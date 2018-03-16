Родные и соратники Бориса Немцова отказались принимать участие в церемонии открытия памятной таблички

По их мнению, Ксения Собчак пытается использовать память политика для агитации в президентской кампании.

Бюро основанного Борисом Немцовым движения «Солидарность» приветствовало установку памятной таблички, но принимать участие в ее официальном открытии сегодня не собирается. Своих сторонников движение призывает прийти к дому Немцова завтра, в субботу. Лидер «Солидарности» Илья Яшин заявил «Коммерсанту», что на мероприятие Ксении Собчак не пойдет – его «коробит, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании». Дочь убитого политика Жанна Немцова также разделяет эту позицию. Кроме того, отказ от участия в официальном открытии таблички она объясняет солидарностью с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток за участие в марше памяти Немцова.

Открытие памятной таблички на доме 3 по улице Малая Ордынка состоится сегодня в пять вечера. Процедуру согласования установки знака удалось завершить Ксении Собчак, которая поблагодарила за помощь мэра Москвы Сергея Собянина.

Позицию движения «Солидарность» также поддержал политик Алексей Навальный, назвавший акцию Собчак «одним из самых гнусных эпизодов этой «предвыборной кампании».