Избирателям, которые не хотят идти на выборы, могут грозить неприятности, на это намекают некоторые телеролики
Избирателям, которые не хотят идти на выборы, могут грозить житейские неприятности. На это намекают некоторые телевизионные ролики, которые появились в эфире развлекательных каналов.
В каждом из роликов телеканала СТС героями являются два молодых парня. Они то прогуливаются по улице, то играют дома в приставку. Один из них на вопрос о том, пойдет ли он на выборы, говорит, что его это не интересует – и после этого с молодым человеком случаются неприятности. Так, в одном из роликов на него нападает обознавшийся ревнивый мужчина.
На другом видео этого же персонажа, отказавшегося проголосовать, практически сразу сбивает машина, а на третьем, во время игры в приставку, на молодого человека неожиданно падает диван из провалившегося потолка. Конец этих роликов всегда одинаков: друг пострадавшего парня заключает, что на выборы все-таки идти нужно.
Сам телеканал СТС никак не комментировал появление подобных роликов.
Комментарии56
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bloempje 16 марта 2018 | 12:53
Ссать под себя, не доходя до сортира должно не население, а верховный Шулер и его сообщники, устроившие эту электоральную профанацию!
kochar 16 марта 2018 | 12:54
Маразм крепчает и уже дурдом плачет.