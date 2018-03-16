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11:03, 16 марта 2018

Большинство российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинут Великобританию на следующей неделе

Это серьёзно отразится на работе дипмиссии, заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, штат сократится на 40 процентов, что существенно для небольшого посольства.

На днях стало известно, что Лондон намерен выслать из Великобритании 23 российских дипломата в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Яковенко считает, что «дело Скрипаля» – это хорошо срежиссированная компания, в которой есть определённые нестыковки. Посол обвинил Лондон в нарушении международного права. По его словам, Великобритания отказывает России в доступе к россиянке Юлии Скрипаль, хотя не имеет на этой права.

Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери, по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Комментарии

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olegleon 16 марта 2018 | 11:12

нестыковка уже в том, как британцы смогли определить, что ОВ было изготовлено именно в России. может там лейбл был пришит "made in Russia"?

dataan 16 марта 2018 | 11:27

Интересно, "Сарматов" сколько понадобится для Великобритании? 1 хватит? :)

vilingrad 16 марта 2018 | 11:32

olegleon: olegleon: Действительно, и как мы будем жить, когда этот идиотский чемпионат наконец закончится?
А лейбл "made in Russia" у тя на лбу нашлепнут, и поверь, оно тебя не красит. Еще знак качества на другой конец- и совок совком:)

dicklyu 16 марта 2018 | 11:40

olegleon:
*

Никаких "нестыковок" тут нет.
Идёт расследование атаки на людей боевым ОВ.
Обследован дом пострадавшего Скрипаля.
Дом сильно загрязнён следами ОВ.
Следователи нашли, в чём яд был привезён в Англию.
Яд был привезён в чемодане дочери Скрипаля.
Чемодан найден, он очень сильно загрязнён ОВ.
Чемодан приехал в Англию прямо из Москвы.
Имеются таможенные отметки, он проходил контроль.
В чемодане находился некий бытовой предмет,
который был заряжен ядом ещё в России.
Возможно, это был некий подарок - дезодорант, одеколон.
Флакон, заряженный ядом пока ещё НЕ нашли - ищут.
При проведении работ в доме Скрипаля сильно пострадал
сотрудник полиции - отравился.

*

olegleon 16 марта 2018 | 11:54

dicklyu: а причём тут букет цветов. и ещё. ОВ на то и ОВ, чтобы выполнить определённую задачу. тот тип, который называют британцы, предназначен не для простого отравления, а для уничтожения объекта. Троцкий, Бандера, Марков, Литвиненко... с чего бы это в этот раз обошлось без смерти? может потому, что не "Новичок" применили, а хреновую копию оного. но зачем российской спецслужбе применять кустарную копию?

dicklyu 16 марта 2018 | 12:33

olegleon:
*

Это могли сделать НЕ спецслужбы непосредственно.

Это сделали некие "мафиозные структуры" , имеющие
связи с силовиками и спецслужбами.
"Тамбовские" сделали.
Как и взрывы в Москве 99 на Каширском и проч...
Акция внешне похожа на теракт - грубая, но
простые "чеченцы с гор" организовать НЕ могли -
слишком сложно, как и рязанский сахар.

*

olegleon 16 марта 2018 | 12:46

dicklyu: мафия, которая подставляет ГРУ, ФСБ и Путина долго просуществует?

dicklyu 16 марта 2018 | 12:35

olegleon: dicklyu:
*

Операция "пре-емник".
Очередная ...

*

mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 11:15


Тяжело росдипработникам покидать вражескую Англию.
Надеюсь, за оставшееся время они как следуют затарятся иностранными товарами и санкционной жратвой!

olegleon 16 марта 2018 | 11:21

mikhail_spb_: " Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) высказался против бойкота мирового первенства по футболу, которое пройдет летом в России. "Политические проблемы должна решать политика, а не спорт", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 16 марта."

