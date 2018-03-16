Российские спортсмены завоевали еще две золотых медали на Паралимпиаде в Пхенчхане
Обе награды высшей пробы выиграли биатлонистки.
Именно биатлонистки внесли наиболее ощутимый вклад в медальную копилку сборной России, которая выступает в Пхенчхане по аббревиатурой NPA – нейтральные паралимпийские атлеты. Успех в пятницу праздновали многоопытные и титулованные Анна Миленина и Михалина Лысова. Миленина выиграла гонку на 12 с половиной километров среди стоячих биатлонистов. Эта победа сделала россиянку семикратной паралимпийской чемпионкой. Второе золото — успех Михалины Лысовой, выигравшей гонку на аналогичной дистанции среди спортсменок с нарушением зрения. Всего же на счету россиян 8 золотых, 8 серебряных и четыре бронзовых медали. С этим результатом российская команда занимает второе место в общекомандном зачете. Впереди только сборная США. С отрывом. У американских спортсменов 30 медалей, 11 из них высшей пробы.
Паралимпиада завершится в воскресение.
Комментарии4
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zemljanka 16 марта 2018 | 12:15
Молодцы!
Поздравления.
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 12:19
Либералы хранят гробовое молчание. Расстроились очень
vinibi 16 марта 2018 | 12:34
komiccap_nkvd: Что пригожинский ассенизатор- опять помоев кремлевских не досталось?!
antipatrick46 16 марта 2018 | 12:41
komiccap_nkvd: Лаврентий, коммунисты и вертухаи и не должны проявлять головокружение от успехов. Еще полгода, еще год, и мы одержим победу над ненавистным либерализмом внутри страны и во всем мире. Выше железный занавес!