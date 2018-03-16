Высылаемые из Великобритании российские дипломаты начнут возвращаться в Москву на следующей неделе

Об этом сообщил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, речь идет о сокращении персонала примерно на 40%.

Напомним, британские власти пообещали выслать 23 российских дипломата. Лондон считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.