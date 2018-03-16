Глава ЦИК потребовала обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций, где сотрудников принуждают голосовать
Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала срочно обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций в Ленинградской области, где сотрудников принуждают голосовать.
Один из избирателей сообщил, что у них день выборов объявили рабочим с последующей оплатой. Элла Памфилова посоветовала гражданам «посылать подальше таких горе-руководителей».
Комментарии17
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fikus74 16 марта 2018 | 14:38
Прокуратура вся куплена путинским опг.
evgolius7 16 марта 2018 | 14:41
Элла Памфилова потребовала срочно обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций в Ленинградской области, где сотрудников принуждают голосовать.
Ничего не понял...а у кого потребовала?
ajsenev 16 марта 2018 | 14:42
Спектакль продолжается. Власти совсем не понарошку давят на людей, загоняют на выборы, во многих местах просто требуют голосовать за нацлидера, а вот ЦИК демонстрирует неудовольствие этим - понарошку.
cattt 16 марта 2018 | 14:47
Глава потребовала, ХА- ХА три раза!
Хоть одно дело бы завела.
danko1 16 марта 2018 | 14:49
cattt: А сама Эллочка на нарушения глаза закрывает.
Как и Путин, в суд посылает, что соответствует из вестному непечатному выражению.
Только еще мерзостней.
vip1707 16 марта 2018 | 14:44
Люди-то не идиоты, в отличие от некоторых.
kochar 16 марта 2018 | 14:46
Глава ЦИК потребовала обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций, где сотрудников принуждают голосовать
_________
Она хоть поняла что ляпнула?
Так сначала надо соблюдать Конституцию,это же так просто.
idol36 16 марта 2018 | 14:49
Я, когда был руководителем небольшого отдела, докладывал начальнику перед каждыми выборами, что у меня все сотрудники взяли открепительные и проголосуют по месту работы. А сам должен был в 12 часов в день выборов позвонить начальнику и доложить, что все проголосовали. Разговаривал на днях с бывшими коллегами, ничего не меняется... Опять те же указания - голосовать на работе.. Ничего нового...
dr_nemos 16 марта 2018 | 14:51
Из той же путинской категории - "обращайтесь в суд". Вот только суд их, чиновничий, путинский...какой угодно, только не правовой.
hagana 16 марта 2018 | 14:52
А восстанавливать уволенных людей и отчисленных студентов тоже Панфилова собирается ? Сначала от всех регионов требует 100% явку на выборы ,а потом прикидывается белой и пушистой !!!!
alexeycapitan 16 марта 2018 | 14:57
hagana: Не уволенных и отчисленных, а расстрелянных и посаженных. Хватит уже ерундой заниматься, пора переходить к реальным делам.
zhrv 16 марта 2018 | 14:55
- "Элла Памфилова посоветовала гражданам «посылать подальше таких горе-руководителей"
Интересно, а она посылала своих руководителей в совке, или сейчас?
advokat52 advokat 16 марта 2018 | 14:57
где сотрудников принуждают голосовать За Навального забыли дописать. А за путина никто не принуждает народ сам дуром прет в очередь
gregor 16 марта 2018 | 15:02
Глава ЦИК потребовала обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций, где сотрудников принуждают голосовать
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На кого обратиться в прокуратуру ..., на Сечина ?
Глава ЦИК сама бы попробовала на Сечина подавать жалобы .... .
cedegrinn 16 марта 2018 | 15:03
Второй раз звонили из соц.обеспчения : "Мы хотели уточнить, вы правда не пойдете на выборы?".
Похоже хана моим мечтам о путевке в санаторий.
vvs7651 16 марта 2018 | 15:16
Эллочка, обратись, наконец, в честного человека и обратись сама в прокуратуру.
zolingen 16 марта 2018 | 15:38
А что, ест организации и холдинги, где как-то иначе?