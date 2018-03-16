У нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
У нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Он отправится на обследование в Италию. В ближайшие дни будет принято решение о возможной операции, сообщила пресс-служба «Зенита».
Комментарии2
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aleksandr39 16 марта 2018 | 10:32
"великий вождь " сказал что чемпионат мира по футболу дал толчок развитию футбола в России и теперь у нас сотни миллионов футболистов ,быстренько найдем замену ,на худой конец играть будет сам великий вождь " вон он в " ночной лиге " по 9 голов забивает в пустые ворота .
stas_russkiy 16 марта 2018 | 11:06
"...Он отправится на обследование в Италию..."
Ещё один путриот, предпочитающий гейропейскую медицину православно-совдеповской... Пора уже тех, кто лечится на проклятом западе, лишать российского гражданства... Иностранные агенты, мать их...