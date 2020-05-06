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13:03, 16 марта 2018

Владимир Путин поручил своей администрации разработать указ о национальных целях до 2024 года

В проекте, помимо прочего, должно говориться о вхождении России в число пяти крупнейших экономик мира.

Темпы экономического роста России должны быть выше мировых – это одна из целей, которую поручил включить в проект указа президент России Владимир Путин. Все они опубликованы на сайте Кремля. Главные из них – это рост населения и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, рост реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, а также снижение уровня бедности вдвое. Кроме того, в проект указа о национальных целях Путин предложил включить тезис об улучшении жилищных условий не менее, чем 5 миллионам семей ежегодно. Как сказано на сайте Кремля, проект должен быть представлен до 15 апреля, ответственным за него назначен глава администрации президента Антон Вайно. Между тем правительству поручено предложить новые идеи по улучшению механизмов оказания социальной помощи.

Перечень национальных целей, как отмечается, сформирован на основе Послания Федеральному Собранию. Оно состоялось в начале марта.

Комментарии

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canary 16 марта 2018 | 13:49

должны быть выше мировых

должны быть, должно быть, должна быть....надо, нам надо, надо, нам надо... поручено, поручено, поручено ...будет, будет , будет...

pmasel 16 марта 2018 | 13:56

Сочувствую Росстату. Это ж как выкручиваться придется! Предполагаю, что "снижение уровня бедности вдвое" означает ежегодное снижение планки минимальных доходов. Было 10 000 станет 5 000.

mortal_vombat 16 марта 2018 | 14:05

pmasel: это-то они умеют!
***
"Согласно последним данным Росстата, зарплата врачей на середину 2017 года составляла 154% (!) от средней по России, учителей – 112%, преподавателей вузов – 177% (!)
Чтобы добиться таких показателей, Росстат "усовершенствовал статистический учет" – изменил правила расчета средней зарплаты по региону. В 2016 г. это позволило уменьшить выплаты педагогам, медицинским и социальным работникам на 34,2 млрд рублей."
***
2. Создать 25 млн "высокопроизводительных рабочих мест" к 2020 году ("майский указ")
В российской статистике просто не существовало понятия "высокопроизводительного рабочего места", отмечает РБК. В Росстате решили считать по средней з/п на предприятии – если она превышает некий порог по отрасли, значит, все работники этой организации "высокопроизводительные".
Но и эта "методика" подвела - если в 2013 г. насчитали 17,5 млн "высокопроизводительных" рабочих мест, то вскоре зарплаты начали падать, и по итогам 2016 г. таких рабочих мест осталось чуть меньше 16 млн.

yuriyp 16 марта 2018 | 13:50

"Да он над нами издевался!
Ну, сумасшедший, что возмешь?!"
В.Высоцкий

alexandr400 16 марта 2018 | 14:16

yuriyp: ivar1964: yuriyp: Зато буйный, а значит вожак.

kriemsdik 16 марта 2018 | 13:50

Национальные цели - усадьба в Италии и квартира в Лондоне.

ivar1964 16 марта 2018 | 13:52

А предыдущие "национальные цели" уже все выполнены?

pensioner25 16 марта 2018 | 13:55

20 лет ничего в стране не делалось. А теперь указы выпустим и заживем. Какая бессовестная пыль в глаза! Ладно, бы сказал: аппетиты госкорпораций сильно уменьшим, чиновников сократим, военные расходы снизим, всех их Кремлевского списка проверим, большинство посадим, а потом и сам уйду. Тогда бы верилось в лучшее будущее страны.

koma 16 марта 2018 | 13:56

Товарищ совсем обнаглел, какой на фиг "указ о национальных целях до 2024 года", если он ещё не избран президентом?! Какая на фиг "своя администрация"?!

pmasel 16 марта 2018 | 14:12

koma: И что еще интереснее, теперь точно известно кто будет премьером, главой АП. Поручение им адресовано со сроком исполнения апрель - июль - декабрь 2018. Сам полный текст здесь http://www.kremlin.ru/events/president/news/57078

(комментарий скрыт)

beautyqueen 16 марта 2018 | 14:05

spec71205: Ну в жизни после смерти суд-то ему обеспечен.

mortal_vombat 16 марта 2018 | 13:59

удвоение ввп
курортная мекка
догнать португалию
тихая гавань
импортозамещение
***
помним помним

goshan31 16 марта 2018 | 14:07

Сегодня оплачивал электроэнергию. Господа, 8р.24 коп.!!! Какие еще надо тезисы, чтоб понимать: вся страна отдана на разворовывание!

alexandr400 16 марта 2018 | 14:14

Широко шагает, штаны не порвет? Тогда стоит выбрать расстрельных экономистов и губернаторов. Тот-то будет, когда срок придет! А главное, про бомбы он уже сказал. А сейчас чем подкрепить эти доводы?

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