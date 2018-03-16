Ювелирный магазин, ограбленный накануне на Ленинградском проспекте в Москве, оценил ущерб в более чем 50 млн рублей
Ювелирный магазин, ограбленный накануне вечером на Ленинградском проспекте в Москве, оценил ущерб в более чем 50 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на региональное Управление МВД сообщает агентство ТАСС.
Налётчики угрожали сотрудникам магазина оружием. Они разбили витрины, забрали украшения и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».
Комментарии3
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sasass 16 марта 2018 | 10:40
Удивляться тут нечего - ухитряются ограбить даже летящий с золотом самолет...
aleksandr39 16 марта 2018 | 10:43
Ограбили бандиты из ОПГ " днр - лугандон " .
fikus74 16 марта 2018 | 11:03
Менты гоняются за навальным и другими политическими.