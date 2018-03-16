Кабинет министров предлагает в 5 раз увеличить штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды
Внести соответствующий законопроект в Госдуму распорядился премьер Дмитрий Медведев. Штраф предлагается повысить с одной до пяти тысяч рублей. Законопроект был рассмотрен на заседании правительства 1 марта. Тогда Медведев сказал что один из элементов новых изменений в правилах дорожного движения.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
democ 16 марта 2018 | 11:44
Нас этим не проймёшь. Мы, россияне, не подвластны эмоциям. Адреналин как наркотин для многих.
ajsenev 16 марта 2018 | 11:55
Редкий случай, но здесь власть абсолютно права.
aleksandr39 16 марта 2018 | 12:20
ajsenev: Кремль предлагает расстреливать чиновников без суда и следствия за взятку даже в размере 1 рубль .
sasass 16 марта 2018 | 11:49
Проще паренной репы ничего нет - ничего не делать и одни законы писать ....
alo0000 16 марта 2018 | 11:53
"Даже если будет восемь, всё равно мы пить не бросим!"
kochar 16 марта 2018 | 12:00
alo0000: Продолжение:
-Передайте Ильичу,что нам десять по плечу.А если будет больше-дела пойдут как в Польше.А если будет 25 придётся снова смольный брать.
alo0000 16 марта 2018 | 12:07
kochar: Зачет по истории отечества!
bratec_kot 16 марта 2018 | 12:15
Хорошая работа - кресло сторожить.Молодец Медведев, умница, не каждому так дано в жизни устроиться.
world_nail 16 марта 2018 | 12:37
А Якунинским кондомам отбойники на переездах поставить вера не позволяет?
taranь 16 марта 2018 | 12:42
Да-да! Только штрафами и поборами можно поднять упавшую экономику! Это мы уже давно поняли. А где нет жд переездов - срочно настроить, чтобы были!)))