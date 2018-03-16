Глава ЦИК потребовала обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций, где сотрудников принуждают голосовать

Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала срочно обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций в Ленинградской области, где сотрудников принуждают голосовать.

Один из избирателей сообщил, что у них день выборов объявили рабочим с последующей оплатой. Элла Памфилова посоветовала гражданам «посылать подальше таких горе-руководителей».