В Кремле определились с уровнем «хорошей» явки на президентских выборах
В последние месяцы «Коммерсантъ» и РБК не раз писали, что власти запустили масштабный проект, который предполагает мобилизацию избирателей, в том числе, с помощью игр, опросов, тестов. Используются и новые приемы – так, в эфире развлекательных каналов появились ролики, где избирателям, которые не хотят идти на выборы, сообщают, что их могут ждать неприятности. Среди таких каналов, в частности, оказался СТС.
Сам телеканал появление подобного ролика никак не комментировал.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 16 марта 2018 | 14:14
Важно согнать навыборы.
А там пусть голосуют как хотят!!
luger_max_otto 16 марта 2018 | 14:15
Написали в общем техзадание на фальшак. Делов- то.
danko1 16 марта 2018 | 14:16
ostapbey: Важно, что посчитают голоса в пользу Путина. А явку сложнее сфальсифицировать.
Наверное, поэтому Кремль понизил планку с 70 до 65% и весь административный ресурс бросил на подъем явки.
aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 14:15
Нарисуют 146% им не в первой.
estamp 16 марта 2018 | 14:19
aleks50: А поясните, хомячки, если власть все равно все нарисует и сфальсифицирует, зачем ей сгонять людей на выборы? Подумаешь, плюс одну цифру донарисовать.
lenin3 16 марта 2018 | 14:18
5тыщ каждому на карточку при выходе с участка-и явка 99% обеспечена.А домики для уточек ещё подождут...)))