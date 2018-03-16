Столичная транспортная прокуратура проверит все московские авиакомпании из-за задержек рейсов
Об этом сообщил зам.главы ведомства Олег Опёнышев. Инспекция коснётся, в том числе, работы диспетчеров и организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, передаёт агентство РИА «Новости».
Комментарии1
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tks 16 марта 2018 | 12:29
Прокурятине заняться видимо, больше нечем.