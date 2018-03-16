Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники ЧМ по футболу

Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники Чемпионата мира по футболу. Представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах WiFi оборудование, рассказал источник РБК. В проверке также участвуют сотрудники Роскомнадзора. Инфраструктуру мундиаля рассматривают, как одну из возможных целей хакеров.