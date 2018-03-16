Сегодня в Москве будет открыта памятная табличка на доме, в котором жил Борис Немцов
С инициативой об ее установке в московское правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак.
Представитель ее предвыборного штаба, политолог Станислав Белковский называет сегодняшнее событие значительным для истории России.
Между тем, многие соратники Бориса Немцова по движению «Солидарность», а также дочь политика, Жанна, отказались участвовать в сегодняшнем мероприятии, называя его пиар-акцией кандидата в президенты.
Комментарии6
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romashka__ 16 марта 2018 | 15:11
Пусть Собчак открывает доску вместе с Собяниным и Путиным 16 марта накануне выборов.
И пусть все они стерегут эту доску от отморозков.
nanaryfive 16 марта 2018 | 15:16
romashka__: Ну пару хомяков то выделите для охраны "иконки святого Бориса"?
romashka__ 16 марта 2018 | 15:18
nanaryfive: Пусть.
kuznetsov5lavik 16 марта 2018 | 15:21
Теперь ждём пока эту табличку кто нибудь сорвёт ночью, и опять начнётся борьба скрававорэжимом, лужи соплей либерастов и вой на Эхе.
good_dobrai 16 марта 2018 | 15:27
Чем был знаменит Борис Немцов
А тем что возглавлял в своё время правительство подлецов!
zabairalec 16 марта 2018 | 15:47
И шо же там будет написано? "Сюда Боря водил бл...й?)))