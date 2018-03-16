Российские дипломаты начнут покидать Великобританию на следующей неделе
Об этом сообщил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что у Москвы до сих пор множество вопросов по «делу Скрипаля», но получить ответы на них не удаётся, поскольку британские власти не идут на контакт.
Комментарии39
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roqswen 16 марта 2018 | 11:33
Ура! Наконец-то на Родину!
nelibermot16 16 марта 2018 | 11:36
Ах, какая прелесть!
"Внимание,загадка! На фото семейство Скрипаль за несколько часов до отравления. Фотограф отражается в зеркале.В деле его нет,он исчез бесследно."
https://mobile.twitter.com/D_Steshin/status/974540642268295168
evgolius7 16 марта 2018 | 11:42
В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма.
Ну какой Россия спонсор - Россия и есть самый настоящий террорист.
boseal 16 марта 2018 | 11:52
nelibermot16: Может быть ребята из белингкэт найдут этого третьего, ведь они мастера копаться в соцсетях? Хотя там скорее всего так будет - если окажется, что он "свой", то расследование тихонько удалят)).
detul 16 марта 2018 | 12:07
boseal: Белингкэтам не до этого. Они ищут ракету Бука !! В конце концов за расследование по Скрипалю им денег точно не заплатят.
punyoshohlai 16 марта 2018 | 12:24
nelibermot16: На фото семейство Скрипаль за несколько часов до отравления.
Откуда знаешь?
pro_hanov 16 марта 2018 | 11:37
roqswen: Надело небось картошку в каминах жарить, да вполголоса распевать "Подмосковные вечера" под привезённую в дипбагаже Посольскую. Хотя там может и белый порошок теперь в чести.
olgavik 16 марта 2018 | 12:09
pro_hanov: Солнечный Магадан ждет вас, дорогие дипломаты.
detul 16 марта 2018 | 12:12
pro_hanov: В Британии белый порошок всегда был в чести. Это же британское средство от стресса.
kottigr1 16 марта 2018 | 12:14
detul: Интересно... Российские дипломаты хоть когда нибудь возят вместо аргентинского кокаина или ХОВ дипломатическую почту ?
igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 11:55
roqswen: да , теперь многие из возвращающихся на родину, готовы сами вову отравить!
vinibi 16 марта 2018 | 12:36
roqswen: Штирлиц склонился над картой-его сильно рвало на Родину!!!
frobnule 16 марта 2018 | 11:37
Истомились, небось, в этих лондонах. А тут — дым отечества...
basel812 16 марта 2018 | 11:39
frobnule: С подмосковных свалок.
hodak47 16 марта 2018 | 12:26
frobnule: И пусть не забудут чемоданы с коксом!...
sg75g 16 марта 2018 | 11:39
Английским тоже приготовиться.. Начать собирать чемоданы ))))
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:39
Вангую, ответная высылка дипломатов будет после ЧМ
Не ДО
hata_c_krau 16 марта 2018 | 11:42
savushkinski_troll: надо ещё кокаин успеть отправить вип самолётом в москву,,,
sjuzanna 16 марта 2018 | 11:44
savushkinski_troll: Мысль интересная)
Им уже все раздали билеты на ЧМ для массовки?
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:47
sjuzanna: высылать надо после ЧМ, зачем дразнить сейчас бешеную собаку?
vinibi 16 марта 2018 | 12:01
savushkinski_troll: Которая в кремле вот уже 18 год прописалась?!
sjuzanna 16 марта 2018 | 12:01
savushkinski_troll: Если ответ будет Асимметричный, то зачем вообще высылать дипломатов?
Лучше их завербовать через соболиные шубы.
pepetz 16 марта 2018 | 12:06
sjuzanna:
Королевская семья не приедет на чемпионат мира по футболу. Интересно, какие будут зеркальные санкции?
duch_nic 16 марта 2018 | 12:13
pepetz: Путин не приедет на чемпионат мира по поло.
sjuzanna 16 марта 2018 | 12:38
pepetz: \\Интересно, какие будут зеркальные санкции?\\
Ума не приложу!
punyoshohlai 16 марта 2018 | 12:29
sjuzanna: Лучше их завербовать через соболиные шубы.
Фрейд рулит, Сьюзи.
Родину продашь за соболью шубу?
sjuzanna 16 марта 2018 | 12:41
punyoshohlai: \\Родину продашь за соболью шубу?\\
Я ее за бутылку виски продам.)
duch_nic 16 марта 2018 | 12:10
sg75g: sg75g: //Начать собирать чемоданы ))))//
И в каждый чемодан по Новичку!
В Кремль уже завезли 100 кг продукта.
Путин напялил костюм химзащиты для закладки.
Ни кому в этом деле доверять нельзя!
sim202_ 16 марта 2018 | 12:14
sg75g:
/// Английским тоже приготовиться.. Начать собирать чемоданы ///
Небось, передрались между собой, кому первому свалить отсюда...
democ 16 марта 2018 | 11:41
В семья дипломатов траур. Ближайшие родственники проклинают всё и вся, собирая чемоданы на историческую родину. Оркестр на вокзале будет?
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:44
democ: у меня знакомый, дипломатом был в нью-йорке при оон, выгнали ещё в 13 году, до крыма, взятку дали, потом дело завели, пендосы, спасла неприкосновенность, теперь он в швейцарии от мида
нисколечко его не жалко
так что высылка этих уродов, патриотам россии не страшна
igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 11:58
democ: эти возвращающиеся уж точно за плешивого голосовать не будут! Бабы - проклянут!
sjuzanna 16 марта 2018 | 11:41
Покидать, значит, после выборов. Демократично!
cukker 16 марта 2018 | 11:43
когда Борис Джонсон прибыл в Россию, заметать следы, Тереза Мей выступала с дикой антироссийской речью. Тогда нужно было выслать пяток англичан и провокации бы не было
igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 12:01
cukker: 'Борис Джонсон прибыл в Россию' - к вам люди приезжают только по такой же причине, по какой ходят в зоопарк!
hz6691 16 марта 2018 | 11:47
Вот же сво...! Разлучают родителей и детей.
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 11:50
Представляю, как радуются отечественные дипломаты!
Наконец-то домой! Наконец-то на... РОДИНУ!
zolingen 16 марта 2018 | 11:52
Дипломаты, я бы поместил в кавычки.
allasc 16 марта 2018 | 12:00
сыра сыра с собой прихватите!!!! а то отравитесь с непривычки дома то....