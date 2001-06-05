Глава Крыма пригрозил чиновникам увольнением за призывы бойкотировать выборы
Между тем, в преддверие голосования власти все активнее призывают избирателей повышать явку.
Крымские власти с начала следующей недели уволят всех чиновников, которые призывали население не ходить на выборы. Об этом глава Крыма заявил журналистам в Симферополе, его слова передает «Интерфакс». Аксенов предложил «всем, кто не любит Российскую Федерацию», уезжать на Украину. По некоторым данным, речь идет о чиновниках из числа крымских татар, которые выступали за бойкот выборов.
Российские власти стараются всеми силами повышать явку – сегодня с просьбой проголосовать выступил и президент Владимир Путин, напомнивший, что именно от народа зависит будущее страны. Между тем, появляется множество сообщений о различных формах принуждения к участию в выборах. Речь идет как о давлении на бюджетников и студентов, так и о различных конкурсах, а также продаже продуктов со скидками на избирательных участках.
Активная агитация идет и по ТВ – в некоторых роликах избирателям намекают на различные неприятности, которые могут произойти, если люди не придут на выборы.
Комментарии22
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ed10075 16 марта 2018 | 15:05
Результат правления этого режима, получившего только от продажи нефти более 4 триллионов долларов за 18 лет:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже,
(8) ученые бегут,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты,
(12) война против Украины и Грузии,
(13) поддержка сирийского людоеда,
(14) НАТО окружает,
(15) весь мир презирает.
Только БОЙКОТ!
arabmot 16 марта 2018 | 15:08
ed10075: А что в Крыму еще такие няшки остались? Там по моему все чиновники при погонах ФСБ)))
haldey 16 марта 2018 | 15:15
ed10075: -23 млн официально нищих россиян - непорядок, при Ельцине было под 50 млн. сдаем позиции)))
-безработица и инфляция в полный рост - непорядок, инфляция ниже, чем при Ельцине в десятки, а в отдельные годы и в сотни раз, не дорабатываем)))
-пенсии размером с квиток ЖКХ, при Ельцыне пенсии вообще не платили, если кредит не дадут вовремя)))
-вдвое меньше больниц и на треть меньше школ - как образование и медицина выжила, Ельцин так старался уничтожить, так старался)))
-весь мир презирает. Если Вас презирают, то правильно делают, вы же предали свою страну, а предателей презирают по всему миру)))
antimalin 16 марта 2018 | 15:31
ed10075: Про Украину напиши, укротролль, как там всё пышно пахнет и экономически процветает.
Как Украина экономически обогнала Германию по развитию.
Пенсии, зарплаты на Украине - выше среднеевропейских.
Немцы, шведы, норвежцы, французы... сотнями тысяч едут на заработки в процветающую Украину.
matros__koshkin__86 16 марта 2018 | 15:50
«Глава Крыма пригрозил чиновникам увольнением за призывы бойкотировать выборы»
У меня три вопроса к долбанутому на всю тупую бошку главы аннексированного Крыма:
1. На основании какого закона он урод, предлагает увольнять?
2. Не считает ли он, урод, что после такого тупого и противозааконного зачявления он должен быть в 24 секунды уволен за превышение?
3. Если этот нарушающий законы урод считает, что агитация ЗА приход на выборы законна, то он, если он не стопроцентный дебил, Обязан считать, что столь же законна и агитация ПРОТИВ прихода на выборы.
ПРИКАЗ: гнойного урода главу аннексированного Крыма уволить нах к 16:00 МСК 16 марта 2018 года. Об исполнении доложить!
nikitin43 16 марта 2018 | 15:05
крым территория оккупированная россией , выбирают нового капо ?
nikitin43 16 марта 2018 | 15:07
nikitin43: напомню что в бухенвальде для правильных сидельцев было поощрение - посещение местного борделя , вас крымчане поощрили , идите в бордель .
antimalin 16 марта 2018 | 15:36
nikitin43: крым территория оккупированная россией
////////
Естесственно.
Как восточная Германия, оккупированная западной Германией.
100%-е сравнение
kraft 16 марта 2018 | 15:06
Боится, как бы не выгнали его пинком если накосячит при выборах.
arabmot 16 марта 2018 | 15:06
А что в Крыму еще такие няшки остались? Там по моему все чиновники при погонах ФСБ)))
jblack2 16 марта 2018 | 15:07
Чиновники и бредовые антигосударственные призывы - вещи не совместимые!..
mews Михаил Степанцов 16 марта 2018 | 15:17
jblack2, стоп.
