Дирижер подал в суд на Метрополитан-оперу, откуда его уволили после обвинения в сексуальных домогательствах

Джеймс Ливайн, проработавший в труппе почти 50 лет, не признает своей ответственности.

Ливайн обвинил гендиректора Метролитан-оперы Питера Гелба в нарушении контракта и потребовал выплаты 5,8 миллиона долларов компенсации. Как сообщает Associated Press, дирижер также настаивает на восстановлении своей репутации, карьеры и честного имени. Адвокаты Ливайна утверждают, что против него была проведена целая кампания. В свою очередь, представители Метролитан-оперы в суде заявили, что дирижер в этой ситуации не был жертвой, поскольку факт сексуальных домогательств подтверждался надежными доказательствами. Юристы театра также добавили, что шокированы нежеланием Левайна признать ответственность за свои действия.

74-летний дирижер проработал в Метролитан-опере 46 лет. В декабре The New York Times опубликовала свидетельства четырех мужчин, которые заявили, что Левайн приставал к ним, когда они были студентами. Речь идет о событиях, произошедших несколько десятилетий назад.

Сразу после публикации The New York Times контракт Левайна с Метролитан-оперой был приостановлен.