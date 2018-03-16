Z Архив новостей новости
5 34 6 1363
14:30, 16 марта 2018

Глава Крыма обещает выгнать чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18 марта

Сергей Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им помашут рукой».
Обращаясь к представителям крымских татар, он сказал, что нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики.
В Крыму сейчас проживают до двух миллионов человек, из них 15% — крымские татары.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

agamasat 16 марта 2018 | 14:38

верю, что когда-нибудь мы дождемся обратного - когда Аксенова выставят на нейтральную полосу и помашут рукой в сторону Гааги.

evgolius7 16 марта 2018 | 14:39

Любить Федерацию зто извращение....

haldey 16 марта 2018 | 14:50

evgolius7: Да, для вас Любовь это извращение, для вас существует толерантность. А уж Любит Родину это вообще вне вашего понимания, вот любить СШУ это да, вот обажать их потертые джинсы... Вот и целуйте своих хозяев в самые потертые места джинсов...
А мы любим Россию, мы ей служим и мы сделаем страну самой великой!

commeilfaut 16 марта 2018 | 14:57

haldey: Пока происходит обратное- недалекая страна, агрессивная от безысходности, великая только по площади, и то, пока китайцы не опомнились.

haldey 16 марта 2018 | 15:03

commeilfaut: Вы нас Китаем пугаете? А Америкой или Англией уже не получается? Есть еще Индия, попробуйте, может получится)))

kapitankolbaskin 16 марта 2018 | 15:04

haldeyА мы любим Россию, мы ей служим и
=====================================
:кто это "вы" ? Ты с пехтиным что ли ? Может с Железняком. ? Может с гражданином кипра Дерипаской ? Или с запутинцами- обладателями вилл в Майами и Ницце ?
Ой дурааак...

nina2157 16 марта 2018 | 14:59

agamasat:
//...и помашут рукой в сторону Гааги.//
Голубая мечта наших "либералов"... Уж кого только они в Гаагу не отправляли за эти годы!
Про президента промолчу, только ленивый страстно не желал ему этой участи.
Придётся вас огорчить- "махать ручкой" в ту сторону вы будете совсем другим персонажам.

agamasat 16 марта 2018 | 15:21

nina2157: вы идете курсом гитлеровской Германии... Если выживем, увидим то, что говорю я. Даже не сомневайтесь.

agamasat 16 марта 2018 | 15:25

nina2157: но вас всех надо уже сейчас судить смертным судом, недоумки.

kraft 16 марта 2018 | 14:39

Квислинг.

captain_ 16 марта 2018 | 14:53

Угадайте:
Что это за народ, который сам не может и не хочет жить богато и сыто, а хочет чтобы все вокруг жили как он, бедно и плохо. И это цель - его национальная идея.

Ответы в студию!

jblack2 16 марта 2018 | 14:40

Полагаю, что таких "храбрецов" не найдётся.
Чиновники действуют как государственные люди и распространять подобные бредовые идеи в здравом уме никто не станет...

pergamsky Георгий Пичугин 16 марта 2018 | 14:41

Хороший совет!

zztop1960 16 марта 2018 | 14:45

pergamsky: А кто по вашему враги России , а кто патриоты , белые или красные

ys171717 16 марта 2018 | 14:42

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, (5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размеров с Португалию,
(8) ученые бегут, православное иго процветает на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.

Можно иначе: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.

Только БОЙКОТ!

pablo_moderator 16 марта 2018 | 14:45

ys171717:

(18) в 2018 г. , ys171717 - умом тронулся

Можно , затем : задомнаперёд и через голову !

Только КОМПОТ !

nina2157 16 марта 2018 | 15:09

ys171717:
// Результат деятельности шайки Урфина Джюса...
1...2...3...17... Только БОЙКОТ!//
Всё перечислили, ничего не забыли? Сколько, однако, "щитаводов" на сайте Эха...
Бойкотируйте , сколько угодно.Ваш страстный протест никто не заметит, народ сделает свой выбор без вашей подсказки.
Всё перечислили, ничего не забыли?

andreu641 16 марта 2018 | 14:42

скоро придет время когда он будет махать рукой , или ще чем нибудь.

kochar 16 марта 2018 | 14:43

«всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им помашут рукой»
____________
Г-н Аксёнов мы любим Российскую Федерацию,но есть нюанс :
просто мы ненавидим казнокрадов и лизоблюдов.

