Дирижёр Джеймс Ливайн, уволенный из-за обвинения в сексуальных домогательствах, подал в суд на Метрополитен-оперу
Американский дирижёр Джеймс Ливайн, уволенный из-за обвинения в сексуальных домогательствах, подал в суд на Метрополитен-оперу. Он обвинил гендиректора театра в нарушении контракта и потребовал выплатить почти 6 миллионов долларов в качестве компенсации. Ливайн уверен, что его просто решили выжить из театра, запятнав честное имя и репутацию.
Комментарии2
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olegleon 16 марта 2018 | 12:02
наивный
kotbajune 16 марта 2018 | 12:09
"Дирижёр Джеймс Ливайн, уволенный из-за обвинения в сексуальных домогательствах, подал в суд на Метрополитен-оперу"
И они ему ответят за весь холокост....