Движение «Голос» нашло новое помещение для колл-центра в день выборов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» нашло новое помещение для колл-центра в день выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения Андрей Бузин.

«Насколько я понимаю, помещение будет, но где — раскрывать нельзя, потому что наши государственные недоброжелатели очень хотят, чтобы его не было», — сказал он.

По словам Бузина, в данный момент там ведется работа по оборудованию колл-центра.

Что касается вмешательства в ситуацию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сопредседатель «Голоса» отметил, что она «действительно выказала готовность помочь, но пока эта помощь не потребовалась».

Накануне движению отказали в аренде помещения для колл-центра в день выборов. Бузин сообщил, что это произошло после визита участкового.