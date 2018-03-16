Движение «Голос» нашло новое помещение для колл-центра в день выборов
Движение в защиту прав избирателей «Голос» нашло новое помещение для колл-центра в день выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения Андрей Бузин.
«Насколько я понимаю, помещение будет, но где — раскрывать нельзя, потому что наши государственные недоброжелатели очень хотят, чтобы его не было», — сказал он.
По словам Бузина, в данный момент там ведется работа по оборудованию колл-центра.
Что касается вмешательства в ситуацию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сопредседатель «Голоса» отметил, что она «действительно выказала готовность помочь, но пока эта помощь не потребовалась».
Накануне движению отказали в аренде помещения для колл-центра в день выборов. Бузин сообщил, что это произошло после визита участкового.
Комментарии4
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mystar 16 марта 2018 | 14:04
Движение «Голос» нашло новое помещение
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В посольстве США?)))
zmeelov_1 16 марта 2018 | 14:06
Сцат подпиндосы, когда страшно.. Иносраный агент на своих заокеанских покровителей не надеется. Один пень с России пинками погонят подпиндосных навальнят.
danko1 16 марта 2018 | 14:07
Первая мысль была, что нельзя раскрывать адрес.
Подозреваю, что полицаи всё равно найдут. Будут искать бомбу или наркотики, но под любым предлогом будут 18-го пытаться сорвать работу.
mystar 16 марта 2018 | 14:13
danko1: Во danko появилась.))))))))) В госдеповских методичках же рекомндуют полностью менять ник а не цифирки подставлять.)))))