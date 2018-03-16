"США обвиняют Россию в посягательстве на энергетическую безопасность страны"

Американские спецслужбы уже обнаружили вредоносные программы в системах ряда компаний.

Предостережения распространили ФБР и министерство внутренней безопасности. По их данным, кибератаки, за которыми якобы стоят хакеры российского правительства, начались позапрошлой весной. Их целями были американские госструктуры, производственные объекты и критически важная инфраструктура, в частности энергетическая, управление водными ресурсами и авиатранспортом. В операционных системах ряда организаций и компаний выявили вредоносное программное обеспечение и другие свидетельства атак, следы которых ведут в Москву.

Злоумышленники проникали на рабочие станции через сети и получали доступ к файлам мониторинга производственного оборудования и реальным данным. Например, им удалось получит скриншот рабочего места диспетчера газотурбинной станции. Хакеры после вмешательства заметали следы. Руководству предприятий рекомендуется пересмотреть системы обеспечения безопасности.

США накануне расширили санкции из-за вмешательства России в американские выборы. В черный список попали еще 14 человек и агентство интернет-исследований Евгения Пригожина, известное как «фабрика троллей».