и как ты теперь жить будешь?

budweiser23 16 марта 2018 | 11:28

olegleon: меня от путлерспорта отвернуло напрочь!

olegleon 16 марта 2018 | 11:46

budweiser23: великую потерю понёс российский спорт )))

budweiser23 16 марта 2018 | 11:56

olegleon: великую потерю понёс российский спорт
////////////////
....Но, согласно Луке, члены Синедриона все-таки настояли на ответе, причем ответ выглядел таким же двусмысленным, как и у Матфея: «И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я». Снова этот загадочный оборот: «ты говоришь»..... не правда ли, дружище?

dataan 16 марта 2018 | 11:29

olegleon: Да он и сейчас то только репу чешет. Тугодум. :)

zorkiy2016 Андрей Шкадов 16 марта 2018 | 11:42

olegleon: А что бойкот даст? Только шансы нашей сборной повысятся. А слабо перенести в другую страну?

olegleon 16 марта 2018 | 11:57

zorkiy2016: на этот вопрос и ответил новый глава МИД Германии. не мешайте спорт и политику
а насчёт "перенести", так ФИФА уже "перенёс" из Британии, которая претендовала на проведение ЧМ, в Россию.
и как же "случайно" так совпало отравление бывшего российского шпиона! и именно в Британии! и именно перед началом чемпионата!!!

fr312 16 марта 2018 | 12:21

olegleon: а кто говорил о бойкоте ?англичане заявили что не приедут официальные лица.о бойкоте речи не было.

olegleon 16 марта 2018 | 12:27

fr312: Борис Джонсон 6 марта говорил

vilingrad 16 марта 2018 | 11:28

Какая трагедия! Взад, в немытую(великую) Россею!:(

banzai58 16 марта 2018 | 11:35

Бескрайние просторы Родины с нетерпением ждут наших героев, истомившихся от ностальгии.

dicklyu 16 марта 2018 | 11:46

banzai58:
*

А почему это - просторы Родины ?
Нет уж, в Крым их всех - высланных из кап. стран.
Пусть в Крыму работают - камни таскают, мост строят. Патриотично.

*

bosen48 16 марта 2018 | 11:40

Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб. Об этом Sputnik Эстония заявил генерал-лейтенант советской военной разведки в отставке Виллем Роода.
По его словам, попытка убийства предпринята явно не профессионалами или же профессионалами, которые добивались вовсе не смерти Скрипаля, а международного скандала.
Военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, говорит Виллем Роода.
Яд «Новичок» состоял в прошлом на вооружении советской армии, но для тайных операций никогда не использовался, поскольку не отвечал требованиям военной разведки. У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более «удобные» и практически не выявляемые средства устранения неугодных.
Виллем Роода полностью исключает версию мести со стороны государства или спецслужб. Эксперт считает, что теоретически какие-либо россияне из числа бывших сотрудников спецслужб могли быть открыто или втемную привлечены к этой акции. Но сделано все это было явно с целью политической провокации. И ее авторов следует искать вовсе не в Москве.

dicklyu 16 марта 2018 | 11:48

bosen48:
*

Это похоже на "работу" неких мафиозных структур,
имеющих связи среди силовиков и спецслужб.
Как и взрывы жилых домов в Москве.

*

fr312 16 марта 2018 | 12:23

dicklyu: опять этонемы,настамнет?

dicklyu 16 марта 2018 | 12:38

fr312:
*

Думается, это условные "Тамбовские" сделали.
Очередная операция "пре-ем-ник".
Аккурат к выборам. Госпожа Мэй права.

*

budweiser23 16 марта 2018 | 12:22

bosen48: bosen48: bosen48: У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более «удобные» и практически не выявляемые средства устранения неугодных....

Военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов..
-----------
военная разведка в Эстонии во времена СССР хлебала лаптем щи по столовым войсковых частей, не ведитесь на рассказы старых армейских портупей! .... и вообще причём здесь военная разведка, если это не их специфика

Телохранители Хаттаба тоже были наивны, как и этот генерал, когда решили в марте 2002 года, что их лидер отравился грибами — среди сморчков оказалась поганка. Они винили друг друга в произошедшем, а о том, что Хаттаб был ликвидирован спецслужбами, до поры даже не догадывались.

Поняли это бандиты только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а потом и у курьеров. Все они тоже скончались. Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода.

Письмо по прочтению Хаттаб сжёг в костре, а обрабатывали письмо перед передачей курьеру люди прилетевшие из Москвы на спецборте, и поверьте мне, они не были грушниками.....

fr312 16 марта 2018 | 12:17

ну ни чё,поедут в братскую пыне с.корею !

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