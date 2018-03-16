Штат российской дипмиссии в Великобритании будет сокращен на 40%
Значительная часть высылаемых дипломатов покинет Лондон на следующей неделе, — сообщил посол России Александр Яковенко. Он подчеркнул, что все это серьезно скажется на работе дипмиссии.
Напомним, Лондон потребовал высылки 23 дипломатов, обвинив Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии22
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aleksandr39 16 марта 2018 | 13:40
Сколько горючих слез прольется ,ведь надеялись там всю жизнь прожить .
danko1 16 марта 2018 | 14:09
aleksandr39: И вышлют скорее всего дипломатов, а гэбэшников, которых в посольствах не менее половины, оставят.
glotze7 16 марта 2018 | 13:40
Бедные англичане, будут стоять за визами в РФ месяцами на дожде... Так победимЪ!
mystar 16 марта 2018 | 13:45
glotze7: Бедные англичане, будут стоять за визами
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Бедные англичане поверили невменяемой бабке Мэй.
aleksandr39 16 марта 2018 | 13:49
mystar: А россияне верят невменяемому ЗАВКЛУБУ .
raffal 16 марта 2018 | 13:56
mystar: Бедные англичане поверили невменяемой бабке Мэй.
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Ну, вопрос "невменяемости", за очевидностью, оставим. Остановимся на "бедные". Россиянам быть бы такими бедными. А что касается виз, то визы англичанам мало куда нужны. Ну, в КНДР, Россию....и не слишком много подданных её Величества туда стремятся. А вот Лондон для россиян, это совсем другое дело; )
А за Лондоном стоит огромный мир, совсем не преисполненный (не всегда так было) симпатиями к сегодняшней России. За Москвой стоит...Асад с Хизболлой.
mystar 16 марта 2018 | 14:02
raffal: Асад с Хизболлой мне ничего плохого не сделали. Пусть будут.
raffal 16 марта 2018 | 14:18
mystar: Пусть будут.
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Это точно! От них Россия получит доступ к высоким технологиям, с их помощью будем преодолевать осталость. Короче, отличный пример для экономического и социального развития. "Достойная" шпана для современной страны.
Выводы:
Если это стёб, то смешно.
Если серьёзно, то автор пассажа, которому адресована моя реплика, болван и русофоб, желающий России вреда.
diximania1948 16 марта 2018 | 14:13
mystar: Путину, чтобы достигнуть ВВП Англии, надо быть невменяемее МЭй в два раза!
kottigr1 16 марта 2018 | 13:56
glotze7: Рад за российских дипломатов.. Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского Ада и смогут обнять родные русские березки, дышать полной грудью сельский запах черноземья и спать в душистых луговых стогах российских полей... Родина ждет вас сыны !
sg75g 16 марта 2018 | 13:48
Как хомячки любили с пеной у рта визжать "Дорого России Крым обходится" . И вот, пожалуйста. Из сюжета дешевенького сериала и пальца (или не пальца) старушка Мэй высасывает новые санкции. То есть они все равно будут, так уж пусть тогда и Крым тоже будет )))
raffal 16 марта 2018 | 14:00
sg75g: Как хомячки любили с пеной у рта визжать ....
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Как хомячок скажу, что не дорого, а очень дорого. И нет сомнений, что все, кто планировал эту авантюру, очень жалеют. Они о том не скажут. Но их профессионализм, вернее его отсутствие, слабые знания, не способность предвидеть хоть на пол-шага вперёд, более, чем очевидены.
Отрицательный отбор и всё это во вред самой России.
estamp 16 марта 2018 | 14:14
raffal: Дружище, про сагкции помнят очень мало кто, молятся на них только гесколько хомячков.
Я эту неделю провел по делам в Крыиу. Попал впервые, объехал пол Крыма. Тут прекрасно. Все прпвильно сделали.
demokrit 16 марта 2018 | 13:51
23 человека это 40%? Не смешно.
andy66 16 марта 2018 | 13:52
"... мордобой, массовые расстрелы, каннибализм..." (С)
и ведь вы это заслужили, россияне! ((
mystar 16 марта 2018 | 13:58
andy66: мордобой, массовые расстрелы, каннибализм
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Аватарке тебе очень подходит.))) Говнометатель с минимумом мозга.
diximania1948 16 марта 2018 | 14:16
andy66: Зато теперь дочки патриота Железняка пакуют чемоданы, предвкушая радости возвращения на Родину!!
abuvgrobu 16 марта 2018 | 13:54
Я тут шелуху семечек у подьезда с утра нашел. За мной агенты тоже следят?
gригорьич 16 марта 2018 | 13:57
Лондон выслал меньше народу, чем Москва отравила.
kokapu 16 марта 2018 | 14:02
А там вообще есть дипломаты? Сдаётся, одни шпионы.
world_nail 16 марта 2018 | 14:07
40% - 23 дипголовы
а 100% - 57,5 дипголовы (с полуголовкой)
diximania1948 16 марта 2018 | 14:19
От радости российские дипломаты завыли как собака Баскервилей!