Лондон отказался сотрудничать с Москвой по делу об отравлении Сергея Скрипаля
Лондон отказался сотрудничать с Москвой по делу об отравлении Сергея Скрипаля, — утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он вновь заявил о том, что наша страна вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Королевства.
Количество дипломатов, которые будут высланы из России, Лавров не назвал.
Напомним, ранее британский премьер Тереза Мей сообщила, что Лондон должны будут покинуть 23 российских дипломата.
Комментарии55
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ys171717 16 марта 2018 | 13:03
Траванули старика с дочкой, суки.
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: (1) 23 млн официально нищих россиян (причем уровень бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах), (2) безработица, (3) инфляция, (4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, (5) вдвое больше чиновников, (6) тотальная коррупция, (7) дорог всё нет, (8) ученые бегут, (9) сплошная цензура и ложь, (10) стукачество, (11) зависимые суды, (12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, (13) война против Украины и Грузии, (14) поддержка сирийского и чеченского людоедов, (15) НАТО окружает, (16) весь мир презирает.
Только БОЙКОТ!
matsa 16 марта 2018 | 13:06
ys171717: ну тода и про 90ые раскажите. весной 93 я в рваных ботинках ходил в школу
nelibermot16 16 марта 2018 | 13:12
Как же просто открылся ларчик. Вы только представьте КАКОЕ баблище на кону (это не только "Челси") и какой-то вшивый баклан Скрипаль )))
У Романа Абрамовича могут конфисковать «Челси»
Это произойдет в том случае, если Великобритания применит к российскому бизнесмену санкции в связи с делом Сергея Скрипаля.
splin2 16 марта 2018 | 13:15
nelibermot16: Отравленные отказались сотрудничать с отравителями.
Отравители возмущены)))
patrik03 16 марта 2018 | 13:22
Лондон отказался сотрудничать с Москвой по делу об отравлении Сергея Скрипаля...
Это мудро. Это нагло, цинично, преступно... но дальновидно, если хочешь чего-то скрыть. Англичане конечно ублюдки, но не дураки.
antiboh 16 марта 2018 | 14:04
patrik03: А зачем обращаться к тому,кого подозреваешь? Они идиоты?Они обратились в международную организацию по химоружию.
zemljanka 16 марта 2018 | 13:24
Врут. Воруют. Подло воюют.
pulalala 16 марта 2018 | 13:48
splin2: инструкция Кремлю:
Две сатаны в дельту Темзы -
и вежливое принуждение к сотрудничеству....
До звона в деснах...
raffal 16 марта 2018 | 14:08
pulalala:
Уверен, что это несерьёзно. А как стёб слишко мрачно. Достаточно одной "сатаны" в дельту Темзы, чтобы вскоре от всей России остались только радиоактивные головешки. Впрочем, как и от всего мира. Вам это надо? Мне нет. Совсем невысокого мнения об интеллектуальных способностях кремлёвских паханов, но в том, что они эпикурейцы, а не самоубийцы, более, чем уверен.
luger_max_otto 16 марта 2018 | 13:20
Челси, Челси... Вот замок, купленный для случек любимых собачек конфисковать могут! А Вы- про челси какой.
А если всерьез- Лавров врал, Лавров врёт, Лавров будет врать- это у Лаврова работа такая. Врать. За деньги, охрану и прочие прелести.
pepetz 16 марта 2018 | 13:31
matsa:
90 - е были ТРИДЦАТЬ лет назад. Из нихДВАДЦАТЬ у руля Путин.
grossalexis032018 16 марта 2018 | 13:36
matsa: Это ты выкати своим голодранцам родакам голожопым ;)) Таких мудаков не жалко ни разу
zztop1960 16 марта 2018 | 13:37
matsa: 90ые были везде , а не только в России , и в Польше, и в Казахскане, в Латвии. Белоруссии, Литве , Азербайджане, Эстонии, Чехии и т.д. И вот как-то без Путина поднялись и поднялись выше России с её нефтью, газом и Путиным
gs1112 16 марта 2018 | 13:40
matsa: "ну тода и про 90ые раскажите. весной 93 я в рваных ботинках ходил в школу" - Пьяницы родители, обоср...ные дети.
sergeev67 16 марта 2018 | 14:02
matsa: ну тода и про 90ые раскажите. весной 93 я в рваных ботинках ходил в школу
Слава Путину! Теперь ты можешь ходить не в рваных ботинках.
