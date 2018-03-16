На Белорусском направлении электрички следуют с увеличенным интервалом
Электропоезд столкнулся с автомобилем на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительным данным, пострадавших нет.
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Электропоезд столкнулся с автомобилем на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительным данным, пострадавших нет.
Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…
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