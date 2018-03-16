Родные и соратники Бориса Немцова отказались принимать участие в церемонии открытия памятной таблички
По их мнению, Ксения Собчак пытается использовать память политика для агитации в президентской кампании.
Бюро основанного Борисом Немцовым движения «Солидарность» приветствовало установку памятной таблички, но принимать участие в ее официальном открытии сегодня не собирается. Своих сторонников движение призывает прийти к дому Немцова завтра, в субботу. Лидер «Солидарности» Илья Яшин заявил «Коммерсанту», что на мероприятие Ксении Собчак не пойдет – его «коробит, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании». Дочь убитого политика Жанна Немцова также разделяет эту позицию. Кроме того, отказ от участия в официальном открытии таблички она объясняет солидарностью с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток за участие в марше памяти Немцова.
Открытие памятной таблички на доме 3 по улице Малая Ордынка состоится сегодня в пять вечера. Процедуру согласования установки знака удалось завершить Ксении Собчак, которая поблагодарила за помощь мэра Москвы Сергея Собянина.
Позицию движения «Солидарность» также поддержал политик Алексей Навальный, назвавший акцию Собчак «одним из самых гнусных эпизодов этой «предвыборной кампании».
Комментарии46
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sir_sar 16 марта 2018 | 11:57
Таблички, вывески, значки, указатели, цветочки, ягодки...
nastawnik_dulo_w 16 марта 2018 | 11:57
Эта табличка - плевок в душу протестунов!
Нельзя было допустить ее появления!
Рушится модель злодеяний режима!
Вот и собчачатся.
semen_shniperson 16 марта 2018 | 12:10
Согласен с Яшиным и Навальным.
valeriy_n 16 марта 2018 | 12:39
Пустое. Дополнительных очков Ксении Собчак это не принесет, потому что приход избирателей на участки никак не повлияет на давно утвержденные в высоких кабинетах итоговые показатели этих "выборов". А табличка будет висеть. И теперь кремлевская власть обязана будет ее охранять. А в Яшине, скорее всего, заговорила обида брошенного любовника. Жанна, по крайней мере, увязала свой отказ с арестом нижегородских активистов.