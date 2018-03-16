В больнице Петербурга остаются 10 детей, пострадавших в результате массового отравления в школе
При этом в пресс-службе лечебного учреждения отмечают, что жизни школьников вне опасности. Трёх человек, которые находятся в реанимации, в ближайшее время планируют перевести в обычные палаты, передаёт агентство ТАСС.
Накануне в одной из школ Выборгского района 7-классники стали жаловаться на плохое самочувствие. Госпитализировали порядка 20 человек. Согласно предварительной версии, дети отравились препаратом «Феназепам», который продаётся только по рецепту врача. Следователи считают, что сильнодействующее успокоительное принесла одна из учениц.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 12:45
Хотели балдёжно сбежать от путинской ежечасности?
xuato 16 марта 2018 | 12:52
Соседняя школа небось перебежчика хотела травонуть...
tks 16 марта 2018 | 12:52
"Яды, или всемирная история отравлений" ©
автор идеи - В.Путэн
продюсер - Пригожэн
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оператор-постановщик - Кисель-Мухтар-ТВ