voviliamus 16 марта 2018 | 14:44

Откуда Гоблину-Аксенову знать, что призывать байкотировать выборы - это законно.

nina2157 16 марта 2018 | 15:24

voviliamus:
//...призывать бАйкотировать выборы-это законно.//
Сначала научитесь правильно писать слово "бойкот", а потом рассуждайте на эту тему.(((((
В бюллетенях голосования есть пункт "ПРОТИВ ВСЕХ", который олицетворяет кандидат в президенты Ксения Собчак. Вот и голосуйте за неё, если так приспичило, это и будет вашим бойкотом выборов.
Но нет, вам же нужно, чтобы была какая-то движуха в виде массовых протестов, беспорядков провокаций.Не надоело ещё народ баламутить ?

kolobok18 16 марта 2018 | 15:28

nina2157:
бАйкАтировать, бАйкАтировать, бАйкАтировать...
:—Р

dr_nemos 16 марта 2018 | 14:45

А ведь показательно, что бывший бандит (хотя бывших бандитов не бывает) призывает идти на выборы за пахана. Но российская биомасса не отличает добра от зла, честности от жульничества....просто нет нравственных категорий.

blindpew_33 16 марта 2018 | 14:48

"чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18 марта"
А что, такие ещё есть???
Невероятно смелые и свободные чиновники в Крыму.
Ну про самого Гоблина вопросов-то давно нет.
Его будущее в лучшем случае - камера в Гааге, в худшем - тазик с цементом на дне Керченского пролива.

timwlad67 16 марта 2018 | 14:49

Глава Крыма обещает выгнать чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18 марта
Сергей Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им помашут рукой».
Обращаясь к представителям крымских татар, он сказал, что нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики.
В Крыму сейчас проживают до двух миллионов человек, из них 15% — крымские татары.
-----------------
Ну так господа Крымчане и проживающие на Донбассе,вы на одном политическом положении с Киевскими Властями на международной арене.
И так решите проблему с Киевскими Властями в свою пользу и вы получите всю Украину которую создал сталинизм в своё распоряжении.
Зачем вам отдавать то что принадлежит вам по праву создателей???!!!

aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 14:49

Гоблин всех научит Вовочку любить.

andy66 16 марта 2018 | 14:57

для чекистов - это традиция: уверять всех что тот кто не любит чекистов и их проделки - тот не любит Родину...

оказывается, агитировать против Пу - это не любить Родину ))))

ha12raz 16 марта 2018 | 14:49

А всем, кто любит, тащить по полной,чтобы затем перебраться отсюда ........таких любят.

bekipp 16 марта 2018 | 14:54

Молдованин Аксёнов с уголовным прошлым - вот наши учителя.

aantipov067 16 марта 2018 | 14:57

\\\Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу\\\

Ахах, Гоблин, так ведь по международным законам по российской конституции- они и так за границей)))

av_babich 16 марта 2018 | 14:59

ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им помашут рукой».
--------------------------------------------------
в смысле... из пулемета?

advokat52 advokat 16 марта 2018 | 15:02

а что у него есть такое право?

duda70 16 марта 2018 | 15:03

Вот это лизнул так лизнул

gregor 16 марта 2018 | 15:12

Во времена оккупации фашистами сссра , немчура издавал указы искать и брать на работу тех ,кто больше и громче орал за сталина за ленина за социализим и рвал на себе рубахи в приступах патриотизьма .
Именно эти , написано в указах немчуры , самые продажные и лицемерные и будут служить вермахту тут же и сразу , с усердием .
Поэтому пленные солдаты рассказывали ,что тол;ко не к бывшему российскому патриоту попасться в руки , к последнему фашисту лучше , чем к бывшему российскому патриоту . Они самые гадкие ,жестокие ,лицемерные и подлые .
Так что там патриот Аксенов обещает и орёт ?
Вот такие аксёновы ...... потом мучают пленных , с усердием огромным ....
История России .
А не помнящие родства могут повторить .

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5080 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6723 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 173 6 6196 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1208 6 65456 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 664 6 46438 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28256 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 139 6 10838 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19244 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…

5 193 6 41292 09.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 159 6 13709 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 69 6 77606
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5627 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8334 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9128 13.03
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5531 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 224 6 21391 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 111 6 36296
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 159 6 144570 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13235 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 574 6 222649 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 185 6 175076 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784082
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350114

Сегодня в эфире