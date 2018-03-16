В Москве сегодня будет открыта мемориальная табличка на доме, где жил политик Борис Немцов
Церемония запланирована на пять часов вечера.
Открытие пройдет при участии кандидата в президенты Ксении Собчак. В феврале, накануне третьей годовщины убийства Немцова, телеведущая и претендент на пост главы государства получила одобрение столичной мэрии на установку мемориальной доски.
Между тем, семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшней акции. Дочь политика, Жанна Немцова сказала газете «Коммерсантъ», что на это есть две причины: первая – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова. Вторая – это выбор даты. Жанна Немцова считает, что это политическое мероприятие перед выборами.
Такого же мнения придерживается и соратник Немцова, Илья Яшин. Лидер движения «Солидарность» в интервью «Эхо Москвы» сказал, что сегодня на открытие не пойдет. Члены движения «Солидарность» возложат цветы к табличке завтра.
Комментарии10
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olegleon 16 марта 2018 | 13:08
вот и выяснилось, что табличка никому из них не нужна. а нужен был только информационный повод
romashka__ 16 марта 2018 | 13:27
Очередная провокация власти и пиар Собчак.
Они - хозяева жизни в России. Хотят - убиают, хотят - судят и сажают, портят жизнь молодым и старым, лгут, воруют.
Но Борис Немцов жив в его делах. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Путин должен уйти, как и вся его группировка.
etofeasko 16 марта 2018 | 13:29
Памятная надпись будет:
Герои умирают на посту,
а не с бл...на мосту!
polba 16 марта 2018 | 13:14
А мне интересно сколько дней провисит сия дощечка, прежде чем её зальют чем-то соответствующим внутреннему содержанию.
norgemann 16 марта 2018 | 13:17
polba: А мне вот интересно поделили ли наконец многочисленные жены и любовницы Немцова его "честно заработанные" миллиарды?
valeriy_n 16 марта 2018 | 13:30
norgemann: Не запутайся в своих "честно заработанных" фабричных гонорарах.
zolingen 16 марта 2018 | 13:21
Надо было непременно это событие провести после мероприятия назначения. А так, опять один голый пиар. И вспоминать будут не Немцова при виде ее, а хитромудрую (так более читабельно) «дочь реформатора».
yuriyp 16 марта 2018 | 13:30
Пиар собчак на имени убитого Б. Немцова отвратителен...
abuvgrobu 16 марта 2018 | 13:34
А уже в субботу её придется снимать для того, чтобы отчистить от краски, экскрементов и тому подобного "добра". И так будет всегда, до полного изничтожения грязной писульки о мерзком существе.
ghrew 16 марта 2018 | 13:41
Собчак и остальные кандидаты это агенты главного кандидата.
Собчак по-настоящему против ничего не говорит, так же как этого не делает ни один из кандидатов.
Собчак - это дочь А. Собчака, которое в своё время продвигал Путина во власть. Поэтому есть приказ - Собчак не трогать(хотя она и так ничего такого не делает).