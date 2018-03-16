Лондон ничего не сообщает Москве о дочери Сергея Скрипаля, пострадавшей в Великобритании

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Юлия Скрипаль является россиянкой, и британские власти обязаны предоставить о ней сведения. Также Лавров вновь заявил о том, что Москва в ответ на решение о высылке российских дипломатов вышлет британских дипломатов.

Заявление Лондона по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ министр назвал «ничем не оправданной игрой на русофобском поле», передаёт агентство «Интерфакс».