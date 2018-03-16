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14:32, 16 марта 2018

Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест

Так решил Московский Окружной Военный суд.
Защита просила отпустить его под залог, а следствие настаивало на том, что бывший начальник МУРа должен оставаться в изоляторе.
Виктора Трутнева арестовали в начале марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Комментарии

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abuvgrobu 16 марта 2018 | 14:40

Отправился "хвостики" зачищать..

fikus74 16 марта 2018 | 14:41

Какой домашний, он же распродал всю свою недвижимость и движемость. Он голодранец

fmsf FMSF 16 марта 2018 | 14:43

Еще одного трутня отпустили на волю Пусть пасется.

ha12raz 16 марта 2018 | 14:45

Это вам не кур воровать.....государственный человек.

gregor 16 марта 2018 | 15:05

Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест
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Кто ворует миллиардами в СИЗО не держат .

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