Кабинет министров предлагает в 5 раз увеличить штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды

Внести соответствующий законопроект в Госдуму распорядился премьер Дмитрий Медведев. Штраф предлагается повысить с одной до пяти тысяч рублей. Законопроект был рассмотрен на заседании правительства 1 марта. Тогда Медведев сказал что один из элементов новых изменений в правилах дорожного движения.