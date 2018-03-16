От 6 до 10 человек могли погибнуть в результате обрушения пешеходного моста в Майами
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сенатора от штата Флорида Билла Нельсона. По данным CNN, не менее 10 человек госпитализированы, двое в критическом состоянии. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Правоохранительные органы устанавливают виновников трагедии, заявил губернатор Флориды Рик Скотт.
Мост обрушился накануне. Он был не достроен, пешеходов на нём не было. Обломки рухнули на проезжую часть.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 16 марта 2018 | 10:41
Что то тихо стало про 400 убитых наемников -боевиков в Сирии .
serhio_25__ 16 марта 2018 | 10:44
aleksandr39: Там американских боевиков-наемников больше 400 убили. Почему ты только о 400 подпиндосниках заботишься?
aleksandr39 16 марта 2018 | 10:49
serhio_25__: Знаю только про боевиков из " чвк " вагнер под руководством повара Пригожина .
aleksandr39 16 марта 2018 | 10:51
serhio_25__: Российские самолеты падают в Сирии как воробьи , а в ответ тишина ,про мосты в США рассказывают .
etofeasko 16 марта 2018 | 10:55
aleksandr39:
Багдад, 16 марта. Ряд с сирийской границей на западе Ирака разбился военный вертолет США, на его борту находились семь человек. Об этом со ссылкой на американское командование сообщает CNN.
Да ладно?
aleksandr39 16 марта 2018 | 11:02
etofeasko: Причем здесь США ,если российские самолеты в Сирии падают как воробьи ,а вот что 400 боевиков наемников и России разгромила авиация США то тут согласен это был точный удар по бандитам .
etofeasko 16 марта 2018 | 11:06
aleksandr39:
зачем так занижаешь цифры?
там погибло по самым скромным оценкам 400 000 военнослужащих РФ.
Не скромничай.
etofeasko 16 марта 2018 | 11:14
aleksandr39:
Новостные агентства и СМИ сообщали, что при этом погибли сотни нападавших, в том числе российских военных. Однако журнал Der Spiegel провёл собственное расследование и установил, что россияне вообще не участвовали в боях.
Ну ка обтеки, балоболка.
bosen48 16 марта 2018 | 11:18
aleksandr39: Чудо, в новости говорят про мост. Я не видел как падают воробьи. И сколько упало российских самолётов? Чему ты радуешься подпиндосник?
истребитель F/A-18 военно-морских сил США разбился у берегов штата Флорида. Позже эту информацию подтвердили в командовании ВМС.
Уже названы имена погибших — это лейтенант Джеймс Брайс Джонсон (командир экипажа) и лейтенант Калеб Натаниэль Кинг, который управлял системой вооружения истребителя.
Соболезнования надо выражать, а ты радуешься. Или тебя заклинило на том, что Россия всегда и во всём виновата?
kapitonovih_36 16 марта 2018 | 10:45
американская воровская власть занята распилом бюджетных денег, вот и строят мосты из песка....
aleksandr39 16 марта 2018 | 10:53
kapitonovih_36: Цемент ушел в Россию на строительство стадионов на болоте .
serhio_25__ 16 марта 2018 | 10:42
Российские хакеры? Ждём комиссию конгресса.
captainobvious 16 марта 2018 | 10:45
От 6 до 10 человек могли погибнуть в результате обрушения пешеходного моста в Майами
Вашингтон обвинил российских хакеров в многоступенчатой кампании по вторжению в объекты критической инфраструктуры
всё сходится!
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 10:50
Распилы в США достиглу уже таких масштабов что гибнут люди.
Коррупция угрожает бегопасности государства.
Республиканцыдемократы должны уйти
rassvet_12 16 марта 2018 | 11:00
komiccap_nkvd: Надоели!
scull 16 марта 2018 | 10:55
Что ни одного прокладоса нет с шутками и прибаутками...Свечки, наверное, побежали к посольству ставить. Скорбят-с.
estamp 16 марта 2018 | 11:17
Ппц! Опять санкции введут?