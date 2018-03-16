В Кремле определились с уровнем «хорошей» явки на президентских выборах

Тем временем, газета «Ведомости» отмечает, что вышедшая на финишную прямую президентская кампания продемонстрировала востребованность чисто-советских практик привлечения избирателей.

В последние месяцы «Коммерсантъ» и РБК не раз писали, что власти запустили масштабный проект, который предполагает мобилизацию избирателей, в том числе, с помощью игр, опросов, тестов. Используются и новые приемы – так, в эфире развлекательных каналов появились ролики, где избирателям, которые не хотят идти на выборы, сообщают, что их могут ждать неприятности. Среди таких каналов, в частности, оказался СТС.

Сам телеканал появление подобного ролика никак не комментировал.