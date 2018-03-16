США обвиняют Россию в посягательстве на энергетическую безопасность страны
Американские спецслужбы уже обнаружили вредоносные программы в системах ряда компаний.
Предостережения распространили ФБР и министерство внутренней безопасности. По их данным, кибератаки, за которыми якобы стоят хакеры российского правительства, начались позапрошлой весной. Их целями были американские госструктуры, производственные объекты и критически важная инфраструктура, в частности энергетическая, управление водными ресурсами и авиатранспортом. В операционных системах ряда организаций и компаний выявили вредоносное программное обеспечение и другие свидетельства атак, следы которых ведут в Москву.
Злоумышленники проникали на рабочие станции через сети и получали доступ к файлам мониторинга производственного оборудования и реальным данным. Например, им удалось получит скриншот рабочего места диспетчера газотурбинной станции. Хакеры после вмешательства заметали следы. Руководству предприятий рекомендуется пересмотреть системы обеспечения безопасности.
США накануне расширили санкции из-за вмешательства России в американские выборы. В черный список попали еще 14 человек и агентство интернет-исследований Евгения Пригожина, известное как «фабрика троллей».
Комментарии25
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pit_heap 16 марта 2018 | 11:11
И мост в Майами русские хакеры развалили...
olegleon 16 марта 2018 | 11:19
pit_heap: и воровали у американцев электричество через интернет
dataan 16 марта 2018 | 11:22
Фууууууу....
Еще только сейчас обнаружили??? И всего лишь в нескольких компаниях???
Ну вы ребята даёте! Ну нельзя же так лохаться! Вы же считаете себя великой Америкой! :)))
kotbajune 16 марта 2018 | 11:28
"США обвиняют Россию в посягательстве на энергетическую безопасность страны"
Что, дрова пи...дят?!!!
vasilevich58 16 марта 2018 | 11:29
Портянки аплодирующие разгулу и хамству гопников из подворотни - вот суть и "национальная идея" путинской России!
shicotus_live 16 марта 2018 | 11:30
dataan: Вот так вот. А хомячки то визжат "бензоколонка", "бензоколонка". А оказывается хрен то там, Великая хакерская держава))
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 11:32
dataan: // Фууууууу....
Еще только сейчас обнаружили??? И всего лишь в нескольких компаниях??? //
А что, удило, чтобы отреагировать, нужно, чтобы заразили все компании до единой?
А сейчас обнаружили потому, что начали рыть глубже в направлении вашей феодальной помойки.
Аналогично в Британии сейчас перепроверят все случаи подозрительных смертей выходцев из всё той же углеводородины.
// Ну нельзя же так лохаться! Вы же считаете себя великой Америкой! :))) //
Это вы, пацаки, считаете себя вяликими.
А Америка таковой является в реале.
Поэтому вас отпиндосят по полной программе, вы добыковались.
dataan 16 марта 2018 | 11:38
gonduras_on_kolima: "А Америка таковой является в реале."
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No comment. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
liquidsky__ 16 марта 2018 | 11:23
olegleon: майнили энергию за их счет )
sg75g 16 марта 2018 | 11:33
pit_heap:
Ну а кто еще, за 2 дня до выборов в России?
А не куй мосты к интернету подключать ))) Собственно и АЭс не стоило бы, но мосты особо! Сейчас Путин построит свой мост в Крым, а все остальные взломает..
ЗЫ И химзаводы тоже. Останется химия только в России.
rassvet_12 16 марта 2018 | 11:11
Скоро либерастов санкционировать начнут, люди в России закончатся, все 150 млн. будут скоро санкционированы.
antiboh 16 марта 2018 | 11:14
rassvet_12: Санкционируют нЕлюдей, представляющих опасность миру.
daos15 16 марта 2018 | 11:13
А то как иначе? ) Нестояк у пиндоса - кто виноват? ))) Правильно - подсыпали русские что то )
jblack2 16 марта 2018 | 11:14
Как замечательно можно нынче прятаться под российской личиной!
Всех на западе это устраивает. Можно валить все свои косяки, проблемы, и кибератаки все на русских...
estamp 16 марта 2018 | 11:15
Американские спецслужбы уже обнаружили вредоносные программы в системах ряда компаний.
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Пусть посоветуют меньше по порносайтам шастать с рабочих компьютеров
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 11:18
Судя по активности лубянских хакеров, нацлидер действительно изо всех сил пытается разозлить цивилизованный мир.
Ему нужна осаждённая крепость, чтобы сохранить пожизненно свою власть.
nikitin43 16 марта 2018 | 11:20
mikhail_spb_: пока что только воняет публично из кремля позоря россию.
bosen48 16 марта 2018 | 12:09
nikitin43: Пока воняют из Вашингтона и Лондона, высасывая из пальца все "сенсационные расследования", валят свои неудачи на Россию. Очень удобная позиция, нашли образ врага и изголяются. Вот только у них руль заклинило, совсем не понимают, что если это всё сделала Россия, тогда это супердержава со всеми вытекающими последствиями.
hodak47 16 марта 2018 | 12:21
bosen48: 11-80!...
igor20012 16 марта 2018 | 11:25
Сейчас идет период повышенной солнечной активности, он случается раз в 1000 лет и продолжается 50-100 лет, виновата в этом была всегда-Россия ( по мнению англии, америки и др. европейских стран )
belimbai 16 марта 2018 | 11:27
Прямо по следам в Москву и пришли.....Ха!
ilich1971 16 марта 2018 | 11:49
Опять придётся "Касперского" покупать....
hz6691 16 марта 2018 | 11:51
Цели атак совершенно иные. Важно чтобы Россию отрубили от интернета извне.
mikr 16 марта 2018 | 11:51
Это еще только цветочки. В скором времени выяснится, что хваленое американское супер интеллектуальное оружие также может быть легко обращено против самих американцев путем вмешательства русских хакеров в систему управления. Американцы наверное позабыли, что Путин является специалистом в борьбе Дзюдо. А этот вид единоборства основывается на умении обратить силу противника против него самого. Поэтому не стоит слишком сильно удивляться, когда Трайденты и Томагавки не долетают до цели. А как вариант, вообще могут полететь в противоположном направлении.
konogen 16 марта 2018 | 12:00
Железный занавес потихоньку растёт... по листику, по заклёпочке... Только теперь строится она с той стороны и теперь это не ограда наша от них а ихняя от нас.