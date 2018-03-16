Российские спортсмены завоевали еще две золотых медали на Паралимпиаде в Пхенчхане

Обе награды высшей пробы выиграли биатлонистки.

Именно биатлонистки внесли наиболее ощутимый вклад в медальную копилку сборной России, которая выступает в Пхенчхане по аббревиатурой NPA – нейтральные паралимпийские атлеты. Успех в пятницу праздновали многоопытные и титулованные Анна Миленина и Михалина Лысова. Миленина выиграла гонку на 12 с половиной километров среди стоячих биатлонистов. Эта победа сделала россиянку семикратной паралимпийской чемпионкой. Второе золото — успех Михалины Лысовой, выигравшей гонку на аналогичной дистанции среди спортсменок с нарушением зрения. Всего же на счету россиян 8 золотых, 8 серебряных и четыре бронзовых медали. С этим результатом российская команда занимает второе место в общекомандном зачете. Впереди только сборная США. С отрывом. У американских спортсменов 30 медалей, 11 из них высшей пробы.

Паралимпиада завершится в воскресение.