Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента России. В распоряжении Русской службы ВВС оказалась копия данного поручения.

Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах Роснефти и в дочерних предприятиях создается целая система контроля. Она состоит из внутренних агитаторов и ответственных за мобилизацию сотрудников Роснефти.

Похожие сообщения поступали и раньше. Официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев называл их «ерундой».

Как отмечает ВВС, в Роснефти работает более 260 тысяч сотрудников.