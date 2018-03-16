Z Архив новостей новости
5 12 6 410
11:30, 16 марта 2018

Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники ЧМ по футболу

Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники Чемпионата мира по футболу. Представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах WiFi оборудование, рассказал источник РБК. В проверке также участвуют сотрудники Роскомнадзора. Инфраструктуру мундиаля рассматривают, как одну из возможных целей хакеров.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tks 16 марта 2018 | 11:34

Полным-полна жучков коробушка...

evgolius7 16 марта 2018 | 11:35

Путин шел по ночному Дрездену.
Навстречу ему шел Штирлиц.
"Штирлиц!" — подумал Путин.
"Какой-то плешивый недомерок" — подумал Штирлиц.

democ 16 марта 2018 | 11:36

А методы то старые... Прослушки, жучки, "стакан на стенку".

(комментарий скрыт)

aisterh 16 марта 2018 | 11:40

Англичанам наверно подушки новичком намажут, которого у нас нет.

andy66 16 марта 2018 | 11:42

Да разве же это жизнь?

marina27 16 марта 2018 | 11:45

А может и не будут.

chapter_2 16 марта 2018 | 11:48

Футбольные болельщики - подходящие объекты для вербовки в ряды...

yuriyp 16 марта 2018 | 11:54

Главное, не забыть видеокамеры в сливные бачки замастрячить...

zolingen 16 марта 2018 | 11:54

А что, кто- то собирается приезжать?

andre_klimov 16 марта 2018 | 12:01

Я то, грешным делом, подумал, что речь идет о безоппасности гостей. Ага, щас...

a_111111 16 марта 2018 | 12:09

А денег у отелей хватит?

zurrog_ 16 марта 2018 | 12:12

Значит "жучков" во всех номерах наставят. Это же ФСБ. А вы думали им нужна ваша безопасность? Информационная?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5002 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6672 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1205 6 65225 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 662 6 45918 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Почему молодёжь не прёт на завод Не заманишь молодёжь туда до тех пор, пока не начнёт восстанавливаться элементарная справедливость в пропорциях между зарплатами рабочего, инженерно-технического персонала и руководством предприятиями…

5 166 6 36037 09.03
Kобщество, экономика, работа, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28237 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19228 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 132 6 10741 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…

5 193 6 41262 09.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 13360 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9062 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5597 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8330 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5513 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Зюганов: Англичане — это супермастера провокации Я смотрю: Мэй выступает – ведь то сто процентов провокация. Я занимался, руками таскал зоман, зарин, испытывал синильную кислоту, радиоактивную пыль…

5 102 6 9271 09:11
Kзюганов, великобритания, шпионаж, политика, провокации, передачи, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 224 6 21364 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Появились новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, находилось в чемодане его дочери…

5 62 6 30552
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 159 6 144056 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13149 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 574 6 222313 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 182 6 168101 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783909
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3349839

Сегодня в эфире