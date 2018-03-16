Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест

Так решил Московский Окружной Военный суд.

Защита просила отпустить его под залог, а следствие настаивало на том, что бывший начальник МУРа должен оставаться в изоляторе.

Виктора Трутнева арестовали в начале марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.