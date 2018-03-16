Нападающий петербургского Зенита и сборной России Александр Кокорин поедет на лечение в Рим
У него диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Травму Кокорин получил во время вчерашнего матча одной восьмой финала Лиги Европы против немецкого Лейпцига.
Как ожидается, Кокорин будет прооперирован в Италии.
Комментарии8
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aleksandr39 16 марта 2018 | 12:42
Опять к " врагам " на лечение ,а как же российская медицина ведь " великий вождь " говорил что она "встала с колен " или все таки "утонула " ?
antiboh 16 марта 2018 | 12:44
aleksandr39: Хреновая вещь эти связки,минимум 3 месяца уйдёт. лечение с восстановлением,а если пластика,- то ЧМ -мимо.
aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 12:42
Бабло есть, потому и не хочет патриотически становиться инвалидом в руках оптимизированного виолончелизатором Вовой здравоохранением.
perevozchik62 16 марта 2018 | 12:44
Странно, а почему не в столице нашей Родины Кокорину сделают операцию ?
У нас же самая передовая медицина, не имеющая аналогов в мире !
kochar 16 марта 2018 | 12:49
perevozchik62: Это вы правильно заметили,что аналогов нету.
Везде или есть медицина или нету.У нас она гибридная.Вроде как есть для лохов,а на самом деле нету.
fr312 16 марта 2018 | 12:48
ещё один из "путинтайм" на проклятый запад,нет бы в родной урюпинск,или не верит пыне что встали с колен и всё подняли ,не иначе как пятая голонна с госдепом перекупили !
fikus74 16 марта 2018 | 12:49
А чё так? А почему не в усть-лабинск, там говорят очень хорошо лечат, по методу дерипаски.
dr_nemos 16 марта 2018 | 12:53
а как же вселенско-великий уровень медицины в путинской рашке, вставание с колен и пр. прибабахи фюрера.