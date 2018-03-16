ЦСКА пробился в четвертьфинал футбольной Лиги Европы, обыграв на выезде французский «Лион»

Два других российских клуба «Зенит» и «Локомотив» вылетели из турнира.

«Локомотиву» жребий выдал одного из фаворитов Лиги Европы – мадридский «Атлетико» и вопросы о том, кто пройдет дальше отпали еще неделю назад, когда железнодорожники были разгромлены на выезде со счетом 0-3. В Москве кошмар продолжился. В итоге, дома «Локомотив» уступил даже больнее, чем на выезде. 1-5. Это самое крупное в XXI-м веке еврокубковое поражение российского клуба на своем поле. «Зенит» же мог дожать «Лейпциг» и выйти в четвертьфинал, но сделать этого не смог. 1-1 и клуб из Петербурга вне восьмерки сильнейших Лиги Европы. К тому же, потерял Александра Кокорина. У нападающего разрыв крестообразных связок, а это значит, что он пропустит не только остаток сезона, но и чемпионат мира. А вот ЦСКА лишний раз подтвердил, что на выезде он играет лучше, чем дома. В Москве он уступил «Лиону» 0-1, а во Франции выиграл 3-2 и отправился в четвертьфинал. Прекрасный результат для команды, которая из-за финансовых трудностей почти не имеет ресурсов для усиления. Еще один приятный бонус. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Заняв в ней 5-е место можно будет делегировать в Лигу Чемпионов аж 4 команды в следующем сезоне. Для этого, правда, нужно чтобы ЦСКА выиграл Лигу Европы.

Своего соперника по Лиге Европы ЦСКА узнает в 15.00, когда состоится жеребьевка четвертьфиналов турнира.