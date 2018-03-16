Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Дочь Немцова Жанна сказала, что решение принято по двум причинам. Первая из них – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток ареста за участие в марше памяти политика. Вторая причина – выбор даты. Жанна Немцова уверена, что это политическое мероприятие перед президентскими выборами.
Ранее в сегодняшней акции отказался участвовать лидер движения «Солидарность» соратник Немцова Илья Яшин. Он сказал, что расценивает её, как предвыборное мероприятие Ксении Собчак.
Напомним, в феврале столичные власти заявили, что согласились на установку памятной таблички после обращения Собчак.
Комментарии44
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shicotus_live 16 марта 2018 | 10:35
Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика...
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Я таки не понял? То есть памятная табличка таки была и не нужна? Они бы еще годами за нее боролись, и устраивали из этого политический цирк.
Ах, Ксюша, так обломала.))
patrik03 16 марта 2018 | 10:37
Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в сегодняшнем открытии мемориальной таблички на доме политика...
Посмотрите на этих неблагодарных животных, недаром в Священном писании сказано "Не мечите бисер перед свиньями".
sim202_ 16 марта 2018 | 10:42
patrik03: ///недаром в Священном писании сказано "Не мечите бисер перед свиньями".///
Они и отказались...
otets_zvezdonyi_ 16 марта 2018 | 10:45
sim202_: а свинье патрику это не понять...
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 10:48
Пусть табличку открывают Собчак с Собяниным
Теперь из-за этого оленевода нельзя будет в эту табличку харкнуть.
book_publisher 16 марта 2018 | 11:01
Конечно, Жанночка не приедет. Это же - не в Нью Йорке табличку вешать у посольства РФ! Там Жанночка - "борец с режимом", а тут, получается, что "режим" в общем-то и не режим вовсе. Тик что - наплевать Жанночке, и на табличку, и память об отце...
prutkov100 16 марта 2018 | 10:57
Мне просто интересно , а мемориал на Немцовом мосту теперь не будут трогать ? Или только на табличку распространяется запрет трогать ?
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:01
prutkov100: там где санкционировано - трогать нельзя
на дурицком мосту несанкционированно
rampa 16 марта 2018 | 11:07
savushkinski_troll: как тебе нравится быть санкционированным любым , даже идиотом.
dataan 16 марта 2018 | 11:01
Зря повесят табличку. Её сразу же народ обоcpёт, оплюет, разобьёт, да и просто снесёт. Гы.
rampa 16 марта 2018 | 11:11
dataan: по-твоему российский народ это те, кто срет на улице (раньше ты хоть на Обаму это сваливал), и занимается хулиганством и разрушительством? Да ты русофоб
dataan 16 марта 2018 | 11:19
rampa: Нет. Я как раз считаю российский народ умным, добрым, красивым, честным, сильным, непобедимым, но иногда немного не сдержанным на очередные глупости. :)
gvzdk 16 марта 2018 | 11:04
prutkov100: prutkov100
Игнорировать 16 марта 2018 | 10:57
Мне просто интересно , а мемориал на Немцовом мосту теперь не будут трогать ? Или только на табличку распространяется запрет трогать ?
Конечно, Собчак только насчет таблички с Собяниным договорилась...
taglit 16 марта 2018 | 10:59
sim202_: правильно сделали, - надо быть идиотом, чтобы участвовать в путинских "многоходовочках".
nelibermot16 16 марта 2018 | 10:38
Даже Жанне срать на папу, не говоря уж обо всех остальных. Для них чучело Дурицкого лишь способ для пиара
nnnmmm 16 марта 2018 | 10:54
nelibermot16: после того как его бабы поделили между собой бабло им даже на его могилу стало глубоко наплевать, а могила я считаю, что это намного посвятее будет, чем памятная табличка.
sim202_ 16 марта 2018 | 10:38
shicotus_live:
Это правильно.
Порядочным людям с вами, подонками, не по пути.
shicotus_live 16 марта 2018 | 10:45
sim202_: Это кто тут у нас порядочный? либеральные клованы. продавшие родину за печеньки?))
kottigr1 16 марта 2018 | 10:45
shicotus_live: Камеры ФСО перед Кремлём отключены, милицейские патрули отозваны, Кремлевские полки спят сном ангела, путь отхода киллерам расчищен, план "Перехват" в отгулах, ФСБ не интересно, что происходит на мосту по которому перемещаются первые лица страны - хоть фугас закладывай.. Страшно жить в такой стране, где есть настолько влиятельные "ваххабиты" способные повлиять на МВД, ФСО, ФСБ, Прокуратуру..
Ведь так они и на "Наше-всё" могут замахнуться.. И не побрезгуют.. !
olgasi 16 марта 2018 | 10:48
shicotus_live: Мне понятно только одно. Либералы-демократы ни по одному вопросу не могут договориться. Личности, у каждого свое мнение, как говорила провокаторша Латынина.
kea 16 марта 2018 | 10:56
shicotus_live: Я таки не понял? То есть памятная табличка таки была и не нужна? Они бы еще годами за нее боролись
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Конечно, табличка нужна. И именно семья боролась. А теперь Собчак, используя свою близость к ВВП использует это для своего политического пиара.
