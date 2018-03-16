Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами
В обеспечении безопасности будут задействованы более ста тысяч сотрудников ведомства.
Ранее были проведены проверки избирательных участков. Власти Москвы ожидают, что в воскресенье наземный пассажирский транспорт будет сильно перегружен, поэтому на линии выйдет такое же количество автобусов, троллейбусов и трамваев, как в будни.
Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в городе существует услуга социального такси, которой могут воспользоваться маломобильные пассажиры.
Комментарии17
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vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 13:41
Готовность к чему? К выборным "каруселям?"
Всегда готовы!
etofeasko 16 марта 2018 | 13:45
vasya_von_smetankin:
ты все не так понял.
ожидаются массовый суицид хомячков и сочувствующих.
zemljanka 16 марта 2018 | 13:58
Ахтунг!
Господство - в воздухе (с).
kottigr1 16 марта 2018 | 14:02
beautyqueen: Что не перевыборы Путина, то обязательно пик разгула стихии.. !
ginbin_ 16 марта 2018 | 13:41
Удобно, подразделения МЧС в карусели выборов. прям по участкам на пожарных машинах.
yuriyp 16 марта 2018 | 13:44
Сообщите скорее, ради Бога, что ожидается? Тайфуны, пожары, землетрясения или что похуже?
vlabumur 16 марта 2018 | 13:49
yuriyp: или что похуже?
+++++++++++++++++++++++++
Типа выборы?
dennik 16 марта 2018 | 13:55
yuriyp: ожидается пятое пришествие, опасаются массового схождения с ума от счастья :-)))
andy66 16 марта 2018 | 13:49
выборы в условиях чрезвычайного положения?
Поздравляю, дорогие россияне, доигрались! ((
ostapbey 16 марта 2018 | 13:50
А ведь это ещё не пердел!!
Есть армия..МВД. ФСБ Россгвардия.
Так что никто не высклизнет от долга.
Как и от коллекторского агентства!!
Даже.
aisterh 16 марта 2018 | 13:50
Еще один довод не ходить на выбора. Опасно!
beautyqueen 16 марта 2018 | 13:52
Представьте себе такую новость: "Морские пехотинцы США приведены в полную боевую готовность в связи с предстоящими ПЕРЕвыборами Трампа"!
sterhogolub 16 марта 2018 | 13:54
Не забудьте огнемётные установки, мобильные крематории на базе камаза и прочии гаджеты. Ну так, на всякий пожарный
vasily_k 16 марта 2018 | 13:54
скот-то дармовой... не жалко..
persona_non_grata 16 марта 2018 | 13:58
"Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами" - стройными рядами отправятся к урнам...
i_one_off 16 марта 2018 | 13:59
Погромы таки будут?
ma1nbrain 16 марта 2018 | 14:10
Дааа, столько быдла одновременно вывалит на улицу - это действительно ЧС. Интересно, а запутинцы хоть бюллетнями-то в урну попадут, или мимо кинут, как когда окурки бросают?