Неплохой результат за 18 лет правления.
Вообще, буду знать, что если у меня есть что не рваное, то это исключительно благодаря нашему национальному лидеру.
etofeasko 16 марта 2018 | 13:07
ys171717:
Эко тебя хомячка навальнера расперло.
Седативное пропей.
captain_ 16 марта 2018 | 13:11
"Фаны" ЦСКА устроили погром во Франции.
Ну расскажите мне, "русо-патриоты", что их спровоцировали...
А помните погром спартачей в Бильбао?
Вывод: русо-свиней надо загнать в хлев и не выпускать. Пусть бодаются друг с другом в собственном дерьме.
nersesov 16 марта 2018 | 13:17
captain_: вообще-то, погром устроили фанаты Лиона, а не ЦСКА. Ври, да только поскладнее немного.
etofeasko 16 марта 2018 | 13:18
captain_:
брехливое существо.
По одной из версий, фанаты ЦСКА попытались напасть на болельщиков «Лиона», что привело к вмешательству правоохранительных органов. По другой, столкновения произошли между французскими болельщиками и полицией.
etofeasko 16 марта 2018 | 13:24
captain_:
Это были столкновения местных фанатов с полицией Лиона.
Честно говоря, когда увидел эту картинку на телеэкране, немножко напрягся. Мы тут же связались с нашими сотрудниками и выяснили, что к нам это не имеет отношения, — сказал Бабаев.
Лохушка капитан еще и балобока картонная
abuvgrobu 16 марта 2018 | 13:16
ys171717: За 12 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место),
• Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!
• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую
юрисдикцию
• разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории
соглашения о разделе продукции.
• национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой
и многие другие отрасли.
• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет
подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав
США, которые сейчас на 4-м месте).
• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12
лет, а средние пенсии - в 14 раз.
• Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.
• кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне и ВЕРНУЛ КРЫМ!!!!!
" . Что сделали хотя бы те же украинские "президенты" все вместе? Просрали страну.
grashupfer 16 марта 2018 | 13:31
abuvgrobu: Лихо прикалываешься).
Такого насочинять про бледную спирохету. Класс!)
darkshadownet_ 16 марта 2018 | 13:36
abuvgrobu: по видимому поэтому пенсионеры роются на помойках, медики берут 2-3 смены, чтобы выжить, учителя ведут дофига часов и т.д. и тп.
Первые места Россия занимает по смертности. убийствам, нарушении прав человека и т.п.
Скажем спасибо презику за это
skanon 16 марта 2018 | 13:40
Ха, судя по этому высеру, мы находимся в мировых лидерах по уровню жизни, а Путлер, развязавший войну с братской страной, достоин не быть вздёрнутым на ближайшем фонарном столбе, а прославления в веках и обожествления!
gs1112 16 марта 2018 | 13:53
abuvgrobu: По поводу ВВП Россия была на 6-м месте в 2013 г. в 2017 откатилась на 12-е. Подсчитывая рост пенсий и зарплат не забудьте подсчитать инфляцию за 18 лет помните доллар по 26. А вообще за последние 10 лет ВВП России вырос на 9%. И не кажется ли вам, что рост России в начале 2000-х это реультат инерции реформ либералов конца 1990-х
raffal 16 марта 2018 | 14:11
abuvgrobu:
А ещё, господин Путин, увеличил отставание России от развитых стран, вступил в конфронтацию со всем миром, оболванил народонаселение и превратил Россию в пугало огородное.
fedor_v_glaz 16 марта 2018 | 13:31
ys171717: уровень бедности, может, выше, а не ниже?
el_borz 16 марта 2018 | 13:04
Надо выслать 24 англицких дипломатов, чтобы считать себя победителями.Воть
valevy 16 марта 2018 | 14:09
el_borz: И заморозить все счета английских олигархов в сбербанке!
estamp 16 марта 2018 | 13:04
Кто-то сомневался, что максимально быстрое и точное установление истины в данном случае не самый приоритет?
polba 16 марта 2018 | 13:08
estamp: Там проблема - сценарий сериала ещё не до конца написан. Срочно ищут сценариста.
