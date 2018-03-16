На сайте Кубанского казачьего войска сегодня ночью появились призывы бойкотировать выборы

В организации заявили о взломе страницы. В ситуации уже разбирается полиция.

Хакеры выложили два провокационных сообщения. В одном неизвестные авторы призвали к бойкоту «циничного акта под названием «перевыборы Путина на еще один срок», передает портал Znak.com. Вторая публикация – это обращение, подписанное якобы главой международного союза общественных объединений «Всевеликое войско Донское» Николаем Козицыным.

В тексте говорится, о тотальном прессинге на права и свободы жителей России при действующей власти, репрессивной машине ФСБ, путинских опричниках, и коррумпированном окружении президента. Козицын – участник нескольких военных конфликтов. Его группа выступала на стороне сепаратистов в войне на востоке Украины, напоминает «Медиазона».

Работа взломанного сайта частично восстановлена, информация хакеров удалена. По факту кибератаки направлено заявление в полицию. Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.

Как сообщает «Интерфакс», Кубанское казачье войско является одной крупнейших казачьих организаций в стране. В ее состав входят более 50 тысяч человек.