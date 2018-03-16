В центре Кёльна больше 40 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев
Авария произошла накануне вечером. По данным полиции, один из вагоновожатых был пьян. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает газета «Вельт».
Комментарии4
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olegleon 16 марта 2018 | 12:39
"По данным полиции, один из вагоновожатых был пьян."
выпивший немец?! дас ист фантастишь!!1
estamp 16 марта 2018 | 12:44
olegleon: Куда катится Германия!
ostapbey 16 марта 2018 | 12:44
olegleon: вообще-то в России трамвайные аварии встречаются намного реже чем в Германии..
И только в случаях лобового столкновения.
Когда трезвый русский вагоновожатый трамвая выезжает на встречу.
Даже.
sg75g 16 марта 2018 | 12:55
Надо в свете последних событий писать не "был пьян", а "был под новичком".