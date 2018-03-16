От 6 до 10 человек могли погибнуть в результате обрушения пешеходного моста в Майами

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сенатора от штата Флорида Билла Нельсона. По данным CNN, не менее 10 человек госпитализированы, двое в критическом состоянии. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Правоохранительные органы устанавливают виновников трагедии, заявил губернатор Флориды Рик Скотт.

Мост обрушился накануне. Он был не достроен, пешеходов на нём не было. Обломки рухнули на проезжую часть.