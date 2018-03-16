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11:30, 16 марта 2018

Российские дипломаты начнут покидать Великобританию на следующей неделе

Об этом сообщил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что у Москвы до сих пор множество вопросов по «делу Скрипаля», но получить ответы на них не удаётся, поскольку британские власти не идут на контакт.

Комментарии

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roqswen 16 марта 2018 | 11:33

Ура! Наконец-то на Родину!

nelibermot16 16 марта 2018 | 11:36

Ах, какая прелесть!

"Внимание,загадка! На фото семейство Скрипаль за несколько часов до отравления. Фотограф отражается в зеркале.В деле его нет,он исчез бесследно."

https://mobile.twitter.com/D_Steshin/status/974540642268295168

evgolius7 16 марта 2018 | 11:42

В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма.
Ну какой Россия спонсор - Россия и есть самый настоящий террорист.

boseal 16 марта 2018 | 11:52

nelibermot16: Может быть ребята из белингкэт найдут этого третьего, ведь они мастера копаться в соцсетях? Хотя там скорее всего так будет - если окажется, что он "свой", то расследование тихонько удалят)).

detul 16 марта 2018 | 12:07

boseal: Белингкэтам не до этого. Они ищут ракету Бука !! В конце концов за расследование по Скрипалю им денег точно не заплатят.

punyoshohlai 16 марта 2018 | 12:24

nelibermot16: На фото семейство Скрипаль за несколько часов до отравления.

Откуда знаешь?

(комментарий скрыт)

pro_hanov 16 марта 2018 | 11:37

roqswen: Надело небось картошку в каминах жарить, да вполголоса распевать "Подмосковные вечера" под привезённую в дипбагаже Посольскую. Хотя там может и белый порошок теперь в чести.

olgavik 16 марта 2018 | 12:09

pro_hanov: Солнечный Магадан ждет вас, дорогие дипломаты.

detul 16 марта 2018 | 12:12

pro_hanov: В Британии белый порошок всегда был в чести. Это же британское средство от стресса.

kottigr1 16 марта 2018 | 12:14

detul: Интересно... Российские дипломаты хоть когда нибудь возят вместо аргентинского кокаина или ХОВ дипломатическую почту ?

igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 11:55

roqswen: да , теперь многие из возвращающихся на родину, готовы сами вову отравить!

vinibi 16 марта 2018 | 12:36

roqswen: Штирлиц склонился над картой-его сильно рвало на Родину!!!

frobnule 16 марта 2018 | 11:37

Истомились, небось, в этих лондонах. А тут — дым отечества...

basel812 16 марта 2018 | 11:39

frobnule: С подмосковных свалок.

hodak47 16 марта 2018 | 12:26

frobnule: И пусть не забудут чемоданы с коксом!...

sg75g 16 марта 2018 | 11:39

Английским тоже приготовиться.. Начать собирать чемоданы ))))

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:39



Вангую, ответная высылка дипломатов будет после ЧМ
Не ДО

hata_c_krau 16 марта 2018 | 11:42

savushkinski_troll: надо ещё кокаин успеть отправить вип самолётом в москву,,,

sjuzanna 16 марта 2018 | 11:44

savushkinski_troll: Мысль интересная)
Им уже все раздали билеты на ЧМ для массовки?

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:47

sjuzanna: высылать надо после ЧМ, зачем дразнить сейчас бешеную собаку?

vinibi 16 марта 2018 | 12:01

savushkinski_troll: Которая в кремле вот уже 18 год прописалась?!

sjuzanna 16 марта 2018 | 12:01

savushkinski_troll: Если ответ будет Асимметричный, то зачем вообще высылать дипломатов?
Лучше их завербовать через соболиные шубы.

pepetz 16 марта 2018 | 12:06

sjuzanna:
Королевская семья не приедет на чемпионат мира по футболу. Интересно, какие будут зеркальные санкции?

duch_nic 16 марта 2018 | 12:13

pepetz: Путин не приедет на чемпионат мира по поло.

sjuzanna 16 марта 2018 | 12:38

pepetz: \\Интересно, какие будут зеркальные санкции?\\
Ума не приложу!

punyoshohlai 16 марта 2018 | 12:29

sjuzanna: Лучше их завербовать через соболиные шубы.

Фрейд рулит, Сьюзи.
Родину продашь за соболью шубу?

sjuzanna 16 марта 2018 | 12:41

punyoshohlai: \\Родину продашь за соболью шубу?\\
Я ее за бутылку виски продам.)

duch_nic 16 марта 2018 | 12:10

sg75g: sg75g: //Начать собирать чемоданы ))))//
И в каждый чемодан по Новичку!
В Кремль уже завезли 100 кг продукта.
Путин напялил костюм химзащиты для закладки.
Ни кому в этом деле доверять нельзя!

sim202_ 16 марта 2018 | 12:14

sg75g:
/// Английским тоже приготовиться.. Начать собирать чемоданы ///
Небось, передрались между собой, кому первому свалить отсюда...

democ 16 марта 2018 | 11:41

В семья дипломатов траур. Ближайшие родственники проклинают всё и вся, собирая чемоданы на историческую родину. Оркестр на вокзале будет?

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:44

democ: у меня знакомый, дипломатом был в нью-йорке при оон, выгнали ещё в 13 году, до крыма, взятку дали, потом дело завели, пендосы, спасла неприкосновенность, теперь он в швейцарии от мида
нисколечко его не жалко
так что высылка этих уродов, патриотам россии не страшна

igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 11:58

democ: эти возвращающиеся уж точно за плешивого голосовать не будут! Бабы - проклянут!

sjuzanna 16 марта 2018 | 11:41

Покидать, значит, после выборов. Демократично!

cukker 16 марта 2018 | 11:43

когда Борис Джонсон прибыл в Россию, заметать следы, Тереза Мей выступала с дикой антироссийской речью. Тогда нужно было выслать пяток англичан и провокации бы не было

igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 12:01

cukker: 'Борис Джонсон прибыл в Россию' - к вам люди приезжают только по такой же причине, по какой ходят в зоопарк!

hz6691 16 марта 2018 | 11:47

Вот же сво...! Разлучают родителей и детей.

vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 11:50

Представляю, как радуются отечественные дипломаты!
Наконец-то домой! Наконец-то на... РОДИНУ!

zolingen 16 марта 2018 | 11:52

Дипломаты, я бы поместил в кавычки.

allasc 16 марта 2018 | 12:00

сыра сыра с собой прихватите!!!! а то отравитесь с непривычки дома то....

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