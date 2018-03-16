Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест
Так решил Московский Окружной Военный суд.
Защита просила отпустить его под залог, а следствие настаивало на том, что бывший начальник МУРа должен оставаться в изоляторе.
Виктора Трутнева арестовали в начале марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Комментарии5
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abuvgrobu 16 марта 2018 | 14:40
Отправился "хвостики" зачищать..
fikus74 16 марта 2018 | 14:41
Какой домашний, он же распродал всю свою недвижимость и движемость. Он голодранец
fmsf FMSF 16 марта 2018 | 14:43
Еще одного трутня отпустили на волю Пусть пасется.
ha12raz 16 марта 2018 | 14:45
Это вам не кур воровать.....государственный человек.
gregor 16 марта 2018 | 15:05
Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест
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Кто ворует миллиардами в СИЗО не держат .