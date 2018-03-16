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13:31, 16 марта 2018

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента России. В распоряжении Русской службы ВВС оказалась копия данного поручения.

Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах Роснефти и в дочерних предприятиях создается целая система контроля. Она состоит из  внутренних агитаторов и ответственных за мобилизацию сотрудников Роснефти.

Похожие сообщения поступали и раньше. Официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев называл их «ерундой».

Как отмечает ВВС, в Роснефти работает более 260 тысяч сотрудников.

Комментарии

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ys171717 16 марта 2018 | 13:37

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, (5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже,
(8) ученые бегут, православное иго процветает на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает.

Только БОЙКОТ!

danko1 16 марта 2018 | 13:47

ys171717: И Памфилова опять в этом не видит нарушения.
Нельзя принимать участия в этом мерзком спектакле, финал которого заранее известен и противоречит Конституции.

aldroin 16 марта 2018 | 13:59

danko1: Людям предоставляют выбор: либо голосуешь либо не работаешь. Кристальной честности Памфилова просто уверена , что это нарушение трудового законодательства, и поэтому пресечение данного нарушения совсем не в ее компетенции. Конечно, она бы рада была бы вмешаться, она всей душой против, но ничего сделать не может. Надо ее пожалеть и посочувствовать ей, такой честной, такой искренней и такой несчастной.
(смахивая слезу) Эх, бедная тетя Элла.

tks 16 марта 2018 | 13:39

Колбасник курточный очкует.

harra 16 марта 2018 | 13:40

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/0F8F/production/_100438930_image.jpg

Он оно че Иваныч... Он оно че... )))

harra 16 марта 2018 | 13:46

Картинка с сайта ВВС ///
Ну там как бы еще 2 приложения фигурируют... Интересно было бы посмотреть)))

kochar 16 марта 2018 | 13:42

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента и вручил каждому напечатанный листок с отмеченной галочкой будущего президента.
Вот вам ещё 260 тысяч проголосовавших.

ostapbey 16 марта 2018 | 13:44

kochar: а если не придут, то отключим га......БЕНЗИН!!!с льготной заправки
Даже.

inqu 16 марта 2018 | 13:43

Товарищ Дынин считает привес по отрядам
Ширяев плюс
Еременко плюс
Второй отряд весь.

natogrek 16 марта 2018 | 13:46

Памфилова vs Сечин. Обещала бить по рукам, а?

aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 13:47

В стойло сукины дети, в стойло!

yuriyp 16 марта 2018 | 13:47

Вот по Красной площади дружно, нога в ногу марширует к урнам колонная Роснефти! А вот ее сменяют колонны Газпрома и Ростеха. На лицах улыбки, знаменующие очередную победу демократии. Правильной дорогой идете, товарищи! Ура!!!

pavelgen Павел Гендельман 16 марта 2018 | 13:48

Уважаемые господа! Почувствуйте разницу, между нашей "великой" Россией и проклятыми "пиндосами" и "гейропой". Ну, в "их" странах ни у кого из руководителей компаний с гос. участием нет ТАКОЙ зарплаты как у Сечена! И если руководитель ЛЮБОЙ компании или государственный служащий поручит своим менеджерам проконтролировать явку на избирательные участки, то ... ему вызовут скорую помощь ... психиатрическую!
С уважением,
Павел

marineru 16 марта 2018 | 13:50

Роснефть идёт на выборы:
https://www.youtube.com/watch?v=15cqzGVCeaM

clandestino 16 марта 2018 | 13:50

Вложить его что ли Чуровой как нарушителя закона? Пусть она его накажет. Она велела таких таких умников посылать далеко и сообщать ей тот же час.

vlabumur 16 марта 2018 | 13:56

Какой позор!

svirepyi_gary 16 марта 2018 | 14:06

Клуб "Шулер и Напёрсток"

Граждане, нам 18 лет.
Приходите в воскресенье, ПОИГРАЕМ...

vvs7651 16 марта 2018 | 14:10

Все тоже самое происходит и в других государственных организациях...

ivan127_4 16 марта 2018 | 14:14

Новость как тест- насколько тупы читатели и какое количество поверит в этот бред.

captaingeorge 16 марта 2018 | 14:19

А пароли он им выдал?

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