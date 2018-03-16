Значительная часть высылаемых российских дипломатов покинет Великобританию на следующей неделе
Значительная часть российских дипломатов, на высылке которых настаивает Лондон, покинет Великобританию на следующей неделе, — об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, штат дипмиссии сократится на 40% и это серьезно скажется на ее работе.
Напомним, Лондон объявил о том, что 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Великобританию. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Глава МИДа России Сергей Лавров вновь упрекнул Лондон в том, что он не проводит тщательного расследования инцидента.
Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, пока не называется.
Комментарии7
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arabmot 16 марта 2018 | 14:53
Вот кого действительно покарали - жили себе в Британии за госсчет, как у Христа за пазухой, бумажки из одного угла в другой перекладывали - и тут такой облом - здравствуй, Родина)))
razval74 16 марта 2018 | 14:53
Дым над посольством уже виден?
midnightblues 16 марта 2018 | 15:00
razval74: Там не дым-а частицы белого порошка на километр стоят
hagana 16 марта 2018 | 14:54
Да ,не позавидуешь ребятам - квартира ,вещи ,быт ,машины ,школы ,дети - и все начинать сначала с чемоданов !
arabmot 16 марта 2018 | 14:58
hagana: Ну, если начать с пары чемоданов кокса, то все получится)))
clingerwinger 16 марта 2018 | 15:08
Переезд - хуже пожара.
alexscvortsov 16 марта 2018 | 15:18
А давайте, не пустим их взад? Типа - отправляли нормальных дипломатов, а возвращают - вонючих шпионов.