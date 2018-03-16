Ряд российских туристических компаний начали продавать туры на курорты Египта
Аэрофлот готов осуществить прямые рейсы до Каира. Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений.
Авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.
Комментарии6
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meister_luvin 16 марта 2018 | 14:37
лучше отдыхать в Европе
lenin3 16 марта 2018 | 14:42
meister_luvin: но дороже,и намного.Народ небогатый едет в Египет...
evgolius7 16 марта 2018 | 14:44
Так пройдут выборы и откроют Египет...
Я уже месяца два назад говорил про это.
Крым уже не актуален....его забросят как и все провинции России...
Путину Крым нужен был для пиара.
А нафига ему этот чемодан без ручки без пиара?
meister_luvin 16 марта 2018 | 14:45
lenin3:
если не играть в казино, не тратить деньги на дорогое алкогольное пойло, то Европа не многим дороже Египта/Турции
blindpew_33 16 марта 2018 | 14:54
meister_luvin: ...и консервы привезти с собой. :-)
blindpew_33 16 марта 2018 | 15:05
И сколько добираться от Каира до, скажем, Хургады?
Многие ли туристы на такое пойдут? Кроме фанатичных дайверов?
Я уже не говорю про безопасность в этой замечательной стране и её транспорте.