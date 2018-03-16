Дирижер подал в суд на Метрополитан-оперу, откуда его уволили после обвинения в сексуальных домогательствах
Джеймс Ливайн, проработавший в труппе почти 50 лет, не признает своей ответственности.
Ливайн обвинил гендиректора Метролитан-оперы Питера Гелба в нарушении контракта и потребовал выплаты 5,8 миллиона долларов компенсации. Как сообщает Associated Press, дирижер также настаивает на восстановлении своей репутации, карьеры и честного имени. Адвокаты Ливайна утверждают, что против него была проведена целая кампания. В свою очередь, представители Метролитан-оперы в суде заявили, что дирижер в этой ситуации не был жертвой, поскольку факт сексуальных домогательств подтверждался надежными доказательствами. Юристы театра также добавили, что шокированы нежеланием Левайна признать ответственность за свои действия.
74-летний дирижер проработал в Метролитан-опере 46 лет. В декабре The New York Times опубликовала свидетельства четырех мужчин, которые заявили, что Левайн приставал к ним, когда они были студентами. Речь идет о событиях, произошедших несколько десятилетий назад.
Сразу после публикации The New York Times контракт Левайна с Метролитан-оперой был приостановлен.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_yo_xaxa 16 марта 2018 | 12:16
Ни один западный димакратический суд его не оправдает, если он не педераст, не педофил, не русофоб.
olegleon 16 марта 2018 | 12:18
"поскольку факт сексуальных домогательств подтверждался надежными доказательствами."
т.е. словами одной дамы, которая через десяток лет вспомнила, что он на неё пялился когда-то
aleksandr39 16 марта 2018 | 12:25
Пусть едет в Россию здесь любят тех кто домогается женщин ,как пример Слуцкий ,перетрогал за лобок всех российских журналисток и НИЧЕГО .
ilja13 16 марта 2018 | 12:30
Бешенные вагины. Им надобно знать, что размер клитора ГОРАЗДО меньше длины мужского члена...))))
andrey_yrich__a 16 марта 2018 | 12:32
Левайн, ты мужик? Член есть? Виновен!