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10:30, 16 марта 2018

Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Дочь Немцова Жанна сказала, что решение принято по двум причинам. Первая из них – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за участие в марше памяти политика. Вторая причина – выбор даты. Жанна Немцова уверена, что это политическое мероприятие перед президентскими выборами.

Ранее в сегодняшней акции отказался участвовать лидер движения «Солидарность» соратник Немцова Илья Яшин. Он сказал, что расценивает её, как предвыборное мероприятие Ксении Собчак.

Напомним, в феврале столичные власти заявили, что согласились на установку памятной таблички после обращения Собчак.

Комментарии

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shicotus_live 16 марта 2018 | 10:35

Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика...
________________________________________________
Я таки не понял? То есть памятная табличка таки была и не нужна? Они бы еще годами за нее боролись, и устраивали из этого политический цирк.
Ах, Ксюша, так обломала.))

patrik03 16 марта 2018 | 10:37

Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика...

Посмотрите на этих неблагодарных животных, недаром в Священном писании сказано "Не мечите бисер перед свиньями".

sim202_ 16 марта 2018 | 10:42

patrik03: ///недаром в Священном писании сказано "Не мечите бисер перед свиньями".///
Они и отказались...

otets_zvezdonyi_ 16 марта 2018 | 10:45

sim202_: а свинье патрику это не понять...

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 10:48



Пусть табличку открывают Собчак с Собяниным
Теперь из-за этого оленевода нельзя будет в эту табличку харкнуть.


book_publisher 16 марта 2018 | 11:01

Конечно, Жанночка не приедет. Это же - не в Нью Йорке табличку вешать у посольства РФ! Там Жанночка - "борец с режимом", а тут, получается, что "режим" в общем-то и не режим вовсе. Тик что - наплевать Жанночке, и на табличку, и память об отце...

prutkov100 16 марта 2018 | 10:57

Мне просто интересно , а мемориал на Немцовом мосту теперь не будут трогать ? Или только на табличку распространяется запрет трогать ?

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:01

prutkov100: там где санкционировано - трогать нельзя
на дурицком мосту несанкционированно

rampa 16 марта 2018 | 11:07

savushkinski_troll: как тебе нравится быть санкционированным любым , даже идиотом.

dataan 16 марта 2018 | 11:01

Зря повесят табличку. Её сразу же народ обоcpёт, оплюет, разобьёт, да и просто снесёт. Гы.

rampa 16 марта 2018 | 11:11

dataan: по-твоему российский народ это те, кто срет на улице (раньше ты хоть на Обаму это сваливал), и занимается хулиганством и разрушительством? Да ты русофоб

dataan 16 марта 2018 | 11:19

rampa: Нет. Я как раз считаю российский народ умным, добрым, красивым, честным, сильным, непобедимым, но иногда немного не сдержанным на очередные глупости. :)

gvzdk 16 марта 2018 | 11:04

prutkov100: prutkov100
Игнорировать 16 марта 2018 | 10:57
Мне просто интересно , а мемориал на Немцовом мосту теперь не будут трогать ? Или только на табличку распространяется запрет трогать ?
Конечно, Собчак только насчет таблички с Собяниным договорилась...

taglit 16 марта 2018 | 10:59

sim202_: правильно сделали, - надо быть идиотом, чтобы участвовать в путинских "многоходовочках".

nelibermot16 16 марта 2018 | 10:38

Даже Жанне срать на папу, не говоря уж обо всех остальных. Для них чучело Дурицкого лишь способ для пиара

nnnmmm 16 марта 2018 | 10:54

nelibermot16: после того как его бабы поделили между собой бабло им даже на его могилу стало глубоко наплевать, а могила я считаю, что это намного посвятее будет, чем памятная табличка.

sim202_ 16 марта 2018 | 10:38

shicotus_live:
Это правильно.
Порядочным людям с вами, подонками, не по пути.

shicotus_live 16 марта 2018 | 10:45

sim202_: Это кто тут у нас порядочный? либеральные клованы. продавшие родину за печеньки?))

kottigr1 16 марта 2018 | 10:45

shicotus_live: Камеры ФСО перед Кремлём отключены, милицейские патрули отозваны, Кремлевские полки спят сном ангела, путь отхода киллерам расчищен, план "Перехват" в отгулах, ФСБ не интересно, что происходит на мосту по которому перемещаются первые лица страны - хоть фугас закладывай.. Страшно жить в такой стране, где есть настолько влиятельные "ваххабиты" способные повлиять на МВД, ФСО, ФСБ, Прокуратуру..
Ведь так они и на "Наше-всё" могут замахнуться.. И не побрезгуют.. !

olgasi 16 марта 2018 | 10:48

shicotus_live: Мне понятно только одно. Либералы-демократы ни по одному вопросу не могут договориться. Личности, у каждого свое мнение, как говорила провокаторша Латынина.

kea 16 марта 2018 | 10:56

shicotus_live: Я таки не понял? То есть памятная табличка таки была и не нужна? Они бы еще годами за нее боролись
=================================================================
Конечно, табличка нужна. И именно семья боролась. А теперь Собчак, используя свою близость к ВВП использует это для своего политического пиара.
Если это не так, то почему не назначили открытие таблички на 19 марта - 3 дня ничего бы не решили.