Вот тут лежит сюжет из британского шпионского сериала "Ответный удар"
Наслаждайтесь.
https://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts.php?tv-show=strike-back&episode=s06e06
sg75g 16 марта 2018 | 13:15
polba:
Ебать, в Ебеном Сраколевстве даже не смогли придумать новый сценарий.. Совсем мозги протухли у островаитян//
ha12raz 16 марта 2018 | 13:06
Отказались покрывать преступление ?......ай- я-яй.
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 13:08
Видимо, аргентинская диппочта реально хорошо вставляет.
apels 16 марта 2018 | 13:08
Дипломатическая отмазка. Очередной настамнет. Лондон четко запросил КАК этот боевой газ мог оказаться в чемодане? Россия проводит расследование? - не слышал. Репутация Россиии ниже плинтуса и доказывать непричастность выгодно России. А СовБез обсуждает ответные меры.
udavimliberala 16 марта 2018 | 13:22
apels: "Один известный нам с детства британский политический эксперт сказал бы в таком случае: "яд – это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет". Сейчас все пишут про страшный и доселе никому не известный яд "Новичок". Кто-то уже пошутил в соцсетях, что, видимо, британские политики безнадежно отравлены страшным ядом "Дурачок". И это, увы, неизлечимо – слишком тяжелые поражения головного мозга. Одна версия интереснее другой. Сначала были сообщения, что Скрипаля и его дочь травили в районе кафе и этим подвергли опасности сотни людей. Теперь вдруг оказывается, что эту штуку (яд. – Прим. ред.) везли в самолете, который просто чудом не упал, и в котором никто не испустил дух. Не иначе, чемоданчик был изготовлен из особого ядонепроницаемого вещества. А откуда версия? Объясняют: поскольку не удалось никакими средствами видеонаблюдения получить ни одного свидетельства, что приближался кто-то посторонний, тогда, конечно, из Москвы привезли. Потом постепенно дойдут до версии нуль-транспортировки из Москвы – потому что иначе никак не сходится. И санкции уже по этому поводу введут. Все это по форме, конечно, смешная абсурдистика, но по сути это наглая геббельсовская пропаганда", – отметил Дмитрий Юрьев.
apels 16 марта 2018 | 13:32
udavimliberala: Вы просто малоинформированны. Яд Новичек известен с конца 90-х, после публикаций беглого химика. Завод в Казахстане совершенно легально ликвидировали. Никто не утверждал что в районе кафе. Там их обнаружили. Сразу были заявления что мест может быть несколько и одно из них дом проживания. В кафе нашли следы ОВ. То, что теперь провели замеры концентрации и определили первоисточник - совершенно логичный метод поиска :) Аналогичный поиску полония, который отлично выявил маршрут отравителя. В данном случае след привел к чемодану, прибывшему из Москвы. Если Россия заинтересованна она должна пригласить следователей в квартиру, где чемодан собирался. Точные замеры возможно смогут выявить след ОВ.
Однако про такое сотрудничество я не слышал.
udavimliberala 16 марта 2018 | 13:42
apels: вы внимательно прочитали текст (Не иначе, чемоданчик был изготовлен из особого ядонепроницаемого вещества. А откуда версия? Объясняют: поскольку не удалось никакими средствами видеонаблюдения получить ни одного свидетельства, что приближался кто-то посторонний, тогда, конечно, из Москвы привезли. )
ltyio 16 марта 2018 | 13:54
apels: Ну так у Лондона и надо спрашивать как и чем они отравили Скрипаля. Если факт отравления вообще был.
nebarbi 16 марта 2018 | 13:08
Мы не знаем, кто это сделал. но если каждая страна начнет вытворять на территории других стран, что им захочется, гадить в чужом доме, то это значит только одно - что-то с головой. И надо думать, кого пускаете к власти.
scull 16 марта 2018 | 13:10
Кули расследовать то, умный чемодан ( намного умнее либерастни), пропитаный газом, начал травить только при встрече Скрипалей. По личной команде ПутЕна. Так как ПутЕн-Бог и его даже чемоданы с газом слушпются.
