Все слитки золота, выпавшие накануне из Ан-12 в аэропорту Якутска, собраны
Груз был застрахован, потерь нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канадскую компанию, которой принадлежало золото.
Накануне в аэропорту Якутска при взлёте у АН-12 отвалился люк грузового отсека. Сразу после происшествия на взлётно-посадочной полосе собрали больше 170 слитков золота, весом в 20 килограммов каждый.
Комментарии13
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evgolius7 16 марта 2018 | 11:39
15 марта 2018 | 17:40
Вчера писал....
Они хотели привезти подарок Путину в день выборов...
Люк не выдержал....
...Думаю успеют подарок довести до выборов....
vasyakirin 16 марта 2018 | 11:43
evgolius7: И кто владеет Канадской компанией, вывозящей из РФ золото самолетами, без таможни и ФСБ?
antiboh 16 марта 2018 | 12:36
vasyakirin: СМИ: Количество поисковых запросов на авиабилеты из российских городов в Якутск после появления информации о высыпавшемся 15 марта из самолёта золоте выросли в три раза.// Пять с полтиной тонн ещё не найдены..)) рассыпаны на довольно большой территории..
gordy 16 марта 2018 | 12:09
@груз был застрахован, потерь нет.@
Если всё нашли, зачем тогда оговорка о страховке?
hodak47 16 марта 2018 | 12:18
evgolius7: Это вам не "коробки из под ксерокса"...
apolosha 16 марта 2018 | 11:45
Слава те ... а то был риск, что они валяца будут и мусорить..
sasass 16 марта 2018 | 11:47
Канада Якутию с Магаданом купила , что ли и все Сибирское золото уже не наше , что ли...
ukr_777 16 марта 2018 | 11:49
Золото хоть было учтенным? Или все левак возят?
sasass 16 марта 2018 | 11:51
Какой-то Российский патриот не позволил даром вывести золото а Канаду...
hodak47 16 марта 2018 | 12:03
Бомжи жалееют,что не усрпели...
kazlevich1949 16 марта 2018 | 12:23
"Операция Ы" не удалась???
ha12raz 16 марта 2018 | 12:37
Виолончель улетела......по адресу.
vlasti_kranty 16 марта 2018 | 12:39
Хоть кокс из Аргентины нормально довезли....