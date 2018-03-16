Сегодня в Москве будет открыта памятная табличка на доме, в котором жил Борис Немцов

С инициативой об ее установке в московское правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак.

Представитель ее предвыборного штаба, политолог Станислав Белковский называет сегодняшнее событие значительным для истории России.

Между тем, многие соратники Бориса Немцова по движению «Солидарность», а также дочь политика, Жанна, отказались участвовать в сегодняшнем мероприятии, называя его пиар-акцией кандидата в президенты.