Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента
Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента России. В распоряжении Русской службы ВВС оказалась копия данного поручения.
Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах Роснефти и в дочерних предприятиях создается целая система контроля. Она состоит из внутренних агитаторов и ответственных за мобилизацию сотрудников Роснефти.
Похожие сообщения поступали и раньше. Официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев называл их «ерундой».
Как отмечает ВВС, в Роснефти работает более 260 тысяч сотрудников.
Комментарии20
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ys171717 16 марта 2018 | 13:37
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, (5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже,
(8) ученые бегут, православное иго процветает на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает.
Только БОЙКОТ!
danko1 16 марта 2018 | 13:47
ys171717: И Памфилова опять в этом не видит нарушения.
Нельзя принимать участия в этом мерзком спектакле, финал которого заранее известен и противоречит Конституции.
aldroin 16 марта 2018 | 13:59
danko1: Людям предоставляют выбор: либо голосуешь либо не работаешь. Кристальной честности Памфилова просто уверена , что это нарушение трудового законодательства, и поэтому пресечение данного нарушения совсем не в ее компетенции. Конечно, она бы рада была бы вмешаться, она всей душой против, но ничего сделать не может. Надо ее пожалеть и посочувствовать ей, такой честной, такой искренней и такой несчастной.
(смахивая слезу) Эх, бедная тетя Элла.
tks 16 марта 2018 | 13:39
Колбасник курточный очкует.
harra 16 марта 2018 | 13:40
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/0F8F/production/_100438930_image.jpg
Он оно че Иваныч... Он оно че... )))
harra 16 марта 2018 | 13:46
Картинка с сайта ВВС ///
Ну там как бы еще 2 приложения фигурируют... Интересно было бы посмотреть)))
kochar 16 марта 2018 | 13:42
Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента и вручил каждому напечатанный листок с отмеченной галочкой будущего президента.
Вот вам ещё 260 тысяч проголосовавших.
ostapbey 16 марта 2018 | 13:44
kochar: а если не придут, то отключим га......БЕНЗИН!!!с льготной заправки
Даже.
inqu 16 марта 2018 | 13:43
Товарищ Дынин считает привес по отрядам
Ширяев плюс
Еременко плюс
Второй отряд весь.
natogrek 16 марта 2018 | 13:46
Памфилова vs Сечин. Обещала бить по рукам, а?
aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 13:47
В стойло сукины дети, в стойло!
yuriyp 16 марта 2018 | 13:47
Вот по Красной площади дружно, нога в ногу марширует к урнам колонная Роснефти! А вот ее сменяют колонны Газпрома и Ростеха. На лицах улыбки, знаменующие очередную победу демократии. Правильной дорогой идете, товарищи! Ура!!!
pavelgen Павел Гендельман 16 марта 2018 | 13:48
Уважаемые господа! Почувствуйте разницу, между нашей "великой" Россией и проклятыми "пиндосами" и "гейропой". Ну, в "их" странах ни у кого из руководителей компаний с гос. участием нет ТАКОЙ зарплаты как у Сечена! И если руководитель ЛЮБОЙ компании или государственный служащий поручит своим менеджерам проконтролировать явку на избирательные участки, то ... ему вызовут скорую помощь ... психиатрическую!
С уважением,
Павел
marineru 16 марта 2018 | 13:50
Роснефть идёт на выборы:
https://www.youtube.com/watch?v=15cqzGVCeaM
clandestino 16 марта 2018 | 13:50
Вложить его что ли Чуровой как нарушителя закона? Пусть она его накажет. Она велела таких таких умников посылать далеко и сообщать ей тот же час.
vlabumur 16 марта 2018 | 13:56
Какой позор!
svirepyi_gary 16 марта 2018 | 14:06
Клуб "Шулер и Напёрсток"
Граждане, нам 18 лет.
Приходите в воскресенье, ПОИГРАЕМ...
vvs7651 16 марта 2018 | 14:10
Все тоже самое происходит и в других государственных организациях...
ivan127_4 16 марта 2018 | 14:14
Новость как тест- насколько тупы читатели и какое количество поверит в этот бред.
captaingeorge 16 марта 2018 | 14:19
А пароли он им выдал?