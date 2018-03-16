Высылаемые из Великобритании российские дипломаты начнут возвращаться в Москву на следующей неделе
Об этом сообщил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, речь идет о сокращении персонала примерно на 40%.
Напомним, британские власти пообещали выслать 23 российских дипломата. Лондон считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии7
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aleksandr39 16 марта 2018 | 12:38
А их дети и внуки тоже вернуться или будут продолжать жить и учиться там ???
ostapbey 16 марта 2018 | 12:39
Встретилось бы с Славянкой..
Оркестром имени Александрова..
Даже..
cukker 16 марта 2018 | 12:41
жаль, по русофобским речам Мей, не вычислили готовящуюся провокацию мерзких англичан. надо было первыми ихних выслать и не было б провокации. завтра атомным ружьем прихлопнут Ходора, скажут применили ядерное оружие.но 3 мировая все равно близко и от англии надеюсь, останутся одни головешки
allasc 16 марта 2018 | 12:42
сыра сыра с собой прихватите!!!! а то пронесет дома с непривычки то....
sg75g 16 марта 2018 | 12:44
Тута, бля..ь, такое интересное кино вырисовывается:
"Пользователи соцсетей вычислили, что история с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии разработанным в СССР нервно-паралитическим газом "Новичок" повторяет сюжет британского же сериала "Ответный удар".
Этот британский сериал про шпионов выходит с 2010 года, и к настоящему моменту вышли шесть сезонов по 10 серий (в первом сезоне было только 6 серий). В последнем сезоне как раз и происходят похожие события. Более того, в сериале фигурирует то же отравляющее вещество "Новичок", созданное российским ученым Ильей Зариным, который на поверку оказался чеченским химиком Камилем Марковым."
Понячтно почему трмознули расследования. Ждут когда новые серии выйдут ))))))
А вот это уже совсем не кино. Сегодня 50 лет резне, устроенной американскими фашистами во вьетамской деревне Сонгби.
Что эти пидорасы отлько не творили во Вьетнаме.. Сбросили бомб в 3 раза больше чем на Германию во ВМВ, жгли напалмом, травили химическим оружием, вырезали с особой жестокостью деревнями..
Но, сука, главный злодей на планете - Россия, которая отравила чемодан строго по их же сценарию
СКОТЫ! Лживые пидорасы Придет и к вам кто то новенький ...
ha12raz 16 марта 2018 | 12:46
Выгнанные из огорода козлы
perevozchik62 16 марта 2018 | 12:49
А как же семьи ?
Жены и детишки то останутся, да и "дипломаты" скорее всего поменяют гражданство, не бросать же свои особняки в Лондоне, как детки Путина и Лаврова.