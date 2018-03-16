Большинство российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинут Великобританию на следующей неделе
Это серьёзно отразится на работе дипмиссии, заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, штат сократится на 40 процентов, что существенно для небольшого посольства.
На днях стало известно, что Лондон намерен выслать из Великобритании 23 российских дипломата в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Яковенко считает, что «дело Скрипаля» – это хорошо срежиссированная компания, в которой есть определённые нестыковки. Посол обвинил Лондон в нарушении международного права. По его словам, Великобритания отказывает России в доступе к россиянке Юлии Скрипаль, хотя не имеет на этой права.
Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери, по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
Комментарии27
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olegleon 16 марта 2018 | 11:12
нестыковка уже в том, как британцы смогли определить, что ОВ было изготовлено именно в России. может там лейбл был пришит "made in Russia"?
dataan 16 марта 2018 | 11:27
Интересно, "Сарматов" сколько понадобится для Великобритании? 1 хватит? :)
vilingrad 16 марта 2018 | 11:32
olegleon: olegleon: Действительно, и как мы будем жить, когда этот идиотский чемпионат наконец закончится?
А лейбл "made in Russia" у тя на лбу нашлепнут, и поверь, оно тебя не красит. Еще знак качества на другой конец- и совок совком:)
dicklyu 16 марта 2018 | 11:40
olegleon:
*
Никаких "нестыковок" тут нет.
Идёт расследование атаки на людей боевым ОВ.
Обследован дом пострадавшего Скрипаля.
Дом сильно загрязнён следами ОВ.
Следователи нашли, в чём яд был привезён в Англию.
Яд был привезён в чемодане дочери Скрипаля.
Чемодан найден, он очень сильно загрязнён ОВ.
Чемодан приехал в Англию прямо из Москвы.
Имеются таможенные отметки, он проходил контроль.
В чемодане находился некий бытовой предмет,
который был заряжен ядом ещё в России.
Возможно, это был некий подарок - дезодорант, одеколон.
Флакон, заряженный ядом пока ещё НЕ нашли - ищут.
При проведении работ в доме Скрипаля сильно пострадал
сотрудник полиции - отравился.
*
olegleon 16 марта 2018 | 11:54
dicklyu: а причём тут букет цветов. и ещё. ОВ на то и ОВ, чтобы выполнить определённую задачу. тот тип, который называют британцы, предназначен не для простого отравления, а для уничтожения объекта. Троцкий, Бандера, Марков, Литвиненко... с чего бы это в этот раз обошлось без смерти? может потому, что не "Новичок" применили, а хреновую копию оного. но зачем российской спецслужбе применять кустарную копию?
dicklyu 16 марта 2018 | 12:33
olegleon:
*
Это могли сделать НЕ спецслужбы непосредственно.
Это сделали некие "мафиозные структуры" , имеющие
связи с силовиками и спецслужбами.
"Тамбовские" сделали.
Как и взрывы в Москве 99 на Каширском и проч...
Акция внешне похожа на теракт - грубая, но
простые "чеченцы с гор" организовать НЕ могли -
слишком сложно, как и рязанский сахар.
*
olegleon 16 марта 2018 | 12:46
dicklyu: мафия, которая подставляет ГРУ, ФСБ и Путина долго просуществует?
dicklyu 16 марта 2018 | 12:35
olegleon: dicklyu:
*
Операция "пре-емник".
Очередная ...
*
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 11:15
Тяжело росдипработникам покидать вражескую Англию.
Надеюсь, за оставшееся время они как следуют затарятся иностранными товарами и санкционной жратвой!
olegleon 16 марта 2018 | 11:21
mikhail_spb_: " Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) высказался против бойкота мирового первенства по футболу, которое пройдет летом в России. "Политические проблемы должна решать политика, а не спорт", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 16 марта."
