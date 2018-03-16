Большинство российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинут Великобританию на следующей неделе

Это серьёзно отразится на работе дипмиссии, заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, штат сократится на 40 процентов, что существенно для небольшого посольства.

На днях стало известно, что Лондон намерен выслать из Великобритании 23 российских дипломата в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Яковенко считает, что «дело Скрипаля» – это хорошо срежиссированная компания, в которой есть определённые нестыковки. Посол обвинил Лондон в нарушении международного права. По его словам, Великобритания отказывает России в доступе к россиянке Юлии Скрипаль, хотя не имеет на этой права.

Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери, по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии в больнице.