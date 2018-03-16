Массовые столкновения с участием футбольных фанатов произошли в «Лионе» перед матчем местного клуба с российским ЦСКА

Пострадали восемь полицейских.

Столкновение произошли поблизости от «Стад де Лион», арены, на которой проходил матч. Фанаты прорвали полицейское оцепление. Те, в конце концов, применили слезоточивый газ. Итог: 8 пострадавших полицейских и поврежденный транспорт. Французская пресса возлагает ответственность за беспорядки на российских фанатов. По данным «L’Equipe», все началось с того, что поклонники ЦСКА атаковали болельщиков «Лиона». Эти сообщения опровергает «Спорт-экспресс». По информации издания, фанаты армейского клуба в беспорядках вообще не участвовали, на стадион их привезли отдельным путем и под специальным полицейским контролем. Потасовки же произошли между радикальными болельщиками «Лиона» и стражами порядка. Три недели назад аналогичная ситуация имела место в Бильбао, тогда фанатов «Спартака» обвинили в нападении на торсиду местного «Атлетика» и гибели полицейского. Позднее, однако, выяснилось, что полицейский умер от сердечного приступа.

Сам матч закончился победой ЦСКА со счетом 3-2, которая позволила армейцам выйти в четвертьфинал Лиги Европы.