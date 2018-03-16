Американский дирижёр Джеймс Ливайн, уволенный из-за обвинения в сексуальных домогательствах, подал в суд на Метрополитен-оперу. Он обвинил гендиректора театра в нарушении контракта и потребовал выплатить почти 6 миллионов долларов в качестве компенсации. Ливайн уверен, что его просто решили выжить из театра, запятнав честное имя и репутацию.