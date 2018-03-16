У Романа Абрамовича могут конфисковать «Челси»

Это произойдет в том случае, если Великобритания применит к российскому бизнесмену санкции в связи с делом Сергея Скрипаля.

Скандал вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля может аукнуться большим проблемами лондонскому «Челси». Об этом пишет газета «Times». По информации издания, британские власти готовят аналог «списка Магнитского». Только на этот раз это уже будет «список Скрипаля». Как пишет «Times», потенциальный закон, основанный на этом перечне, наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, которые вывели свои деньги на запад. Если в этот список попадет Роман Абрамович, а власти Великобритании признают, что деньги, потраченные бизнесменом на покупку «Челси» были заработаны нечестным путем, то последствия будут суровы и неприятны. У бизнесмена могут попросту конфисковать клуб. Впрочем, в данный момент, это лишь один из вероятных сценариев развития событий.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.