Владимир Путин поручил своей администрации разработать указ о национальных целях до 2024 года

В проекте, помимо прочего, должно говориться о вхождении России в число пяти крупнейших экономик мира.

Темпы экономического роста России должны быть выше мировых – это одна из целей, которую поручил включить в проект указа президент России Владимир Путин. Все они опубликованы на сайте Кремля. Главные из них – это рост населения и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, рост реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, а также снижение уровня бедности вдвое. Кроме того, в проект указа о национальных целях Путин предложил включить тезис об улучшении жилищных условий не менее, чем 5 миллионам семей ежегодно. Как сказано на сайте Кремля, проект должен быть представлен до 15 апреля, ответственным за него назначен глава администрации президента Антон Вайно. Между тем правительству поручено предложить новые идеи по улучшению механизмов оказания социальной помощи.

Перечень национальных целей, как отмечается, сформирован на основе Послания Федеральному Собранию. Оно состоялось в начале марта.