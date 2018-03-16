Россияне, сменившие управляющих своими пенсионными накоплениями, могли потерять в прошлом году 55 миллиардов рублей
Об этом со ссылкой на данные экспертов пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что во многом это произошло из-за того, что граждане не понимают принципы перевода средств.
Комментарии4
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tks 16 марта 2018 | 13:50
Что еще ждать от бандитского государства, возглавляемого гопником?
Только очередного грабежа и разбоя.
condor00 16 марта 2018 | 13:50
Ровно на эту же сумму кто-то стал богаче...
mwxp 16 марта 2018 | 13:50
Достойные пенсии и граждане России вещи не совместимые.
rom8883 16 марта 2018 | 14:07
mwxp: -Достойные пенсии получат достойнейшие.
- А кто это определит достойнейших?
-Достойнейшие.