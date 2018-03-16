В Москве сегодня будет открыта мемориальная табличка на доме, где жил политик Борис Немцов

Церемония запланирована на пять часов вечера.

Открытие пройдет при участии кандидата в президенты Ксении Собчак. В феврале, накануне третьей годовщины убийства Немцова, телеведущая и претендент на пост главы государства получила одобрение столичной мэрии на установку мемориальной доски.

Между тем, семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшней акции. Дочь политика, Жанна Немцова сказала газете «Коммерсантъ», что на это есть две причины: первая – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова. Вторая – это выбор даты. Жанна Немцова считает, что это политическое мероприятие перед выборами.

Такого же мнения придерживается и соратник Немцова, Илья Яшин. Лидер движения «Солидарность» в интервью «Эхо Москвы» сказал, что сегодня на открытие не пойдет. Члены движения «Солидарность» возложат цветы к табличке завтра.