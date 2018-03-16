Обвиняемый в коррупции экс-глава МУРа Виктор Трутнев перед арестом распродал имущества на сумму около 20 млн рублей
Обвиняемый в коррупции экс-глава МУРа Виктор Трутнев перед арестом распродал имущества на сумму около 20 миллионов рублей. Так утверждает следователь, передаёт агентство ТАСС. Трутнева задержали в конце января. Уголовное дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Комментарии8
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olegleon 16 марта 2018 | 12:35
а кто был на распродаже? его замы и друзья?
patrik03 16 марта 2018 | 12:47
Обвиняемый в коррупции экс-глава МУРа Виктор Трутнев перед арестом распродал имущества на сумму около 20 млн рублей...
Я чувствую, я всегда чувствую.
https://www.youtube.com/watch?v=QGjCsc4tKg8
neitral_n 16 марта 2018 | 12:40
Рубли с долларом не перепутаны часом?
pro_hanov 16 марта 2018 | 12:41
Целых 20 млн. рублей?! Двухкомнатную квартиру в центре Москвы продал наверное. Прям второй полковник Захарченко)
czerni 16 марта 2018 | 12:46
Некоторые из нас тут удивляются, почему британские сыщики не зовут на помощь русских сыщиков.
doxerom 16 марта 2018 | 12:46
Путиноиды совсем развратили народ, все что меньше миллиарда ваще не считается, так, детишкам на молочишко.
fikus74 16 марта 2018 | 12:51
А еще он с женой развился и выдал её замуж за соседа.
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 12:55
Раздал учителям, врачам и пенсионерам.
"Чистые руки", ага.
Про сердце ваще молчу.
Не говоря уже про голову.