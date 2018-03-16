Значительная часть высылаемых российских дипломатов покинет Великобританию на следующей неделе

Значительная часть российских дипломатов, на высылке которых настаивает Лондон, покинет Великобританию на следующей неделе, — об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, штат дипмиссии сократится на 40% и это серьезно скажется на ее работе.

Напомним, Лондон объявил о том, что 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Великобританию. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава МИДа России Сергей Лавров вновь упрекнул Лондон в том, что он не проводит тщательного расследования инцидента.

Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, пока не называется.