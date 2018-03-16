Сайт Кубанского Казачьего войска взломали хакеры
На главной странице портала появился призыв к бойкоту выборов. Текст с критикой внешней и внутренней политики России был якобы написан от имени главы «Всевеликого Войска Донского» Николая Козицына.
В пресс-службе организации сказали, что уже обратились в правоохранительные органы.
Комментарии12
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gvzdk 16 марта 2018 | 13:42
Сало надо перепрятать...
pmasel 16 марта 2018 | 13:47
Нашли на чем пиариться.
gs1112 16 марта 2018 | 13:57
На компьютерах козачков много чего есть интересного. Сколько их отправилось в Сирию и на Донбасс, сколько 200-х обратно вернулось, кто финансировал, сколько до сирот и вдов дошло?
mystar 16 марта 2018 | 14:09
gs1112: И сколько?
gvs 16 марта 2018 | 13:46
У ряженых есть сайт? ))))
diximania1948 16 марта 2018 | 14:09
gvs: Всё как у взрослых!
tks 16 марта 2018 | 13:46
Казаки? Кубанские??
А это хто?? Разве Советы не вырезали их под корень??
kriemsdik 16 марта 2018 | 13:49
tks: Мосфильмовские дали потомство.
valevy 16 марта 2018 | 13:47
А что это за казачье войско, оно входит в состав МО, или это какое-то незаконное вооружённое формирование?
ha12raz 16 марта 2018 | 13:55
Кубанский казачий хор взвыл хором..
persona_non_grata 16 марта 2018 | 14:01
А вот надо этих троллей виртуальными нагайками по их виртуальным задам :)
world_nail 16 марта 2018 | 14:04
"Сайт Кубанского Казачьего войска" - онлайн-магаз косметичек и женскаго нижнега белья