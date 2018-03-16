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11:05, 16 марта 2018

Массовые столкновения с участием футбольных фанатов произошли в «Лионе» перед матчем местного клуба с российским ЦСКА

Пострадали восемь полицейских.

Столкновение произошли поблизости от «Стад де Лион», арены, на которой проходил матч. Фанаты прорвали полицейское оцепление. Те, в конце концов, применили слезоточивый газ. Итог: 8 пострадавших полицейских и поврежденный транспорт. Французская пресса возлагает ответственность за беспорядки на российских фанатов. По данным «L’Equipe», все началось с того, что поклонники ЦСКА атаковали болельщиков «Лиона». Эти сообщения опровергает «Спорт-экспресс». По информации издания, фанаты армейского клуба в беспорядках вообще не участвовали, на стадион их привезли отдельным путем и под специальным полицейским контролем. Потасовки же произошли между радикальными болельщиками «Лиона» и стражами порядка. Три недели назад аналогичная ситуация имела место в Бильбао, тогда фанатов «Спартака» обвинили в нападении на торсиду местного «Атлетика» и гибели полицейского. Позднее, однако, выяснилось, что полицейский умер от сердечного приступа.

Сам матч закончился победой ЦСКА со счетом 3-2, которая позволила армейцам выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Комментарии

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scull 16 марта 2018 | 11:19

Мля, на кого вся эта бредятина расчитана? Неужели в Европе одни придурки живут. Ну есть же видео, фото...
Там в Испании "загорелые" машины жгут, эх жаль никакого российского клуба там нет...Хотя если, порыть можно какую нибудь детскую команду по гандболу найти...

book_publisher 16 марта 2018 | 11:29

scull: Мля, на кого вся эта бредятина расчитана?
------------
Эта "бредятина" рассчитана на тех, кто не смотрит ни видео, ни фото, а чистит рыбу на кухне и фоном слушает новости...

book_publisher 16 марта 2018 | 11:27

Это всё русские хакеры виноваты...

tks 16 марта 2018 | 11:32

Если ты орк, то будь готов, так сказать, что первые подозрения всегда падут на жителя Мордора. Потому, что просто физиономия такая и слава.

boseal 16 марта 2018 | 11:41

tks: А что с физиономией то? Пропорции черепа не те?

tks 16 марта 2018 | 11:47

boseal: Нет, евгеника тут не при чём. Просто, в отношении простейших существ (коими являются орки) работают соответственно, и простейшие теории. Теория Ломброзо, например. Здесь именно её имел ввиду )))

boseal 16 марта 2018 | 12:02

tks: Теория Ч. Ломброзо так же очень хорошо применяется и к "одухотворенным" лицам болельщиков "Лиона", изображения которых Вы без труда сможете найти в сети. Получается, что "орки" - это не представители какой-либо определенной страны, а скорее просто люди, объединенных общими интересами. Но в этом случае остается вопрос - что Вы имели в виду под словом "Мордор"? Знаю, что так Россию иногда называет малая толика наших недалеких западных соседей.

tks 16 марта 2018 | 12:13

boseal: Орк - понятие трансграничное и безграничное ))) а Мордор это не Россия, Вы правы. Мордор это ПУТИНСКАЯ Россия.

ilich1971 16 марта 2018 | 11:46

Беспорядки с участием футбольных болельщиков — предположительно французских — произошли в четверг вечером во французском городе Лион, где проходит матч Лиги Европы «Лион» и ЦСКА (Москва). Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, инциденты имели место «прямо перед началом матча». «От 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции», — сообщили в правоохранительных органах.

Как утверждается, нарушители порядка забросали тяжелыми предметами полицейских и серьезно повредили патрульную машину. В общей сложности было зафиксировано «несколько коротких, но напряженных столкновений» со стражами порядка, в том числе с участием бойцов Республиканской роты безопасности — разновидности полицейского спецназа.

По данным AFP, в результате случившегося пострадали восемь стражей порядка. Три человека были задержаны. По всей вероятности, речь идет о французских болельщиках команды «Лион». Они, что молча нападали? И какому агенству из Франции верить? Есть вопросы

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