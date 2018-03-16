Ювелирный магазин, ограбленный накануне на Ленинградском проспекте в Москве, оценил ущерб в более чем 50 млн рублей

Ювелирный магазин, ограбленный накануне вечером на Ленинградском проспекте в Москве, оценил ущерб в более чем 50 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на региональное Управление МВД сообщает агентство ТАСС.

Налётчики угрожали сотрудникам магазина оружием. Они разбили витрины, забрали украшения и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».