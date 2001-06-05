«Глава Крыма пригрозил чиновникам увольнением за призывы бойкотировать выборы»

Между тем, в преддверие голосования власти все активнее призывают избирателей повышать явку.

Крымские власти с начала следующей недели уволят всех чиновников, которые призывали население не ходить на выборы. Об этом глава Крыма заявил журналистам в Симферополе, его слова передает «Интерфакс». Аксенов предложил «всем, кто не любит Российскую Федерацию», уезжать на Украину. По некоторым данным, речь идет о чиновниках из числа крымских татар, которые выступали за бойкот выборов.

Российские власти стараются всеми силами повышать явку – сегодня с просьбой проголосовать выступил и президент Владимир Путин, напомнивший, что именно от народа зависит будущее страны. Между тем, появляется множество сообщений о различных формах принуждения к участию в выборах. Речь идет как о давлении на бюджетников и студентов, так и о различных конкурсах, а также продаже продуктов со скидками на избирательных участках.

Активная агитация идет и по ТВ – в некоторых роликах избирателям намекают на различные неприятности, которые могут произойти, если люди не придут на выборы.