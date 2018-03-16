Вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери

К такому выводу, по некоторым данным, пришли разведслужбы Великобритании.

Скорее всего, — как пишет британская The Telegraph, отравляющим веществом были пропитаны предметы одежды, косметики или подарок. Его подложили до того, как Юлия Скрипаль вылетела из России в Соединённое Королевство. Это значит, делает вывод издание, что она «была намеренно выбрана в качестве мишени при попытке добраться до её отца». Один источник сказал, что убийцам было легко проникнуть в квартиру Скрипаль в Москве и подложить нервно-паралитическое вещество в багаж.

Таким образом, «Контртеррористическая полиция и MI-5, которые охотятся на предполагаемых убийц, больше не считают, что группа киллеров, которую поддерживал Кремль, вообще въехала в Великобританию,»— перевод по сайту Inopressa.ru. Это усложняет задачу по установке того, кто именно совершил покушение на жизни двойного агента и его дочери.

Следы отравляющего вещества обнаружили в машине Скрипаля, а такте в ресторане и пабе, где он был с дочерью. По сообщениям британских СМИ, более сотни человек могли пострадать от яда. За их состоянием следят медики.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля стоит Москва. На днях Лондон объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Это решение может существенно отразиться на работе российской дипмиссии, — об этом сказал посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко.

Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня вновь заявил о том, что Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Королевства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ответные меры можно ожидать в любой момент.