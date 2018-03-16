В Москве на доме, где жил Борис Немцов, сегодня будет открыта мемориальная доска

Столичные власти, которые три года препятствовали либо не поддерживали увековечение памяти политика, дали своё согласие после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. В интервью «Эху Москвы» телеведущая и претендент на пост главы государства ранее отмечала, что это только первый шаг. По словам Собчак, нельзя забывать и о переименовании Большого москворецкого моста, на котором убили Немцова.

В своём Инстаграме Собчак обратилась к подписчикам с призывом прийти сегодня в пять часов вечера на церемонию к дому на Малой Ордынке. «Выборы закончатся – и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города», — добавила Ксения Собчак.

Соратники и семья Бориса Немцова отказались участвовать в официальном открытии таблички памяти оппозиционера. Они считают неприемлемым использовать имя убитого политика для агитации в президентской кампании.

Открытие таблички памяти Немцова с участием кандидата в президенты Ксении Собчак – это предвыборное мероприятие, уверены в движении «Солидарность». Оно призвало всех своих сторонников прийти к дому на Малой Ордынке, где жил оппозиционер, в субботу. Официальное же мероприятие «Солидарность» собирается бойкотировать – несмотря на то, что сам факт открытия таблички движение, основанное Немцовым, поддерживает. В интервью «Эху Москвы» глава «Солидарности» Илья Яшин также подчеркнул, что не понимает, почему звучат слова благодарности в адрес столичного мэра Сергея Собянина. Он ранее поддержал заявку Собчак на установку таблички. Яшин обвинил градоначальника в регулярном уничтожении мемориала на Большом Москворецком мосту.

Семья Немцова поддержала заявление Яшина. В интервью «Коммерсанту» дочь оппозиционера Жанна Немцова сказала, что не будет участвовать в открытии таблички в том числе в знак солидарности с нижегородскими активистами. Они получили 20 суток ареста за участие в марше памяти убитого политика в конце февраля. Между тем адвокат Немцова Вадим Прохоров считает открытие таблички с участием Собчак попыткой повысить популярность у либеральных избирателей.

Тем временем Левада Центр сегодня, в день установки памятной таблички, обнародовал данные опроса, согласно которым каждый четвертый россиянин считает, что Немцова убили за его оппозиционные взгляды.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.