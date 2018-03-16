Владимир Путин поручил своей администрации определить национальные цели развития страны до 2024 года
Об этом сообщается на сайте Кремля. Помимо прочего говорится, что Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
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Об этом сообщается на сайте Кремля. Помимо прочего говорится, что Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
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Комментарии53
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zztop1960 16 марта 2018 | 12:49
Весь мир , разумный , мы разрушим
до основанья , а затем
мы наш, мы русский мир построим
кто кем-то был станет никем
timber_head 16 марта 2018 | 12:50
Царек явно стебется над холопами. "Голосуйте, убогие, голосуйте - один черт результат известен заранее". Хотелось бы комментарии какого-нить Вишневского послушать или грудининца, рвопящих о "неизбежности второго тура", почему их кандидатов Наше все так брезгливо носком сапога отодвигает как мусор в уголок.
peresvet73 16 марта 2018 | 12:50
А после 2024 года, поворот на 180 градусов, и новые "национальные цели развития"
banderlog13 16 марта 2018 | 12:50
Б..., б..., б..., вот все что можно сказать обо всех поручениях Вовика.
ostapbey 16 марта 2018 | 12:52
А это уже прогресс!!!
Предыдущие планы развития писались ДО выборов!
Даже..
abraz 16 марта 2018 | 12:52
Путин поручил своей администрации определить национальные цели развития страны до 2024 года.
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Думаю, 6 лет им на определение национальных целей хватит. А там еще 6 лет дадут. Без работы ребят не оставит.
ginbin_ 16 марта 2018 | 12:53
Дайте же нацлидеру наконец успокоительное. Задолбал своими обещаниями.
gvzdk 16 марта 2018 | 12:53
....побежали мультики рисовать...
amebix 16 марта 2018 | 12:53
Похоже администрацию и правительство менять не будет, его всё устраивает, 6 лет можно определять национальные приоритеты, писать стратегии "развития", главное не расплескать и складно бла-бла-блакать. Возможно подготовит ручного приемника, а через 6 лет за приемника Зиганёт 60%. а через 6 лет ВПутин станет теневым правителем при должности главы Совета Безопасности РФ.
короче стратегия 666!
igor20012 16 марта 2018 | 12:54
Т.е. путин заранее предупреждает, что, мол, эту фигню ( развитие страны ) придумал не я, и не мне ее осуществлять.