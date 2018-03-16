Сайт Кубанского Казачьего войска взломали хакеры

На главной странице портала появился призыв к бойкоту выборов. Текст с критикой внешней и внутренней политики России был якобы написан от имени главы «Всевеликого Войска Донского» Николая Козицына.

В пресс-службе организации сказали, что уже обратились в правоохранительные органы.