shicotus_live 16 марта 2018 | 11:01

kea: Так вам шашечки или ехать?

vvs7651 16 марта 2018 | 10:37

Поддерживаю.

rico76 16 марта 2018 | 10:38

Памятную табличку нужно прикрепить на барделе, который так любил посещать Дурицкий!)

sim202_ 16 марта 2018 | 10:45

rico76:

///Памятную табличку нужно прикрепить на барделе///
Так 100 лет в кремле не был.
А на лодке Дерипаски - вообще ни разу.

nnnmmm 16 марта 2018 | 10:50

sim202_: зато у Потанина и Прохорова в Лужках со всякими Рыбками сиживал неоднократно.

natogrek 16 марта 2018 | 10:54

rico76: Ну ж вы чудак. В отличие от Слуцкого, который лезет, когда и куда его не просят, Борис притягивал женщин как магнит.

lacosta1969 16 марта 2018 | 10:56

natogrek: Я думаю , что корреспонденткам Эха, Дождя и прочим Новым временам есть что про Бориска рассказать.

haldey 16 марта 2018 | 10:38

Вторая причина, выбор даты, надо было честно признать, что выбор дома... Благодарные жильцы еще помнят сумашедшего Бореньку... Вот Мавзолей, там про Бореньку никто и не слышал, и возражать никто не будет...

regert 16 марта 2018 | 10:41

"Он сказал, что расценивает её, как предвыборное мероприятие Ксении Собчак."
Я бы запятую перед КАК не поставил.
(По-существу: милые бранятся-только тешатся.)

nnnmmm 16 марта 2018 | 10:47

Слабая надежда, что может хотя бы одна из его баб с байстрюком заявится.

nds 16 марта 2018 | 10:49

Молодцы! (Не надо давать на себе играть.)

natogrek 16 марта 2018 | 11:00

nds: Уже раньше писала про то ,что многие люди приложили много усилий, чтобы табличка была. Но пришла мышка, хвостиком вильнула .... Только у Собчак сразу получилось притом аккурат к выборам. Слишком очевидно и не приятно. Кандидат без комплексов.

jblack2 16 марта 2018 | 10:55

И третья причина - в Германии лучше живётся Жанне...

demokratru 16 марта 2018 | 10:57

хочу-не хочу.. да идите в ж**у, Собчак там без вас попрыгает и поклоунадит!

jblack2 16 марта 2018 | 10:57

Либеральная оппозиция в России перегрызется по любому не значительному поводу.
Каши с ними не сваришь!..

joseph_gebbels 16 марта 2018 | 10:58

Какой цирк обломала Ксюша. А ведь можно было годами устраивать несанкционированные митинги и провоцировать на этих митингах ментов, можно было годами устраивать помойку на МОСКВОРЕЦКОМ мосту. Да да, нет и не будет никакого моста Немцова. Но не беда. Сейчас начнут выть, что памятная доска не такая и установлена не там и не теми. Живым он набирал на выборах пол процента, но мертвым стал всем нужен. Сволочи вы, а не семья.

venezianez49 16 марта 2018 | 10:59

Эта семейка ещё и воняет ?
Может быть, Собянину стоит задуматься - зачем он пошёл навстречу этим мерзавцам ?
Нашей власти не пристало идти на поводу у тех, кто разрушает нашу страну.

estate_photo 16 марта 2018 | 11:05

Предвыборное мероприятие Собчак? Ок. А кто мешает другим политикам, в том числе и другим кандидатам в президенты принят участие? Ведь таким образом, оно перестало бы быть мероприятием Собчак и стало бы тем, чем и должно было быть.

vladimirgornitsky 16 марта 2018 | 11:07

Мародеры. Убили, а теперь еще политический капитал на убитом пытаются нажить, одновременно расправляясь с теми, кому действительно дорога память Немцова. А заказчики и организаторы убийства на свободе гуляют.

come_on 16 марта 2018 | 11:11

Табличку решили повесить жители дома, а не Собчак с Собяниным, примазавшиеся только тогда, когда дали команду из кремля. Где они были, когда подментованные подонки дважды отдирали эту табличку?

nata_roo 16 марта 2018 | 11:16

come_on: Читайте Игоря Мурзина и Андрея Илларионова. Жители дома о табличке вообще ни сном, ни духом. Табличку решил повесить Кремль. Собянин и Ксюша - просто обслуживающий персонал.

savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:18

come_on: если точнее, либерасты просили - путин разрешил, но все конфеты крестнице

(комментарий скрыт)

nata_roo 16 марта 2018 | 11:12

Занятно...

Кремль решил не подставлять своих мурзилок (Немцову и Яшина) под очередной удар, а поручить легитимацию таблички Ксюхе. Заодно именно Ксюха соберет себе все лайки от установки таблички, что положительно скажется на результатах голосования за нее - что и нужно Кремлю.

Обращаю внимание хомячков на то, как предупредительно из истории с табличкой выпилился Пархоменко, как только получил указание из АП, что табличка согласована и теперь все лайки нужно передать Ксюхе.

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