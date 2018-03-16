Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика...

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Дочь Немцова Жанна сказала, что решение принято по двум причинам. Первая из них – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за участие в марше памяти политика. Вторая причина – выбор даты. Жанна Немцова уверена, что это политическое мероприятие перед президентскими выборами.

Ранее в сегодняшней акции отказался участвовать лидер движения «Солидарность» соратник Немцова Илья Яшин. Он сказал, что расценивает её, как предвыборное мероприятие Ксении Собчак.

Напомним, в феврале столичные власти заявили, что согласились на установку памятной таблички после обращения Собчак.