Шах и мат, вата, дело раскрыто, ловите санкции)
tks 16 марта 2018 | 13:10
Грустная лошадь, убейся таблом ап стену, раз англичанка тебе всё гадит, да гадит!
aantipov067 16 марта 2018 | 13:11
Подозреваемый не вправе заявлять, мол следствие с ним не сотрудничает.
Сотрудничество, предполагает полное информирование о ходе расследования, чем безусловно может воспользоваться преступник.
world_nail 16 марта 2018 | 13:12
"Лондон отказался сотрудничать с Москвой" - чо так? У Масквы изо рта дурно пахнет?
abuvgrobu 16 марта 2018 | 13:14
И что интересно в большинстве детективов английских авторов присутствует отравления, чисто британский след тихо и подло. У нас по Достоевскому и Чехову.
blindpew_33 16 марта 2018 | 13:14
Повторюсь: подозреваемого в преступлении не берут в следователи.
Ему говорят: не-не, парень, теперь всё, мы тут сами расследуем, а ты, милок, пока посиди под замком (или под подпиской), когда понадобишься - позовём на допрос.
После истории с боингом никому уже неинтересно, что там ещё скажет российская сторона.
udavimliberala 16 марта 2018 | 13:24
blindpew_33: а результаты расследования уже опубликованы? подскажите где посмотреть?
condor00 16 марта 2018 | 13:16
Я уже не говорю о презумпции невиновности. Я спрашиваю [Лондон]: где факты?
lisitsa1962 16 марта 2018 | 13:21
condor00: Отправьте письменный запрос в Скотланд-Ярд. Не могут не ответить :)
kvasoff 16 марта 2018 | 13:22
condor00: В том то и дело-фактов нет.Совсем нет
canary 16 марта 2018 | 13:19
Лавров, давай доказательства отказа (ты же всегда их от всех требуешь. )
udavimliberala 16 марта 2018 | 13:31
"Один известный нам с детства британский политический эксперт сказал бы в таком случае: "яд – это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет". Сейчас все пишут про страшный и доселе никому не известный яд "Новичок". Кто-то уже пошутил в соцсетях, что, видимо, британские политики безнадежно отравлены страшным ядом "Дурачок". И это, увы, неизлечимо – слишком тяжелые поражения головного мозга. Одна версия интереснее другой. Сначала были сообщения, что Скрипаля и его дочь травили в районе кафе и этим подвергли опасности сотни людей. Теперь вдруг оказывается, что эту штуку (яд. – Прим. ред.) везли в самолете, который просто чудом не упал, и в котором никто не испустил дух. Не иначе, чемоданчик был изготовлен из особого ядонепроницаемого вещества. А откуда версия? Объясняют: поскольку не удалось никакими средствами видеонаблюдения получить ни одного свидетельства, что приближался кто-то посторонний, тогда, конечно, из Москвы привезли. Потом постепенно дойдут до версии нуль-транспортировки из Москвы – потому что иначе никак не сходится. И санкции уже по этому поводу введут. Все это по форме, конечно, смешная абсурдистика, но по сути это наглая геббельсовская пропаганда", – отметил Дмитрий Юрьев.
grossalexis032018 16 марта 2018 | 13:44
Ой не смешите ваньки-маньки ;)) Как бы не трындили ушлепки из МИД-а, не поносились по ТВ и на сайтах . Что посоветовал министр обороны Соединенного Королевства - вот и заткнитесь. Какое нах участие если головожопы-следаки не могут определить чем травонулись 20 удолбышей-школьников в Питере ;))
Это любитель словестности Лавров что хочет, что бы рюсси включились в расследование и развалили его ? За этим в Кащенко или на Смоленку, но не в Лондон.
mexxanikk 16 марта 2018 | 13:49
Я считаю всех эховских либералов подлыми насильниками, с большой долей вероятности.
Что, вы просите доказательств? Вы просите факты?
Фигу вам, никаких разговоров с насильниками! Никаких фактов насильникам!
Насильников в Сибирь!! Все демократическое человечество против насильников и поддерживает нас!
grossalexis032018 16 марта 2018 | 14:03
mexxanikk: Я думаю что выражу общее либеральное мнение - А не пошел ли тЫ НАХ ;)) Или пойди разрой могилку своей бабки и трахни останки. Ибо мало того что ты пидор гнойный, так еще и некрофил-насильник!!!