Если это не так, то почему не назначили открытие таблички на 19 марта - 3 дня ничего бы не решили.
shicotus_live 16 марта 2018 | 11:01
kea: Так вам шашечки или ехать?
vvs7651 16 марта 2018 | 10:37
Поддерживаю.
rico76 16 марта 2018 | 10:38
Памятную табличку нужно прикрепить на барделе, который так любил посещать Дурицкий!)
sim202_ 16 марта 2018 | 10:45
rico76:
///Памятную табличку нужно прикрепить на барделе///
Так 100 лет в кремле не был.
А на лодке Дерипаски - вообще ни разу.
nnnmmm 16 марта 2018 | 10:50
sim202_: зато у Потанина и Прохорова в Лужках со всякими Рыбками сиживал неоднократно.
natogrek 16 марта 2018 | 10:54
rico76: Ну ж вы чудак. В отличие от Слуцкого, который лезет, когда и куда его не просят, Борис притягивал женщин как магнит.
lacosta1969 16 марта 2018 | 10:56
natogrek: Я думаю , что корреспонденткам Эха, Дождя и прочим Новым временам есть что про Бориска рассказать.
haldey 16 марта 2018 | 10:38
Вторая причина, выбор даты, надо было честно признать, что выбор дома... Благодарные жильцы еще помнят сумашедшего Бореньку... Вот Мавзолей, там про Бореньку никто и не слышал, и возражать никто не будет...
regert 16 марта 2018 | 10:41
"Он сказал, что расценивает её, как предвыборное мероприятие Ксении Собчак."
Я бы запятую перед КАК не поставил.
(По-существу: милые бранятся-только тешатся.)
nnnmmm 16 марта 2018 | 10:47
Слабая надежда, что может хотя бы одна из его баб с байстрюком заявится.
nds 16 марта 2018 | 10:49
Молодцы! (Не надо давать на себе играть.)
natogrek 16 марта 2018 | 11:00
nds: Уже раньше писала про то ,что многие люди приложили много усилий, чтобы табличка была. Но пришла мышка, хвостиком вильнула .... Только у Собчак сразу получилось притом аккурат к выборам. Слишком очевидно и не приятно. Кандидат без комплексов.
jblack2 16 марта 2018 | 10:55
И третья причина - в Германии лучше живётся Жанне...
demokratru 16 марта 2018 | 10:57
хочу-не хочу.. да идите в ж**у, Собчак там без вас попрыгает и поклоунадит!
jblack2 16 марта 2018 | 10:57
Либеральная оппозиция в России перегрызется по любому не значительному поводу.
Каши с ними не сваришь!..
joseph_gebbels 16 марта 2018 | 10:58
Какой цирк обломала Ксюша. А ведь можно было годами устраивать несанкционированные митинги и провоцировать на этих митингах ментов, можно было годами устраивать помойку на МОСКВОРЕЦКОМ мосту. Да да, нет и не будет никакого моста Немцова. Но не беда. Сейчас начнут выть, что памятная доска не такая и установлена не там и не теми. Живым он набирал на выборах пол процента, но мертвым стал всем нужен. Сволочи вы, а не семья.
venezianez49 16 марта 2018 | 10:59
Эта семейка ещё и воняет ?
Может быть, Собянину стоит задуматься - зачем он пошёл навстречу этим мерзавцам ?
Нашей власти не пристало идти на поводу у тех, кто разрушает нашу страну.
estate_photo 16 марта 2018 | 11:05
Предвыборное мероприятие Собчак? Ок. А кто мешает другим политикам, в том числе и другим кандидатам в президенты принят участие? Ведь таким образом, оно перестало бы быть мероприятием Собчак и стало бы тем, чем и должно было быть.
vladimirgornitsky 16 марта 2018 | 11:07
Мародеры. Убили, а теперь еще политический капитал на убитом пытаются нажить, одновременно расправляясь с теми, кому действительно дорога память Немцова. А заказчики и организаторы убийства на свободе гуляют.
come_on 16 марта 2018 | 11:11
Табличку решили повесить жители дома, а не Собчак с Собяниным, примазавшиеся только тогда, когда дали команду из кремля. Где они были, когда подментованные подонки дважды отдирали эту табличку?
nata_roo 16 марта 2018 | 11:16
come_on: Читайте Игоря Мурзина и Андрея Илларионова. Жители дома о табличке вообще ни сном, ни духом. Табличку решил повесить Кремль. Собянин и Ксюша - просто обслуживающий персонал.
savushkinski_troll 16 марта 2018 | 11:18
come_on: если точнее, либерасты просили - путин разрешил, но все конфеты крестнице
nata_roo 16 марта 2018 | 11:12
Занятно...
Кремль решил не подставлять своих мурзилок (Немцову и Яшина) под очередной удар, а поручить легитимацию таблички Ксюхе. Заодно именно Ксюха соберет себе все лайки от установки таблички, что положительно скажется на результатах голосования за нее - что и нужно Кремлю.
Обращаю внимание хомячков на то, как предупредительно из истории с табличкой выпилился Пархоменко, как только получил указание из АП, что табличка согласована и теперь все лайки нужно передать Ксюхе.