Вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери
К такому выводу, по некоторым данным, пришли разведслужбы Великобритании.
Скорее всего, — как пишет британская The Telegraph, отравляющим веществом были пропитаны предметы одежды, косметики или подарок. Его подложили до того, как Юлия Скрипаль вылетела из России в Соединённое Королевство. Это значит, делает вывод издание, что она «была намеренно выбрана в качестве мишени при попытке добраться до её отца». Один источник сказал, что убийцам было легко проникнуть в квартиру Скрипаль в Москве и подложить нервно-паралитическое вещество в багаж.
Таким образом, «Контртеррористическая полиция и MI-5, которые охотятся на предполагаемых убийц, больше не считают, что группа киллеров, которую поддерживал Кремль, вообще въехала в Великобританию,»— перевод по сайту Inopressa.ru. Это усложняет задачу по установке того, кто именно совершил покушение на жизни двойного агента и его дочери.
Следы отравляющего вещества обнаружили в машине Скрипаля, а такте в ресторане и пабе, где он был с дочерью. По сообщениям британских СМИ, более сотни человек могли пострадать от яда. За их состоянием следят медики.
Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля стоит Москва. На днях Лондон объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Это решение может существенно отразиться на работе российской дипмиссии, — об этом сказал посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко.
Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня вновь заявил о том, что Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Королевства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ответные меры можно ожидать в любой момент.
Комментарии9
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ys171717 16 марта 2018 | 14:10
Травят стариков и их дочерей...
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, (5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размеров с Португалию,
(8) ученые бегут, православное иго процветает на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает.
Можно иначе: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
etofeasko 16 марта 2018 | 14:11
ys171717:
да мы уже поняли твою истерию.
Ты точно не бот одно и тоже постить?
el_borz 16 марта 2018 | 14:16
Ура! Мы первые в области травления людей в мире!
Высокие технологии вышли на иной уровень оставив в позади все разведки мира, включаяя ЦРУ, Моссад, МИ-6.
Гордимся и радуемся, хоть где то мы впереди планеты всей!
danko1 16 марта 2018 | 14:12
ys171717: После провала Лугового и Кофтуна, вина которых полностью доказана, решили метод поменять.
Исполнителей по обычаю Путин орденами наградит, а может и местом в ГД.
pablo_moderator 16 марта 2018 | 14:14
ys171717:
у тебя , конечно есть знакомые в РФ , пусть сегодня они проведут стрим-репортаж из Лент , Перекрёстков , и прочих сетей , и стоянок перед ними !
abuvgrobu 16 марта 2018 | 14:12
Может, она грибочки консервированные привезла с ботулизмом. Сидели на лавочке закусывали....
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 14:15
В желтом чемоданчике? Ну я же говорил, что юлька затолкнула пакет в *изду и вывезла в мелкобриташку, чтобы потом продать и навариться, а тут мочой разъело пакет и всё содержимое в её желтый чемоданчик! Нечего воровать!!!!!
askol2016 16 марта 2018 | 14:16
Чичваркину надо тщательно проверять покупаемое вино для своего магазина. И ни в коем случае не брать его с виноградников Медведева в Тоскане
sg76g 16 марта 2018 | 14:19
В шестом сезоне дешового английского сериальчика оно находилось. Совсем бедно у бритов с фантазией стало.
Novichok, a nerve gas 10 times stronger than any other strain.
- Get down! - (HE GRUNTS) Karim Markov.
Come.
Move away! Move! (HE SCREAMS) It's true he's worth something, but he needs to show that he still has the skill.
- Can you make that happen? - I can.
Then we're back in business.
Dr Markov.
How much longer? Look at these.
Have you seen her? Her name is Jane Lowry.
- No.
No.
- British woman.
No.
No.
I'm just a courier for Borisovich.
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Интересно, да? В Ебаном Сраколевстве утверждают что у них нет образцов, но все про новичка знают, моментально его идентифицируют, даже возможно готовят антидот.. Поразительная осведомленность, да еще при наличии соседнего химзавода, где выпускался похожий газ VX.. Конечно все поверят что девочка ехела из за моря с пропитанным чемоданом...