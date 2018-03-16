Лондон отказался сотрудничать с Москвой по делу об отравлении Сергея Скрипаля, — утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он вновь заявил о том, что наша страна вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Королевства.

Количество дипломатов, которые будут высланы из России, Лавров не назвал.

Напомним, ранее британский премьер Тереза Мей сообщила, что Лондон должны будут покинуть 23 российских дипломата.