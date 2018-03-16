В больнице Петербурга остаются 10 детей, пострадавших в результате массового отравления в школе

При этом в пресс-службе лечебного учреждения отмечают, что жизни школьников вне опасности. Трёх человек, которые находятся в реанимации, в ближайшее время планируют перевести в обычные палаты, передаёт агентство ТАСС.

Накануне в одной из школ Выборгского района 7-классники стали жаловаться на плохое самочувствие. Госпитализировали порядка 20 человек. Согласно предварительной версии, дети отравились препаратом «Феназепам», который продаётся только по рецепту врача. Следователи считают, что сильнодействующее успокоительное принесла одна из учениц.