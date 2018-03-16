Туроператор TezTour начал продажу туров на курорты Египта

Это стало возможным после того, как российская сторона возобновила регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром.

В турпакеты, которые начал продавать TezTour, включен трансфер из Каира в курортные города Шарм-эль-Шейх и Хургаду и обратно. Прямые перелеты до места отдыха невозможны, поскольку Россия пока дала согласие только на рейсы до столицы Египта. Их выполняет «Аэрофлот». Представитель турфирмы рассказал RNS, что все заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям.

По данным на сайте TezTour, первые туристы смогут прилететь в Египет 12 апреля. Стоимость недели в пятизвездочных отелях на местных курортах составит от 77 тысяч рублей на двоих.

Конкуренты TezTour – компании Anex Tour и Tui – пока не собираются открывать продажи туров в Египет. Представители первой объясняют это долгим и дорогим трансфером из Каира. В Anex Tour пообещали запустить активные продажи после получения разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов.

Регулярные рейсы до Каира будут запущены с 11 апреля – спустя 2,5 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» на севере Синайского полуострова. Тогда погибли 224 человека, и авиасообщение между странами решено было прервать из соображений безопасности.