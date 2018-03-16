Z Архив новостей новости
5 25 6 3594
11:04, 16 марта 2018

США обвиняют Россию в посягательстве на энергетическую безопасность страны

Американские спецслужбы уже обнаружили вредоносные программы в системах ряда компаний.

Предостережения распространили ФБР и министерство внутренней безопасности. По их данным, кибератаки, за которыми якобы стоят хакеры российского правительства, начались позапрошлой весной. Их целями были американские госструктуры, производственные объекты и критически важная инфраструктура, в частности энергетическая, управление водными ресурсами и авиатранспортом. В операционных системах ряда организаций и компаний выявили вредоносное программное обеспечение и другие свидетельства атак, следы которых ведут в Москву.

Злоумышленники проникали на рабочие станции через сети и получали доступ к файлам мониторинга производственного оборудования и реальным данным. Например, им удалось получит скриншот рабочего места диспетчера газотурбинной станции. Хакеры после вмешательства заметали следы. Руководству предприятий рекомендуется пересмотреть системы обеспечения безопасности.

США накануне расширили санкции из-за вмешательства России в американские выборы. В черный список попали еще 14 человек и агентство интернет-исследований Евгения Пригожина, известное как «фабрика троллей».

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

pit_heap 16 марта 2018 | 11:11

И мост в Майами русские хакеры развалили...

olegleon 16 марта 2018 | 11:19

pit_heap: и воровали у американцев электричество через интернет

dataan 16 марта 2018 | 11:22

Фууууууу....
Еще только сейчас обнаружили??? И всего лишь в нескольких компаниях???
Ну вы ребята даёте! Ну нельзя же так лохаться! Вы же считаете себя великой Америкой! :)))

kotbajune 16 марта 2018 | 11:28

"США обвиняют Россию в посягательстве на энергетическую безопасность страны"

Что, дрова пи...дят?!!!

vasilevich58 16 марта 2018 | 11:29

Портянки аплодирующие разгулу и хамству гопников из подворотни - вот суть и "национальная идея" путинской России!

shicotus_live 16 марта 2018 | 11:30

dataan: Вот так вот. А хомячки то визжат "бензоколонка", "бензоколонка". А оказывается хрен то там, Великая хакерская держава))

gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 11:32

dataan: // Фууууууу....
Еще только сейчас обнаружили??? И всего лишь в нескольких компаниях??? //
А что, удило, чтобы отреагировать, нужно, чтобы заразили все компании до единой?
А сейчас обнаружили потому, что начали рыть глубже в направлении вашей феодальной помойки.
Аналогично в Британии сейчас перепроверят все случаи подозрительных смертей выходцев из всё той же углеводородины.

// Ну нельзя же так лохаться! Вы же считаете себя великой Америкой! :))) //
Это вы, пацаки, считаете себя вяликими.
А Америка таковой является в реале.
Поэтому вас отпиндосят по полной программе, вы добыковались.

dataan 16 марта 2018 | 11:38

gonduras_on_kolima: "А Америка таковой является в реале."
========================

No comment. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

liquidsky__ 16 марта 2018 | 11:23

olegleon: майнили энергию за их счет )

sg75g 16 марта 2018 | 11:33

pit_heap:
Ну а кто еще, за 2 дня до выборов в России?
А не куй мосты к интернету подключать ))) Собственно и АЭс не стоило бы, но мосты особо! Сейчас Путин построит свой мост в Крым, а все остальные взломает..
ЗЫ И химзаводы тоже. Останется химия только в России.

rassvet_12 16 марта 2018 | 11:11

Скоро либерастов санкционировать начнут, люди в России закончатся, все 150 млн. будут скоро санкционированы.

antiboh 16 марта 2018 | 11:14

rassvet_12: Санкционируют нЕлюдей, представляющих опасность миру.

daos15 16 марта 2018 | 11:13

А то как иначе? ) Нестояк у пиндоса - кто виноват? ))) Правильно - подсыпали русские что то )

(комментарий скрыт)

jblack2 16 марта 2018 | 11:14

Как замечательно можно нынче прятаться под российской личиной!
Всех на западе это устраивает. Можно валить все свои косяки, проблемы, и кибератаки все на русских...

estamp 16 марта 2018 | 11:15

Американские спецслужбы уже обнаружили вредоносные программы в системах ряда компаний.
---
Пусть посоветуют меньше по порносайтам шастать с рабочих компьютеров

mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 11:18


Судя по активности лубянских хакеров, нацлидер действительно изо всех сил пытается разозлить цивилизованный мир.
Ему нужна осаждённая крепость, чтобы сохранить пожизненно свою власть.

nikitin43 16 марта 2018 | 11:20

mikhail_spb_: пока что только воняет публично из кремля позоря россию.

bosen48 16 марта 2018 | 12:09

nikitin43: Пока воняют из Вашингтона и Лондона, высасывая из пальца все "сенсационные расследования", валят свои неудачи на Россию. Очень удобная позиция, нашли образ врага и изголяются. Вот только у них руль заклинило, совсем не понимают, что если это всё сделала Россия, тогда это супердержава со всеми вытекающими последствиями.

hodak47 16 марта 2018 | 12:21

bosen48: 11-80!...

igor20012 16 марта 2018 | 11:25

Сейчас идет период повышенной солнечной активности, он случается раз в 1000 лет и продолжается 50-100 лет, виновата в этом была всегда-Россия ( по мнению англии, америки и др. европейских стран )

belimbai 16 марта 2018 | 11:27

Прямо по следам в Москву и пришли.....Ха!

ilich1971 16 марта 2018 | 11:49

Опять придётся "Касперского" покупать....

hz6691 16 марта 2018 | 11:51

Цели атак совершенно иные. Важно чтобы Россию отрубили от интернета извне.

mikr 16 марта 2018 | 11:51

Это еще только цветочки. В скором времени выяснится, что хваленое американское супер интеллектуальное оружие также может быть легко обращено против самих американцев путем вмешательства русских хакеров в систему управления. Американцы наверное позабыли, что Путин является специалистом в борьбе Дзюдо. А этот вид единоборства основывается на умении обратить силу противника против него самого. Поэтому не стоит слишком сильно удивляться, когда Трайденты и Томагавки не долетают до цели. А как вариант, вообще могут полететь в противоположном направлении.

konogen 16 марта 2018 | 12:00

Железный занавес потихоньку растёт... по листику, по заклёпочке... Только теперь строится она с той стороны и теперь это не ограда наша от них а ихняя от нас.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5002 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6672 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1205 6 65225 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 662 6 45918 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Почему молодёжь не прёт на завод Не заманишь молодёжь туда до тех пор, пока не начнёт восстанавливаться элементарная справедливость в пропорциях между зарплатами рабочего, инженерно-технического персонала и руководством предприятиями…

5 166 6 36037 09.03
Kобщество, экономика, работа, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28237 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19228 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 132 6 10741 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…

5 193 6 41262 09.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 13360 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9062 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5597 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8330 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5513 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Зюганов: Англичане — это супермастера провокации Я смотрю: Мэй выступает – ведь то сто процентов провокация. Я занимался, руками таскал зоман, зарин, испытывал синильную кислоту, радиоактивную пыль…

5 102 6 9271 09:11
Kзюганов, великобритания, шпионаж, политика, провокации, передачи, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 224 6 21364 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Появились новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, находилось в чемодане его дочери…

5 62 6 30552
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 159 6 144056 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13149 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 574 6 222313 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 182 6 168101 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783909
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3349839

Сегодня в эфире