Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами
В обеспечении безопасности будут задействованы более ста тысяч сотрудников ведомства.
Ранее были проведены проверки избирательных участков. Власти Москвы ожидают, что в воскресенье наземный пассажирский транспорт будет сильно перегружен, поэтому на линии выйдет такое же количество автобусов, троллейбусов и трамваев, как в будни.
Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в городе существует услуга социального такси, которой могут воспользоваться маломобильные пассажиры.
Комментарии9
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gvs 16 марта 2018 | 15:14
Выборы у нас теперь стихийное бедствие, как пожар или наводнение )))
ginbin_ 16 марта 2018 | 15:28
gvs: Народ от радости переизбрания самоназначенца закупается фейерверками.
tvitov66 16 марта 2018 | 15:30
ginbin_: хотели праздник, а готовятся к ЧП
bozman1944 16 марта 2018 | 15:18
Бараны пойдут строем на мясокомбинат.
rom1962 16 марта 2018 | 15:19
а вкс?
vilingrad 16 марта 2018 | 15:29
Да вообще неплохо бы вывесить флаг МЧС над Кремлем. И красные флажки по периметру...
compare 16 марта 2018 | 15:32
странно...то это,"самые вяликия выборА" на свете,то,получается,нечто сродни падению Тунгусского метеорита? марсиане уже прилетели?
ka_mate 16 марта 2018 | 15:46
"Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами"
Пипец,
Выборы -это бедствие для России.Может действительно их надо бы отменить.
razval74 16 марта 2018 | 15:47
Карусельные автобусы заполнят город?