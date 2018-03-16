Обвиняемый в коррупции экс-глава МУРа Виктор Трутнев перед арестом распродал имущества на сумму около 20 млн рублей...

Обвиняемый в коррупции экс-глава МУРа Виктор Трутнев перед арестом распродал имущества на сумму около 20 миллионов рублей. Так утверждает следователь, передаёт агентство ТАСС. Трутнева задержали в конце января. Уголовное дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.