и как ты теперь жить будешь?
budweiser23 16 марта 2018 | 11:28
olegleon: меня от путлерспорта отвернуло напрочь!
olegleon 16 марта 2018 | 11:46
budweiser23: великую потерю понёс российский спорт )))
budweiser23 16 марта 2018 | 11:56
olegleon: великую потерю понёс российский спорт
////////////////
....Но, согласно Луке, члены Синедриона все-таки настояли на ответе, причем ответ выглядел таким же двусмысленным, как и у Матфея: «И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я». Снова этот загадочный оборот: «ты говоришь»..... не правда ли, дружище?
dataan 16 марта 2018 | 11:29
olegleon: Да он и сейчас то только репу чешет. Тугодум. :)
zorkiy2016 Андрей Шкадов 16 марта 2018 | 11:42
olegleon: А что бойкот даст? Только шансы нашей сборной повысятся. А слабо перенести в другую страну?
olegleon 16 марта 2018 | 11:57
zorkiy2016: на этот вопрос и ответил новый глава МИД Германии. не мешайте спорт и политику
а насчёт "перенести", так ФИФА уже "перенёс" из Британии, которая претендовала на проведение ЧМ, в Россию.
и как же "случайно" так совпало отравление бывшего российского шпиона! и именно в Британии! и именно перед началом чемпионата!!!
fr312 16 марта 2018 | 12:21
olegleon: а кто говорил о бойкоте ?англичане заявили что не приедут официальные лица.о бойкоте речи не было.
olegleon 16 марта 2018 | 12:27
fr312: Борис Джонсон 6 марта говорил
vilingrad 16 марта 2018 | 11:28
Какая трагедия! Взад, в немытую(великую) Россею!:(
banzai58 16 марта 2018 | 11:35
Бескрайние просторы Родины с нетерпением ждут наших героев, истомившихся от ностальгии.
dicklyu 16 марта 2018 | 11:46
banzai58:
*
А почему это - просторы Родины ?
Нет уж, в Крым их всех - высланных из кап. стран.
Пусть в Крыму работают - камни таскают, мост строят. Патриотично.
*
bosen48 16 марта 2018 | 11:40
Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб. Об этом Sputnik Эстония заявил генерал-лейтенант советской военной разведки в отставке Виллем Роода.
По его словам, попытка убийства предпринята явно не профессионалами или же профессионалами, которые добивались вовсе не смерти Скрипаля, а международного скандала.
Военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, говорит Виллем Роода.
Яд «Новичок» состоял в прошлом на вооружении советской армии, но для тайных операций никогда не использовался, поскольку не отвечал требованиям военной разведки. У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более «удобные» и практически не выявляемые средства устранения неугодных.
Виллем Роода полностью исключает версию мести со стороны государства или спецслужб. Эксперт считает, что теоретически какие-либо россияне из числа бывших сотрудников спецслужб могли быть открыто или втемную привлечены к этой акции. Но сделано все это было явно с целью политической провокации. И ее авторов следует искать вовсе не в Москве.
dicklyu 16 марта 2018 | 11:48
bosen48:
*
Это похоже на "работу" неких мафиозных структур,
имеющих связи среди силовиков и спецслужб.
Как и взрывы жилых домов в Москве.
*
fr312 16 марта 2018 | 12:23
dicklyu: опять этонемы,настамнет?
dicklyu 16 марта 2018 | 12:38
fr312:
*
Думается, это условные "Тамбовские" сделали.
Очередная операция "пре-ем-ник".
Аккурат к выборам. Госпожа Мэй права.
*
budweiser23 16 марта 2018 | 12:22
bosen48: bosen48: bosen48: У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более «удобные» и практически не выявляемые средства устранения неугодных....
Военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов..
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военная разведка в Эстонии во времена СССР хлебала лаптем щи по столовым войсковых частей, не ведитесь на рассказы старых армейских портупей! .... и вообще причём здесь военная разведка, если это не их специфика
Телохранители Хаттаба тоже были наивны, как и этот генерал, когда решили в марте 2002 года, что их лидер отравился грибами — среди сморчков оказалась поганка. Они винили друг друга в произошедшем, а о том, что Хаттаб был ликвидирован спецслужбами, до поры даже не догадывались.
Поняли это бандиты только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а потом и у курьеров. Все они тоже скончались. Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода.
Письмо по прочтению Хаттаб сжёг в костре, а обрабатывали письмо перед передачей курьеру люди прилетевшие из Москвы на спецборте, и поверьте мне, они не были грушниками.....
fr312 16 марта 2018 | 12:17
ну ни чё,поедут в братскую пыне с.корею !