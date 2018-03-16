Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники ЧМ по футболу
Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники Чемпионата мира по футболу. Представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах WiFi оборудование, рассказал источник РБК. В проверке также участвуют сотрудники Роскомнадзора. Инфраструктуру мундиаля рассматривают, как одну из возможных целей хакеров.
Комментарии12
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tks 16 марта 2018 | 11:34
Полным-полна жучков коробушка...
evgolius7 16 марта 2018 | 11:35
Путин шел по ночному Дрездену.
Навстречу ему шел Штирлиц.
"Штирлиц!" — подумал Путин.
"Какой-то плешивый недомерок" — подумал Штирлиц.
democ 16 марта 2018 | 11:36
А методы то старые... Прослушки, жучки, "стакан на стенку".
aisterh 16 марта 2018 | 11:40
Англичанам наверно подушки новичком намажут, которого у нас нет.
andy66 16 марта 2018 | 11:42
Да разве же это жизнь?
marina27 16 марта 2018 | 11:45
А может и не будут.
chapter_2 16 марта 2018 | 11:48
Футбольные болельщики - подходящие объекты для вербовки в ряды...
yuriyp 16 марта 2018 | 11:54
Главное, не забыть видеокамеры в сливные бачки замастрячить...
zolingen 16 марта 2018 | 11:54
А что, кто- то собирается приезжать?
andre_klimov 16 марта 2018 | 12:01
Я то, грешным делом, подумал, что речь идет о безоппасности гостей. Ага, щас...
a_111111 16 марта 2018 | 12:09
А денег у отелей хватит?
zurrog_ 16 марта 2018 | 12:12
Значит "жучков" во всех номерах наставят. Это же ФСБ. А вы думали им нужна ваша безопасность? Информационная?