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10:31, 16 марта 2018

Лондон ничего не сообщает Москве о дочери Сергея Скрипаля, пострадавшей в Великобритании

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Юлия Скрипаль является россиянкой, и британские власти обязаны предоставить о ней сведения. Также Лавров вновь заявил о том, что Москва в ответ на решение о высылке российских дипломатов вышлет британских дипломатов.
Заявление Лондона по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ министр назвал «ничем не оправданной игрой на русофобском поле», передаёт агентство «Интерфакс».

Комментарии

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nikitin43 16 марта 2018 | 10:37

серёга про кокс не рассказывает

shicotus_live 16 марта 2018 | 10:40

nikitin43: Похоже дочку накололи ее драгдиллеры. Покупала то она кокс. а ее подсунули какую то боевую дрянь.

ansh 16 марта 2018 | 10:44

shicotus_live: Всё проще. Профессионалы не дают информации подозреваемому. В каком состоянии жертва, в каком госпитале, в какой палате, диагноз...
Ведь подозреваемый может добить ненужного свидетеля/потерпевшего.

olegleon 16 марта 2018 | 10:51

ansh: - а это неуловимый Джо
- а почему он неуловимый?
- потому что нафиг никому не нужен

vasilevich58 16 марта 2018 | 10:54

Все заявления нашего МИДа - смесь лукавства, хамства и откровенной лжи!

olegleon 16 марта 2018 | 10:56

vasilevich58: а какой МИД правду говорит? не назовёте такую страну??

detul 16 марта 2018 | 11:08

vasilevich58: Каков вопрос, таков ответ. Так как все заявления британского Форин-офиса смесь хамства, лжи и лукавства. Ничего не доказано, но виновный уже назван.

dataan 16 марта 2018 | 10:56

The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
:)))))))))))))))))))))))

shmuel63 16 марта 2018 | 11:01

olegleon: Ну, если он, точнее - она никому не нужна, что же Лавров так беспокоится?

olegleon 16 марта 2018 | 11:04

shmuel63: потому что завтра все хомяки заверещат "МИДу наплевать на российскую гражданку. он даже не интересуется её здоровьем!"

ansh 16 марта 2018 | 11:05

olegleon: Мимо. Не в тему анекдот.
Ключевой свидетель/потерпевший. Нужен и следствию (живым), и преступнику (скорее, мертвым, если нет многоходовочки).

shicotus_live 16 марта 2018 | 10:55

ansh: Ведь подозреваемый может добить ненужного свидетеля/потерпевшего...
______________________________
А где же "вся королевская конница, вся королевская рать?"))

ansh 16 марта 2018 | 11:08

shicotus_live: //А где же "вся королевская конница, вся королевская рать?"))//
Преступников и это интересует? Ищут слабые места?!

shicotus_live 16 марта 2018 | 11:16

ansh: А что же сразу то их не уничтожили?)) Возможностей была масса. Правда. этот Скрипаль был, как неуловимый Джон, нах кому нужен.

valevy 16 марта 2018 | 10:41

Беспокоются... А то вдруг очнётся и заговорит!

pro_hanov 16 марта 2018 | 10:51

valevy: Советское правительство и Политбюро ЦК ВКПб решительно требуют допустить советских дипломатов к гражданину СССР Троцкому Льву Давыдовичу, тяжело раненому в Мексике гражданином США Джефферсоном и решительно осуждают попытки империалистических держав приписать это преступление органам ОГПУ СССР. Москва 1940 г. )

raindengo 16 марта 2018 | 10:42

Возможно ждут, что бы очнулась и смогла что-то рассказать. Вопрос зачем она нашим нужна.

ansh 16 марта 2018 | 10:47

raindengo: Для преступников - она ненужный свидетель/потерпевший преступления.
Следствие заинтересовано в её жизни, преступники - в её смерти.

allasc 16 марта 2018 | 10:45

Кремль..... вы же антихристы во плоти.....

rassvet_12 16 марта 2018 | 10:49

allasc: Дочка у антихристов жила, приехала к христьянам и отравилась. Почему?

allasc 16 марта 2018 | 10:50

rassvet_12: потому что жила.... когда валить надобыло

rassvet_12 16 марта 2018 | 10:54

allasc: Понятно.

prade 16 марта 2018 | 10:57

rassvet_12: Кремлю надо было, чтобы они отравились именно в Лондоне. Это было бы предупреждением Кремля - всех достанем.

rassvet_12 16 марта 2018 | 11:03

prade: Почему именно в Лондоне? Там мёдом намазано? Скрипаль же в России сидел, дочь жила в Москве.

allasc 16 марта 2018 | 11:06

rassvet_12: ты плохо знаешь тему, иди учи

maxvin 16 марта 2018 | 10:57

Просто старый дармоед не вписывался в бюджет! И так его столько лет кормили-поили, обеспечивали. А он ещё дочку давай на шею спецслужбам вешать, ага ещё и дальних родственников подтягивать! Когда денежка кончилась, все что-то обещавшие вышли на пенсию, путь только один, в расход! Желательно с наибольшим эффектом, отсюда и полоний, чтобы следы через всю Европу в Россию можно было проследить, и какой-то "новичок" типа только в России имеющийся (при этом не убивает, а в кому вырубает), а то старый добрый цианистый калий или мышьяк менее эффективны!

gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 11:09

maxvin: // Просто старый дармоед не вписывался в бюджет! И так его столько лет кормили-поили, обеспечивали. А он ещё дочку давай на шею спецслужбам вешать, ага ещё и дальних родственников подтягивать! //
То ли дело другая дочка: навесили на Сибур, купили задёшево акций за кредитные деньги от госбанка, через пару лет продали обратно, и вуаля - в сухом остатке сумма, сравнимая с виолончелями самого богатого музыканта в истории.

// Желательно с наибольшим эффектом, отсюда и полоний, чтобы следы через всю Европу в Россию можно было проследить ... а то старый добрый цианистый калий или мышьяк менее эффективны! //
Слышь, удило, ты кто по образованию?
Впрочем, какая разница, моск портянки максимум одноизвилинный.
Гугло тебе в руки, читай об отравлении Литвиненко - полоний засекли случайно.
Спроси у взрослых о разнице в диагностике старого доброго цианистого калия и полония.
Из-под какого плинтуса на России берутся такие наноинтеллектуалы, как ты?

apels 16 марта 2018 | 11:05

То, что не допускают, вполне логично. Она основной свидетель. И если придет в себя, ее необходимо допросить без предварительной обработки консула. Так что МИД может делать политические заявления, это не даст результата. Допустят только после допроса или если придут к мнению, что оживить не удалось.

sasass 16 марта 2018 | 11:05

Отец и дочь теперь в сверх опасности и Лаврову неведомо это...

budweiser23 16 марта 2018 | 11:07

Элита мировой реанимации брошена на спасение этого свидетеля, а кто-то молится, если умеет, о скорейшей кончине несчастной девушки...

nemec853 16 марта 2018 | 11:08

русофобское поле-что это?!!!!дебилы б(с)

crimea2015 16 марта 2018 | 11:10

добить хотят?

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