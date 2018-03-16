Вашингтон обвинил российских хакеров в многоступенчатой кампании по вторжению в объекты критической инфраструктуры
Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США. Согласно этим данным, кибер атаки начались 2 года назад. Среди целей были энергетические и ядерные производства. Власти рекомендовали всем компаниям, к сетях которых пытались получить доступ хакеры, обновить системы безопасности.
Комментарии3
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olegleon 16 марта 2018 | 10:45
"обновить системы безопасности. "
т.е. министерство внутренней безопасности США ничего делать не собирается, а будет давать только советы
lacosta1969 16 марта 2018 | 10:58
olegleon: Надо пиндосню на кукане держать, в каждый туалет проникнут русские хакеры, в каждую постель. Бойтесь пиндосы срать и размножаться.
a_111111 16 марта 2018 | 11:08
- Это не наши
- Глава делегации был чемпион мира по этой самой борьбе
- А потом
- А потом ушли по пожарной лестнице перекусив дужку замка...
- И что никаких следов?
- оставили бы они следы...