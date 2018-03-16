Вашингтон обвинил российских хакеров в многоступенчатой кампании по вторжению в объекты критической инфраструктуры

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США. Согласно этим данным, кибер атаки начались 2 года назад. Среди целей были энергетические и ядерные производства. Власти рекомендовали всем компаниям, к сетях которых пытались получить доступ хакеры, обновить системы безопасности.