Безотносительно Крыма и татар.
С каких это пор призыв не ходить на выборы стал антигосударственным?
У нас что, не ходить на выборы запрещено законом? Нет.
У нас чиновнику запрещено иметь собственное мнение по политическим вопросам? Нет.
Я понимаю, у нас большинство продажных чиновников со страхом заглядывают в рот начальству на предмет всего: за какую команду болеть, в рубашке какого цвета ходить и т.п. А иначе начальник. прекрасно зная о продажности, возьмет к ногтю.
Но зачем эту коррупционную привычку возводить в ранг правила?
jblack2 16 марта 2018 | 15:27
mews: участие в выборах по сути это гражданская обязанность лиц обладающих избирательным правом.
В ряде стран за не выполнение подобных обязанностей предусмотрены наказания.
Так, в списке стран со строгим законодательством есть и государства с большими демократическими традициями. За неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Пакистане и других странах.
В некоторых странах выносится публичное порицание, в других — дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав и тюремным сроком. В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах.
sterhogolub 16 марта 2018 | 15:34
jblack2: избирательное П Р А В О, этим всё сказано.
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 15:12
*С надеждой в голосе* Может... глава Крыма ещё и засланного казачка Горного-Сергеева домой, в Московское княжество отошлёт?...
fedor55 16 марта 2018 | 15:12
Бандит по кличке "гоблин" совсем не знает российских законов, в нормальной стране его за одни эти слова пнули бы под жопу с поста главы республики.
vvs7651 16 марта 2018 | 15:14
Обращение Путина к электорату (полное грубой лести на тему народной "совести" и "характера") - выдаёт главные страхи бессменного правителя, которые и являются главной (скрытой) темой обращения. Его тайным мотивом.
"В России всегда сами решали свою судьбу (говорит Путин, - и это уже смешно), а российский народ всегда поступал так, как велела ему "совесть, понимание правды и справедливости и любовь к Отечеству".
Собственно, к чему эта грубая лесть, достойная басни Крылова о Вороне и Лисице? Чего от нас хочет Владимир Владимирович, каких решений и действий? Какой такой "сыр" мы с вами держим в клюве, который так "пленяет" "плутовку" из Кремля?
А вот каких. Отбарабанив "сладко, чуть дыша" про "пёрышки" и "носок", - "плутовка" переходит к теме "голоса".
"Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. - говорит Путин. - И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки..."
То есть, "сыр" - это явка на "выборы" Путина. Именно её он и жаждет получить из нашего "клюва". Именно наш "голосок" (за кого угодно - лишь бы пасть была открыта) - волнует организатора "баснословного" спектакля.
"Прийти на избирательные участки" - вот главная забота кремля. И отдать им "голосок". Путин нуждается в явке - любой ценой. Без этого "сыра" в нашем клюве Лиса рискует отбросить копыта и подохнуть с голода.
Провальная явка и провальная легитимность - главный страх Путина.
Проголосуй! "Спой, светик, не стыдись..."
Ну а дальше вы помните: Ворона каркнула... Сыр выпал... С ним была плутовка такова..
Хотите получить роль вороны? Тогда - вперед. Путин под елью ждет от вас именно этого.
Александр Хоц
fikus74 16 марта 2018 | 15:15
а гоблину пригрозили из АП, а АП пригрозил путин. кольцо замкнулось
aleks_3310 16 марта 2018 | 15:18
Вон оно как в Крыму. Оказывается есть чиновники которые призывают бойкотировать выборы. Спасибо Аксёнову за правду матку!!!
gvs 16 марта 2018 | 15:20
Слоган: Путин - это Крым )))
(А Россия как нибудь и без них обойдется)
serg191167 16 марта 2018 | 15:40
Если чиновников за это уволят, то в ЕСПЧ они суд выиграют, потому что Аксенов, по существу совершает уголовное преступление - Статья 141 УК РФ: Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Избирательное право заканчивается у избирательной урны, а начинается оно задолго до нее.
oleg_kievlyanin 16 марта 2018 | 15:52
//Речь идет как о давлении на бюджетников и студентов, так и о различных конкурсах, а также продаже продуктов со скидками на избирательных участках.//
А блины с лопаты будут?