Все слитки золота, выпавшие накануне из Ан-12 в  аэропорту Якутска, собраны

Груз был застрахован, потерь нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канадскую компанию, которой принадлежало золото.

Накануне в аэропорту Якутска при взлёте у АН-12 отвалился люк грузового отсека. Сразу после происшествия на взлётно-посадочной полосе собрали больше 170 слитков золота, весом в 20 килограммов каждый.