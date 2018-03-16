Штат российской дипмиссии в Великобритании будет сокращен на 40%

Значительная часть высылаемых дипломатов покинет Лондон на следующей неделе, — сообщил посол России Александр Яковенко. Он подчеркнул, что все это серьезно скажется на работе дипмиссии.

Напомним, Лондон потребовал высылки 23 дипломатов, обвинив Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.